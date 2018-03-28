Редакция «Ведомостей» скорбит по жертвам трагедии в Кемерове

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В аэропорту «Домодедово» на борту одного из самолетов произошло задымление

На борту самолета авиакомпании S7 Airlines в столичном аэропорту «Домодедово» произошло задымление в кабине пилотов. Пассажиров воздушного судна эвакуировали по надувным трапам, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

На борту в момент инцидента было 129 пассажиров. Экипаж рейса GH-173 Москва – Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов, уточнил представитель компании.

Предварительной причиной задымления стало попадание влаги в систему кондиционирования. По информации источника в экстренных службах Москвы, причиной ЧП на борту самолета могло стать короткое замыкание. «Командир доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Применено экстренное торможение», – заявил источник «Интерфакса». Пострадавших нет.

«Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное судно для вылета в Новосибирск. Для выдачи багажа пассажиры будут размещены в бизнес-зале авиакомпании, после чего рейс Москва – Новосибирск будет выполнен на резервном воздушном судне», – пояснил представитель S7 Airlines.

Представитель «Домодедово» рассказал, что службы аэропорта оперативно отреагировали в данной ситуации. Представитель Росавиации заявил, что комиссия ведомства установит причины произошедшего.