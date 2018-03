Число абонентов мобильной связи незначительно сократилось за прошлый год

Политика

Песков раскритиковал обвинивших Слуцкого в домогательствах журналисток

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сообщает Русская служба BBC. Это произошло на съемках студенческого ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики. На странице программы «В контакте» выложены только 15-секундные «сториз» со встречи, в которых об истории со Слуцким не упоминается. Шеф-редактор ток-шоу сообщил корреспонденту «Ведомостей» на запрос, что после записи «по необъяснимым причинам выпуск удалился».

Сначала, как пишет Русская служба BBC, Песков сказал, что у женщин, обвиняющих Слуцкого, есть «право защищать себя в том порядке, который установлен законом». По словам Пескова, ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался.

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? <...> Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло и ты выходишь в [думскую] комиссию по этике?» - сказал пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, тут есть «какая-то дань моде». «Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», - сказал он. Песков пояснил, что история со Слуцким напомнила ему скандал с кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого голливудские актрисы обвинили в домогательствах. При этом, по словам Пескова, обвинившие продюсера актрисы «сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства», чтобы «стать звездами».

«Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать $10 млн. Как называется женщина, которая за $10 млн переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», - констатировал Песков.

Песков подтвердил «Ведомостям» точность приведенных Русской службой BBC цитат, однако с поправкой на контекст – комментировать скандал со Слуцким ему было бы некорректно.

Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных голливудских деятелей. Он продюсировал картины «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Чтец», «Джанго освобожденный», «Король говорит!», «Бесславные ублюдки» и многие другие. В октябре 2017 г. газета The New York Times опубликовала расследование, в котором рассказала о множестве случаев домогательств Вайнштейна к актрисам. Многие актрисы, в том числе Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман, публично подтвердили, что столкнулись с приставаниями продюсера. Вайнштейна уволили из созданной им компании Weinstein Co. (в марте 2018 г. она подала заявление о банкротстве) и исключили из Гильдии продюсеров Америки.

Скандал со Слуцким возник в феврале. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова обвинили депутата Госдумы в домогательствах. Сам Слуцкий назвал это провокацией перед выборами президента. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», - говорил он.

Журналистки обратились в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться в происшедшем. Комиссия никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла и предложила девушкам обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие российские СМИ объявили бойкот Госдуме, или Слуцкому, или членам комиссии по этике.

