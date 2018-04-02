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Защитой брендов «Союзмультфильма» займется структура топ-менеджера «СМП банка» – РБК

Компания Артема Оболенского, председателя совета директоров «СМП банка» Аркадия и Бориса Ротенбергов, получила долю в компании, учрежденной ООО «Союзмультфильм» для управления спорными брендами, связанными с персонажами мультфильмов, утверждает РБК. По данным издания, у компании Оболенского – ООО «Платформа» – 49% в ООО «13-й персонаж», созданном с этой целью. Остальные 51% у учредителя – «Союзмультфильма».

По словам директора по юридическим вопросам «Союзмультфильма» Натальи Сигачевой, спорные бренды, которыми займется «13-й персонаж», входят и в «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» и в их отношении есть необходимость юридических и судебных разбирательств. Компания «будет отстаивать интересы правообладателя и лицензиатов «Союзмультфильма» и получит возможность самостоятельно продавать лицензии на данные бренды в определенных товарных категориях», – пишет РБК.

Почему партнером киностудии в проекте стала структура председателя совета директоров «СМП банка», представитель «Союзмультфильма» не уточнил.

В минувшем году киностудия «Союзмультфильм» подала в Арбитражный суд Москвы несколько исков к ритейлерам ЗАО «ТД «Перекресток», «Седьмой континент» и ЗАО «Вегат плюс» о взыскании в общей сложности 2,5 млн руб. Третьим лицом в заявлении указано ООО «Альтервест XXI век», являющееся производителем мороженого «Деревня Простоквашино». До этого Роспатент по заявлениям «Союзмультфильма» отменил регистрацию пяти товарных знаков «Альтервеста» с персонажами мультсериала «Простоквашино», исключительные права на которые принадлежат «Союзмультфильму». В базе «Электронное правосудие» зарегистрированы свыше двух десятков судебных дел, в которых с 2017 года участвовал или продолжает участвовать ФГУП «Союзмультфильм», указывает РБК.