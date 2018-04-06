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Юристы Telegram прокомментировали иск о блокировке мессенджера

Позиция Telegram остается прежней – требования ФСБ передать доступ к частной переписке пользователей «неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы», соответственно, требование о блокировке мессенджера на территории России также необоснованно. Об этом в Telegram-канале написал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Агора» представляет интересы мессенджера в суде.

«Сначала мы должны получить исковое заявление, чтобы определить позицию защиты в деталях», – сказал «Ведомостям» адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев. В беседе с «РИА Новости» Ахметгалиев отметил, что в компании пока не знают, на какие нормы ссылается Роскомнадзор и в каком порядке будет рассмотрен иск.

Ахметгалиев не смог также уточнить, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск Роскомнадзора до вступления в силу решения Верховного суда, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования. «Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет», – объяснил собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор обратился с иском в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство потребовало заблокировать доступ к мессенджеру через суд после жалобы Федеральной службы безопасности (ФСБ) о неисполнении компанией Павла Дурова обязанности организатора распространения информации.