Компания Баффетта передала управление медиаактивами сторонней организации

Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта заключила контракт с Lee Enterprises Inc. По условиям контракта Lee Enterprises Inc. будет управлять принадлежащими Berkshire Hathaway Inc. газетами на 30 рынках, передает Bloomberg. Как отмечает агентство, миллиардер ищет способ сократить падение доходов медиаактивов.

Согласно условиям контракта, Lee Enterprises Inc. будет заниматься не только управлением, но и реорганизацией бизнеса. За свои услуги Lee Enterprises Inc. ежегодно будет получать $5 млн, а также процент от прибыли при условии, что финансовые показатели медиаактивов на протяжении пяти лет будут выше прогноза. В сделку не входит нью-йоркское новостное издание The Buffalo News.

Терри Крегер, руководивший газетной империей Уоррена Баффетта - BH Media Group, входящей в Berkshire Hathaway Inc., уйдет в отставку.

Как отмечает Bloomberg, несколько месяцев назад Баффетт на ежегодном собрании акционеров заявил, что за последние годы ему не удалось найти способ повысить прибыль газет. Berkshire Hathaway Inc. приняла решение сократить часть сотрудников BH Media Group. Об этом компания объявила в начале 2018 г.

«Хотя проблемы в издательской деятельности ясны, я считаю, что мы можем извлечь выгоду, объединив усилия», - говорил Баффетт.

Forbes на 24 февраля 2018 г. оценивал состояние Баффетта в $86,9 млрд.