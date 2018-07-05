Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 рублей как СМИ-иноагента
Мировой судья судебного участка 423 по Тверскому району Москвы оштрафовал «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» на 100 000 руб. за непредставление финансового отчета, передает «Интерфакс».
Радиостанция была признана виновной в совершении правонарушения ст. 19.7.5-2 КоАП (непредставление сведений некоммерческой организацией – СМИ-иноагентом), рассказала агентству пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
В свою очередь, радиостанция пояснила, что штраф назначили из-за «непредставления органам госвласти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента». В компании пояснили, что документы не подали в назначенный срок, так как Минюст, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснил порядок их заполнения. «Сам порядок отчетности для СМИ – иностранных агентов вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета», – утверждает «Радио Свобода».
Руководство компании изучает различные варианты правового реагирования на решение суда, говорится в сообщении. Президент «Радио Свобода» Том Кент заявил о том, что «применение закона "о СМИ – иностранных агентах" может привести к уголовному преследованию сотрудников московского представительства "Радио Свобода" и "представлять серьезную угрозу их деятельности".