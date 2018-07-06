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Российскую версию журнала Inc. покинул главный редактор

Главный редактор российской версии журнала Inc. Станислав Мудрый уходит из издания, сообщается на сайте Inc.

«За полтора года мы сделали крутой продукт, миллионное издание, превратили стартап в работающий бизнес. Все, что происходило, было большим челленджем и уникальным опытом. Для меня наступила пора сделать что-нибудь новое», — объяснил свой уход Мудрый. На своей странице в Facebook он отметил, что теперь журнал переходит из «режима стартапа в режим полноценной медиакомпании».

Исполняющим обязанности главного редактора назначена шеф-редактор издания Инна Титова. До прихода в издание она занималась digital-направлением российского Forbes, ранее была главным выпускающим редактором «Московских новостей».

Американский Inc. начал выходить в 1979 г. Его основал Бернард Голдхирш, занимавшийся до этого изданием СМИ морской тематики. Русская версия журнала Inc. запустилась в ноябре 2016 г. Инвестором проекта стал российский бизнесмен Владимир Палихата.