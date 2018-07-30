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Котировки Twitter продолжили падение после обвала 27 июля

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Котировки Twitter продолжили падение в понедельник после обвала на 20,5% в пятницу 27 июля. По состоянию на 19.25 мск котировки компании на Nasdaq снизились еще на 7,5%.

В квартальном отчете компании, выпущенном в пятницу, говорилось о падении активной месячной аудитории на 1 млн человек - в том числе из-за расчистки сети от фейковых аккаунтов. В III квартале сервис прогнозирует падение аудитории еще на несколько миллионов, и именно это вызвало наибольшие опасения инвесторов, указывает CNBC. Так, Bank of America Merrill Lynch пишет, что темпы роста выручки Twitter прошли пик, другие аналитики не рекомендуют инвестиции в акции компании до возобновления роста аудитории.

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Политика
Новости

Ткачев объяснил возвращение в Краснодарский край

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Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев планирует посвятить время, «когда есть силы и возможность», своей родине. Об этом он сам рассказал на праздновании 25-летия Агрокомплекса им. Н. И.Ткачева. Видео выступления опубликовало краснодарское информагентство «ВК Пресс».

«Для меня понятие "домой" более объемное и более многогранное, потому что "домой" – это значит в агрокомплекс, к своим корням, к своей истории и каждому из вас. Я всегда, скажу честно, скучал, я всегда думал о вас», – сказал Ткачев.

По его словам, после отставки правительства он «попросился у руководства страны»: «Хватит мне мотаться по России, испытывать судьбу». Ткачев добавил, что достаточно много отработал на краевом и федеральном уровнях.

Ткачев родился в краснодарской станице Выселки. Он был губернатором Краснодарского края 14 лет – с 2001 г. Владимир Путин назначил его на должность министра сельского хозяйства в 2015 г. В состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации президента, Ткачев не вошел. Министром сельского хозяйства стал сын секретаря Совета безопасности России Дмитрий Патрушев.

В середине июля Ткачева избрали в совет директоров Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева – это семейный бизнес Ткачевых. Его основал отец Александра Ткачева, в честь которого названо предприятие. Агрохолдинг выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс – натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др.

Кто покинул правительство Медведева

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Политика
Новости

Участников акции Pussy Riot задержали сразу после 15 суток ареста

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Всех четверых участников акции группы Pussy Riot на финале ЧМ-2018 задержали сразу же после выхода из спецприемника - после отбытия 15 суток административного ареста. О этом сообщил один из участников акции Петр Верзилов.

«В ОВД "Лужники" сообщают, что приказ оставить нас на ночь - до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют», - написал Верзилов. Ранее он сообщил, что задержаны трое других участников акции - Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.

Пахтусова сообщила, что им вменяют статью 20.2 КоАП - «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «Нам прямо на выходе из спецприемника вменили статью 20.2, не указали пункт, ничего больше не сказали», - заявила она.

15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой - привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России.

Активисты Pussy Riot потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты, незаконных арестов на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела.

В отношении участников были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Однако в суд были переданы материалы только по первой статье. Хамовнический суд дал всем четверым по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования сроком на три года.

Политика
Новости

Парламент Македонии назначил дату референдума о смене названия страны

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Сегодня парламент бывшей югославской республики Македония назначил дату всенародного референдума о смене названия страны на «Республика Северная Македония». Он пройдет 30 сентября, передает Reuters.

Вопрос референдума, одобренный большинством в 68 из 120 депутатов, звучит так: «Выступаете ли вы за членство в НАТО и Евросоюзе, принимая соглашение относительно названия между республикой Македония и Грецией?» Новое имя Македонии в формулировке в явном виде не указано.

Против такой формулировки уже выступила бойкотировавшая голосование оппозиция в лице националистической партии «Внутренняя македонская революционная организация». Она обвинила парламентское большинство в диктате, нарушении Конституции и предательстве национальных интересов. Лидер партии Игорь Янусев назвал вопрос референдума «неконкретным, неоднозначным и прежде всего манипулятивным».

На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили в альянс - но только при условии смены названия. «По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», - говорится в декларации саммита. Аналогичное условие вступления ставит и ЕС.

Премьер-министры Македонии и Греции договорились о смене названия Республики Македонии на Северную Македонию в середине июня. Однако президент страны Георге Иванов отказался подписывать соглашение.

Смена названия должна разрешить диспут Скопье и Афин, длившийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция последовательно блокировала членство Македонии в НАТО, требуя от соседней республики изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные претензии. В ООН Македония официально называется «бывшая югославская республика Македония».

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Политика
Новости

Гудков упрекнул Навального в нежелании искать политических союзников

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков упрекнул Алексея Навального в том, что тот не хочет искать политических союзников и поссорился со многими знакомыми. Об этом Гудков написал в Facebook.

«Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками», – говорится в сообщении Гудкова. Он также напомнил, что поддерживал Навального и с момента их знакомства в 2005 г. постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции.

Навальный же, по мнению Гудкова, «либо молчал, либо просто мешал». В качестве примера Гудков привел ситуацию с выдвижением Ильи Яшина на выборы мэра Москвы, которого поддерживал Навальный.

На это Навальный написал также в Facebook, что Гудков лишь уходит от ответа на его претензии: «Да, хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14 000 рублей до 65 лет».

Спор Гудкова и Навального начался с обвинений последнего. Навальный раскритиковал бывшего кандидата в президенты Ксению Собчак за положительное отношение к пенсионной реформе, а Гудкова – за поддержку кандидата в муниципальные депутаты горсовета Красногорска Ростислава Мурзагулова.

«Мы не печеньки, чтобы всем нравиться»: как ЦИК не пустил Навального на выборы

Финансы
Новости

Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на листинг на Мосбирже

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Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на включение обыкновенных акций в котировальный лист третьего уровня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Московской биржи».

Заявка была подана 26 июля, ее рассмотрение займет 10 дней. До принятия решения о листинге компания отказалась комментировать свои планы.

ПАО «Трансфин-М» принадлежит структурам НПФ «Благосостояние» (учрежден РЖД). В конце мая стало известно, что она выставлена на продажу, актив предлагался нескольким крупнейшим лизинговым компаниям, в том числе ПГК Владимира Лисина. Эксперты оценивали стоимость всей компании в 35 млрд руб. в случае продажи единым лотом с учетом компании «ТФМ оператор».

В рейтинге «Эксперт РА» лизинговых компаний России по итогам 2017 г. «Трансфин-М» на пятом месте по размеру портфеля (324,7 млрд руб.). Парк компании насчитывает более 63 000 вагонов (вырос в 2017 г. на 12%), указано на ее сайте. Помимо железнодорожной техники «Трансфин-М» предлагает в лизинг воздушные и водные суда, автомобили, оборудование и прочее.

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Бизнес
Новости

Против руководителей Polar Tour возбудили дело о мошенничестве

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В отношении руководителей Polar Tour возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста пострадавших турагентов Александра Байбородина.

У компании не было финансовых гарантий и реестрового номера, сказал Байбородин. Polar Tour не стала общаться с туристами и агентами при уходе с рынка, добавил он: «Турагенты и туристы остались один на один со своими проблемами - не просто без денег и поездки, но и без страховок и какого-либо содействия со стороны Polar Tour».

В середине июня Polar Tour приостановила работу. Компания работала на рынке как агентство, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств и забирая себе часть комиссии, но при этом не состояла в едином федеральном реестре туроператоров, а также не заключала договоров страхования ответственности. Количество агентств – партнеров Polar Tour достигает 500, пострадавших туристов – 20 000, а общая сумма ущерба – 200 млн руб., по данным Российского союза туриндустрии.

Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира

Технологии
Новости

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 5,2 млрд рублей промежуточных дивидендов

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Совет директоров ПАО «МТС» назначил внеочередное общее собрание акционеров на 28 сентября и рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 2,6 руб. на одну обыкновенную акцию МТС (5,2 руб. на ADR).

Таким образом, сумма промежуточных дивидендов МТС в 2018 г. может достигнуть 5,196 млрд руб. В 2018 г. выплаты дивидендов запланированы в размере 26 руб. за акцию, или около 52 млрд руб. в сумме, - как и в 2017 г.

В апреле 2016 г. МТС приняла трехлетнюю дивидендную политику. Минимальный уровень выплат был установлен на уровне 20 руб. на акцию по итогам календарного года, целевой показатель составляет 25-26 руб. На годовом собрании в июне акционеры МТС утвердили выплату дивидендов за 2017 г. в размере около 46,76 млрд руб., или 23,4 руб. на акцию.

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Бизнес
Новости

Минтранс хочет исключить портфели и дамские сумки из ручной клади

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Министерство транспорта России разработало законопроект, исключающий портфели и дамские сумки из понятия «ручная кладь». Если законопроект примут в текущем виде, пассажир сможет взять сверх них на борт еще 5 кг ручной клади бесплатно. Документ опубликован на портале законопроектов.

«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», - говорится в документе.

С 5 ноября 2017 года в России действуют новые правила провоза ручной клади: минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращен с 10 до 5 кг. Также сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади - из него исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. 

В феврале «Аэрофлот» ужесточил контроль за размером ручной клади: в салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см. Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же – не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса. «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.

Политика
Новости

МЧС отчиталось об итогах тотальной проверки торговых центров

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МЧС нашло 280 000 нарушений противопожарных требований в ходе тотальной проверки всех торговых центров России, начатой после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «РИА Новости».

Всего ведомство проверило около 90 000 объектов. Проверка длилась несколько месяцев – с 28 марта по 25 июля.

Кроме того, МЧС подготовило законопроект, по которому сможет приостанавливать работу торговых центров на 90 дней. Например, за неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и др.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в конце марта. В результате погибли 60 человек, большинство – дети. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после трагедии подал в отставку. В числе арестованных после пожара – начальник пожарного караула Сергей Генин и бывший руководитель МЧС Кузбасса Александр Мамонтов. Им предъявлены обвинения в халатности.

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

Бизнес
Новости

«Газпром» отменил закупку труб на 23 млрд рублей

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«Газпром» сообщил об отмене пяти открытых запросов предложений на поставку труб большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Эти закупки должны были впервые пройти на головную компанию ПАО «Газпром», а не специализированные дочерние ООО «Газпром комплектация» или ООО «Газпром инвест», отмечает «Интерфакс».

Всего до конца октября 2018 г. должно быть поставлено 255 000 т ТБД на общую предельную сумму 22,684 млрд руб.

«Газпром» является крупнейшим потребителем ТБД в России. По данным «Интерфакса», с начала года компании группы объявили или запланировали закупку почти 900 000 т ТБД на сумму 77 млрд руб., из них закуплены 600 000 т почти на 50 млрд руб. В России пять крупных производителей труб – «Северсталь», ТМК, ОМК, ЧТПЗ и построенный в 2015 г. Загорский трубный завод. По данным «Ведомостей», газовая монополия добивается от поставщиков скидки в 20%.

Расширение газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» должно обеспечить прокачку до 20 млрд куб. м природного газа в год, в том числе на экспорт. Вторая очередь газопровода должна вводиться в строй с 2020 г.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ оценил влияние чемпионата мира по футболу на торговлю и экспорт

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Чемпионат мира по футболу, прошедший в России в июне – июле 2018 г., ускорил рост розничной торговли и экспорта. Об этом сообщил Центробанк в июньском отчете «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Рост оборота розничной торговли в июне 2018 г. ускорился до 3% в годовом выражении. Дополнительный вклад в его увеличение (около 0,2 п. п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу», – говорится в документе. Авторы отчета отмечают, что рост потребительского спроса происходил на фоне стабильной ситуации на рынке труда. «По предварительной оценке, рост реальной заработной платы в годовом сопоставлении в июне составил 7,2% (в мае – 7,6%)», – сообщает ЦБ. При этом, по данным ЦБ, рост продаж продовольственных товаров в июне ускорился сильнее, чем непродовольственных.

Также ЦБ отмечает, что повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков оказало поддержку экспорту. По оценкам регулятора, во II квартале 2018 г. физический объем экспорта вырос на 5-6% в годовом сопоставлении.

Ранее регулятор сообщил, что ЧМ-2018 во II квартале ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 п. п. При этом ускорился и рост цен – существеннее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. ЦБ отмечал, что ожидает коррекции цен после завершения футбольного первенства.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

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