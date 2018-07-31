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Transparency International назвала размер гонораров британских парламентариев на RT

Телеканал Russia Today (RT) с 2014 г. заплатил 12 британским парламентариям 93 700 фунтов стерлингов за участие в эфире. Об этом говорится в докладе антикоррупционной организации Transparency International. Организация ссылается на документы палаты общин Великобритании.

Эта сумма не включает в себя вознаграждения двум депутатам, которые вели собственные шоу. Но не исключено, что депутатов, которые получали деньги от RT, намного больше: в период с 2010 по 2017 г. как минимум 161 политик появлялись в эфире телеканала 381 раз, говорится в отчете. В ответ на растущую критику в адрес российского телеканала некоторые депутаты, ранее регулярно участвовавшие в его шоу, заявили, что впредь не будут соглашаться на участие в программах канала, признает организация.

В ноябре прошлого года The Guardian опубликовала расследование о том, что в эфире Russia Today появлялись как минимум 10 британских депутатов, которые получали до 1000 фунтов стерлингов в час.

Давление на телеканал усилилось после «дела Скрипаля». Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.

В отчете Transparency International пишет о том, как «коррумпированные и репрессивные режимы в России, Азербайджане и Бахрейне ищут поддержки через связи с британскими парламентариями».