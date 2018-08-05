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РПЦ опубликовала рекомендации для священников-видеоблогеров

Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ разработал рекомендации для священников о том, как вести видеоблоги. Памятка включает в себя пять разделов, которые касаются методов, языка, тематики, проблематики видео.

Ведение видеоблога можно рассматривать как прямое продолжение пастырской деятельности священника, отмечается в памятке. «Пастырь получает определенный кредит доверия от своих подписчиков, которые в какой-то мере становятся его виртуальными прихожанами», – отмечается в сообщении.

Задача пастыря – «вести людей к Богу, а не группировать прихожан вокруг самих себя», напоминают авторы памятки. Поэтому священников-видеоблогеров предупреждают, что не нужно гнаться за рейтингом и привлекать к своей персоне внимание путем манипулятивных практик (хайп, кликбейт, троллинг и др.). Также священникам советуют оставаться честными и не лукавить, пытаясь понравиться всем своим подписчикам.

Монетизация видеоблога сама по себе не является греховным явлением, напоминают священникам, однако это не должно превратиться в самоцель, поскольку полная коммерциализация проекта исказит первоначальную мотивацию автора.

В отличает от проповеди в храме при ведении видеоблога допускаются выражение эмоций, самоирония, добрые шутки, умеренная жестикуляция и другие невербальные способы коммуникации, говорится в памятке. Также священникам не запрещается использовать мемы, соответствующие нормам «пастырской этики и эстетики». Недопустимо использование ненормативной лексики, эротика, празднословие, лицедейство, оскорбительное поведение, унижение достоинства людей, демонстрация сцен насилия, распространение клеветы.

В памятке также затрагивается вопрос о том, как должен выглядеть священник на видео. «Ему приличествует появление в кадре как минимум в подряснике или даже в рясе, желательно с наперсным крестом», – говорится в сообщении. Но в отдельных случаях клирик-видеоблогер может быть в светской одежде, если того требуют обстоятельства.

Кроме того, священников призвали отказаться в видеоблогах от тем, способных разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признакам, а также вызвать церковный раскол.