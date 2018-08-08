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СМИ сообщили о новых задержаниях журналистов в Белоруссии

В Белоруссии в среду утром следователи пришли с обыском домой к журналисту Deutsche Welle Павлюку Быковскому и его супруге, также журналистке, Ольге. Кроме того, правоохранители заявились с обыском к журналисту Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной. Об этом сообщает Reformation. Корреспондент издания стал свидетелем задержания Жукова и его супруги. По данным белорусского бюро «Радио Свобода», следователи также пришли в редакцию портала о недвижимости Realt.by и забрали главреда Владислава Кулецкого и трех журналистов.

Во вторник Следственный комитет (СК) провел обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, БелаПАН, газеты «Наука» по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. На 72 часа были задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, выпускающий редактор издания Анна Калтыгина, журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

На допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, возможно Евгения Березюк, отмечает Reformation. Также на допрос доставили выпускающего редактора БелаПАН Андрея Середу.

Уголовное дело заведено МВД Белоруссии на основании заявления государственного информагентства «БелТА», которое сообщило о сбоях при доступе к своей платной подписке. Сотрудники МВД выявили, что на протяжении 2017 – 2018 гг. без ведома «БелТА» «совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». В результате неправомерного доступа к платным материалам «БелТА» госагентству причинен существенный вред, связанный в том числе с подрывом деловой репутации, пришли к выводу правоохранители.