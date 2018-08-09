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Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9

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Samsung Electronics представила новую версию флагманского смартфона - Galaxy Note 9. Презентация проходила в нью-йоркском Barclays Center, передает Bloomberg. Компания ожидает, что смартфон составит конкуренцию устройствам линейки iPhone.

Новинка имеет 6,4-дюймовый экран - это самый большой дисплей из всех устройств, которые выходили в линейке Note. Минимальная стоимость смартфона - $999,99, максимальная - $1,249,99. Смартфон оснащен стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой и воспроизведением музыки. На задней панели устройства находится датчик считывания отпечатка пальца.

Объем встроенной памяти Galaxy Note 9 - 128 Гб, емкость аккумулятора - 4000 миллиампер-часов. Компания будет производить корпус смартфона в четырех цветах - голубом, фиолетовом, медном и черном.

На презентации Samsung Electronics также представила новые часы Galaxy Watch, которые конкурируют с аналогичным продуктом от Apple. Новая версия смарт-часов водостойкая и может подключаться к сети LTE.

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Стиль жизни
Новости

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

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На 61-м году жизни умер художественный руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра. Других подробностей не сообщается.

Брусникина в начале мая назначили исполняющим обязанности директора театра. Приказом Департамента культуры города Москвы с 7 августа он был переведен с должности директора на должность художественного руководителя театра. Директором театра был назначен Борис Михайлович Мездрич.

Брусникин - заслуженный артист России. В 1982 г. он окончил Школу-студию МХАТ. С 1993 г. Брусникин преподавал как мастер курса. В 2015 г. его выпуск «Мастерская Дмитрия Брусникина» Школы-студии МХАТ в полном составе приняли в Московский драматический театр «Человек». Тогда режиссер стал заместителем художественного руководителя этого театра. В прошлом году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе вошла в труппу театра «Практика».

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Политика
Новости

США создадут военно-космические силы для противодействия России и Китаю

Ведомости
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Вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Мэттис сегодня в Пентагоне объявили о начале практического создания военно-космических сил США (US Space Force, ВКС). По словам Пенса, ВКС должны быть сформированы в 2020 г. - «время для этого пришло», передает NBC News.

«Как уже говорил президент Трамп, для США недостаточно просто присутствовать в космосе - мы должны там доминировать. И мы этого добьемся, - заявил Пенс. - История показывает, что достижение мира возможно только с помощью силы, и в космосе в ближайшие годы этой силой станут военно-космические силы США».

«Китай и Россия, наши стратегические соперники, открыто развивают военный космический потенциал с целью нейтрализации космического потенциала США в случае конфликта», - говорится в докладе Пентагона конгрессу об организационной структуре нового вида вооруженных сил. В частности, указывается на разработку в этих странах противоспутникового оружия и средств подавления спутниковых коммуникаций.

ВКС США будут создаваться по четырем направлениям, следует из документа. Сначала минобороны США сформирует Агентство космического развития на базе существующего ракетно-космического центра ВВС США. Помимо этого будут созданы силы космических операций с боевыми подразделениями, а также специализированные подразделения управления и логистики. Ассигнования на эти цели будут включены в бюджет США 2020 г. Наконец, создается командование ВКС под управлением адмирала ВМС или четырехзвездного генерала армии США.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать ВКС «как шестой вид вооруженных сил» страны. Трамп обосновал их необходимость «сохранением превосходства в космосе», а также противодействием России и Китаю. Еще в начале года Мэттис высказывался против ВКС. «Я против создания нового вида вооруженных сил и дополнительных организационных надстроек в то время, когда мы сосредоточены на повышении управляемости и интеграции в ходе комплексных военных операций», – писал министр в письме комитету по делам вооруженных сил.

В России в 2011-2015 гг. как отдельный род войск существовали Войска воздушно-космической обороны. В августе 2015 г. они были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.

Политика
Новости

Собянин уволил ответственного за развитие Москвы как мирового финансового центра

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин уволил замруководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолия Валетова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Валетов уволен «в связи с истечением срока действия служебного контракта», говорится в документе. Он покинет должность 17 августа. Кто займет пост вместо него, не сообщается.

Валетов был назначен на пост замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы в августе 2011 г. Он курировал вопросы развития Москвы как международного финансового центра, поддержания международного кредитного рейтинга столицы, а также развития международной выставочной и конгрессной деятельности города.

Валетов родился 11 мая 1979 г. в Минске. Учился в Пенсильванском государственном университете в США, в Российской академии государственной службы при президенте и Международном институте государственной службы и управления.

Валетов является кандидатом экономическим наук, государственным советником Москвы 3 класса. До назначения на должность замруководителя департамента внешнеэкономических связей он занимал пост замгендиректора группы компаний «Росинка».

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Финансы
Новости

ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2018 года половину прибыли

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Руководство ВТБ будет рекомендовать выплаты дивидендов по итогам 2018 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов.

«Мы можем подтвердить, что менеджмент, наиболее вероятно, будет рекомендовать дивидендные выплаты [за 2018 год] на уровне 50% от чистой прибыли, что соответствует требованиям государства», – сказал он.

ВТБ повысил прогноз по чистой консолидированной прибыли за 2018 г. до 170 млрд руб. Исходя из этого годовые дивиденды могут составить 85 млрд руб.

В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб., или 61%. Из этой суммы государство получило 56 млрд руб., миноритарии – 17,5 млрд руб. В 2016 г. выплаты государству было аналогичными, а дивиденды миноритариям – почти в три раза меньше (при этом общие дивиденды на 20% превысили чистую консолидированную прибыль).

Государство владеет 60,9% обыкновенных акций ВТБ через Росимущество. Крупнейшим миноритарием банка с долей 9% является санируемый ЦБ «ФК Открытие». Всего у ВТБ три вида акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Последние размещены в пользу Минфина и Агентства по страхованию вкладов.

Финансы
Новости

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа «Шереметьево»

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) изучает возможность передачи прав требования по кредиту, который ранее был выдан аэропорту «Шереметьево». Этими правами заинтересовался Сбербанк, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

«Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту «Шереметьево», когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк», - пояснил Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБа. Шувалов отметил, что кредит предоставлялся под строительство терминала D. Сейчас «он работает, это теперь действующий хороший объект», уточнил председатель.

По его словам, ВЭБ, как институт развития, выполнил свою роль и теперь должен выйти из проекта. Госкорпорации нужно направлять средства на другие проекты, которым необходима поддержка.

В начале 2000-х гг. кредиты на строительство терминала D выдали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком по ним выступало ОАО «Терминал», присоединенное в 2012 г. к АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Всего банки выделили около $1,1 млрд, из них ВЭБ предоставил $947 млн. В начале 2016 г. задолженность «Шереметьево» перед ВЭБом оценивалась в $551 млн, перед ВТБ - в $128 млн.

В отчетности АО «Международный аэропорт «Шереметьево» за 2017 г. говорилось, что на конец отчетного периода госкорпорация оставалась крупнейшим кредитором аэропорта. Задолженность в рублевом эквиваленте перед ВЭБом составляла около 31 млрд руб., перед Сбербанком - 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.

Как строится «Шереметьево»

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Политика
Новости

ЦИК получил три новые заявки на референдум по пенсионному возрасту

Ведомости
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В Центризбирком поступили три новые заявки о проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев (его слова передал «Интерфакс»). Это же следует из анонса заседания комиссии, которое состоится в пятницу.

ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума со схожими формулировками. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

В одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Таким образом, конкуренция групп может сорвать проведение референдума. Однако вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – указывал политолог Евгений Минченко.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что всего в комиссию поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по референдуму о пенсионном возрасте.

В июле Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Бизнес
Новости

ФАС разрешила владельцу «М.видео» купить бизнес Media Markt в России

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку владельцем «М.видео» магазинов Media Markt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал собеседник агентства.

Немецкая Ceconomy (владелец Media Markt) в начале лета договорилась продать российский бизнес ритейлера группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.видео».

После закрытия сделки «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.видео» или «Эльдорадо». Российский Media Markt оценен примерно в $170 млн, говорили представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял Гуцериев.

Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть будет распродавать товары со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября Media Markt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах «М.видео».

«М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., у Media Markt — 3,3%.

Активный 2016 год Михаила Гуцериева

Экономика
Новости

Путин поручил подумать о возврате налогового вычета за расходы на спорт

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам социальных налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.

Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

Согласно статье 219 Налогового кодекса, сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.

В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты с расходов на это. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин

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Политика
Новости

Макрон поговорит с Путиным о судьбе режиссера Сенцова

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу по телефону поговорит о судьбе осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Путин в ходе последней прямой линии заявил, что Сенцов не подлежит обмену на россиян, задержанных на Украине, поскольку осужден «не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди».

Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Накануне сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.

Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. По данным «Интерфакса», на фото Сенцов, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с койкой у окна в двухместной палате. Уполномоченный также сообщила, что получила от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой копию письма Олега Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».

Собчак передала Путину список политзаключенных

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость за пять лет

Ведомости
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Стадионы чемпионата мира по футболу должны выйти на самоокупаемость за пять лет - к 2024 г., следует из поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Правительству и регионам, принимавшим матчи ЧМ-2018, поручено обеспечить «проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 г.».

На этой неделе была опубликована правительственная концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA. В соответствии с документом на сохранение объектов спортивной инфраструктуры после соревнований придется потратить 16 млрд руб. до 2023 г. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд из 16 млрд руб., необходимых для содержания стадионов.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности. Региональные власти должны прописать каждому стадиону бизнес-план, в котором заложат целевые показатели по доходам.

Чем запомнится чемпионат мира–2018