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«Ростелеком» включит в базовые ТВ-пакеты телеканал «Супер»

«Ростелеком» с 10 сентября включит в свои базовые пакеты кабельного телевидения по всей России развлекательный канал «Супер», сообщили оператор и холдинг «Газпром-медиа», который управляет каналом. В результате охват канала в сетях операторов платного ТВ вырастет с 23 млн до 30,5 млн домохозяйств, или до 88 млн человек с учетом распространения через эфирные частоты.

Телеканал «Супер» запустила в январе 2018 г. команда продюсерской компании Yellow, Black & White. Канал не стал проводить рекламную кампанию – прежде всего из-за того, что решение вопроса с его эфирными частотами и распространением в сетях кабельных операторов затянулось и каналу не хватало доступа к аудитории, объясняли источники «Ведомостей» в холдинге. Одним из самых важных вопросов был как раз контракт с «Ростелекомом» – «Газпром-медиа» рассчитывал договориться с этим оператором о распространении «Супера» еще к началу 2018 г.

На старте у канала были частоты в 23 городах, в этом августе он получил еще 12 частот, рассказал представитель «Газпром-медиа», но источник дополнительных частот не раскрыл. Холдинг передал «Суперу» некоторые частоты других своих развлекательных каналов, знают собеседники «Ведомостей» в холдинге. До конца года «Супер» появится в эфире еще в 40 городах, говорит представитель «Газпром-медиа», и совокупный технический охват эфирного вещания составит более 86% домохозяйств в панели Mediascope. Эта компания считает телезрителей в России, и на основе ее данных продается телереклама.

В начале сентября «Супер» начал рекламную кампанию. В сообщении «Газпром-медиа» цитируются слова генпродюсера «Супера» Эдуарда Илояна о готовности к запуску «первого сезона» этого канала: «У нас есть по-настоящему большие премьеры, рассчитанные на широкую аудиторию, стабильная сетка и активное маркетинг-продвижение». Каналы традиционно формируют сетку передач не по хронологическому году, а по телесезону – он стартует в сентябре и заканчивается в мае.

В сентябре канал покажет две большие премьеры – сериал «Гранд» от создателей «Кухни» и «Отеля «Элеон» (эти сериалы шли в эфире канала СТС), а также юмористическое шоу «Смешное время».