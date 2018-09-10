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Заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников ушел из медиахолдинга

Заместитель гендиректора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по развитию Дмитрий Медников покинул медиахолдинг. Об этом он рассказал РБК. По словам Медникова, он перестал работать в ВГТРК с 1 сентября.

По информации издания, у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева до ухода Медникова было десять заместителей, двое из которых - первые заместители. Речь идет о гендиректоре телеканала «Россия 1» Антоне Златопольском, а также об Андрее Кондрашове - пресс-секретаре предвыборного штаба Владимира Путина и журналисте ВГТРК, который занял пост первого заместителя гендиректора в медиахолдинге после президентских выборов.

Пресс-служба ВГТРК отказалась комментировать уход Медникова. Также она отказалась уточнить число заместителей Добродеева в настоящий момент.

Медников рассказал, что намерен заняться венчурным бизнесом. По его словам, сейчас идет регистрация юрлица инвестфонда - АО «Эквити-Алгоритм» - и он станет его единственным владельцем и руководителем. Приоритет инвестфонда - проекты, связанные с новыми экологическими технологиями, и «поиск талантов».

Медников начал работать в ВГТРК в 2000 г., занимал должности главного редактора информационного канала «Вести 24» («Россия 24»), главного редактора телеканала «Россия 2». С 2009 г. стал заместителем гендиректора медиахолдинга. В последние годы Медников занимался развитием тематических каналов в рамках СП с «Ростелекомом» (в АО «Цифровое телевидение» у ВГТРК 58,71%, у «Ростелекома» - 41,29%). С 2013 г. Медников был председателем совета директоров «Цифрового телевидения». Весной этого года он покинул эту должность.