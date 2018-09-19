Министерство цифрового развития не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя
Министерство по цифровому развитию России не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя. Об этом на IV Каспийском медиафоруме в Астрахани рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
«Для этого надо принять закон, его должны согласовать все депутаты Госдумы, и должна быть общая точка зрения в правительстве. Пока консенсуса в этом отношении нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Сам Волин поддерживает либерализацию законодательства о рекламе в отношении рецептурных лекарств и алкоголя: по его мнению, ее нужно разрешить «и на телевидении, и в газетах».
Сейчас в России разрешена реклама на телевидении и радио вина, в том числе игристого, произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Допускается реклама пива и пивных напитков во время трансляций спортивных соревнований. Иная реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов в СМИ запрещена.
Против возвращения в СМИ рекламы алкоголя выступает ФАС — исходя из общих соображений, связанных с алкоголизацией населения. Аналогичной позиции придерживаются Минздрав и Роспотребнадзор. Однако накануне Госдума не стала запрещать промоакции при продаже алкогольной продукции, отклонив в первом чтении законопроект, предложенный депутатом от ЛДПР. Его не поддержал и думский комитет по экономической политике.