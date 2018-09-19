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Министерство цифрового развития не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя

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Министерство по цифровому развитию России не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя. Об этом на IV Каспийском медиафоруме в Астрахани рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Для этого надо принять закон, его должны согласовать все депутаты Госдумы, и должна быть общая точка зрения в правительстве. Пока консенсуса в этом отношении нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Сам Волин поддерживает либерализацию законодательства о рекламе в отношении рецептурных лекарств и алкоголя: по его мнению, ее нужно разрешить «и на телевидении, и в газетах».

Сейчас в России разрешена реклама на телевидении и радио вина, в том числе игристого, произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Допускается реклама пива и пивных напитков во время трансляций спортивных соревнований. Иная реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов в СМИ запрещена.

Против возвращения в СМИ рекламы алкоголя выступает ФАС — исходя из общих соображений, связанных с алкоголизацией населения. Аналогичной позиции придерживаются Минздрав и Роспотребнадзор. Однако накануне Госдума не стала запрещать промоакции при продаже алкогольной продукции, отклонив в первом чтении законопроект, предложенный депутатом от ЛДПР. Его не поддержал и думский комитет по экономической политике.

Выбор редактора
Политика
Новости

МВД прокомментировало утечку данных из досье на Петрова и Боширова

Ведомости
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По базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, комментируя утечку данных из досье на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками спецслужб и подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Конечно невозможно, – сказал Зубов, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по "Интерфаксу"). – Начнём с того, что в ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё, нет таких подразделений, физически нет».

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и пометка «есть письмо С.С.» (источники журналистов расшифровали это как «совершенно секретно»), а также указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России. Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.

Издание «Проект» сообщало, что в паспортном файле Боширова стоят те же пометки и указан аналогичный номер телефона, что и в бумагах на Петрова. Сами Петров и Боширов в интервью RT опровергли свою причастность к спецслужбам и к инциденту со Скрипалями.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

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Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 78 рублей

Ведомости
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Курс евро в среду на торгах Московской биржи опускался ниже 78 руб. впервые с 27 августа 2018 г. Стоимость европейской валюты падала до 77,98 руб. (-60 коп., или -0,8% к закрытию предыдущих торгов). По состоянию на 15.30 мск евро торгуется по цене 78,03 руб. (-0,7%).

Курс доллара впервые с 17 августа опустился ниже 67 руб. Сейчас американская валюта стоит на бирже 66,87 руб. (-51 коп., или -0,8%). Российский рынок акций начал день с роста и достиг исторического максимума.

Укрепление рубля выглядит как закономерная коррекция после паники, кроме того, российский рынок укрепляется вслед за мировыми рынками, причем опережающими темпами, объясняет директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Поддержку рынку акций оказывают рост цен на нефть и укрепление рубля благодаря началу налогового периода, добавляет трейдер BCS Global Markets Марк Клири.

Политика
Новости

ФСИН оценила затраты на систему видеоконтроля в колониях в 16 млрд рублей

Ведомости
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Создание новой системы видеоконтроля в российских исправительных учреждениях, а также хранение записей сроком не менее года потребует из бюджета более 16 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, передает ТАСС.

По его словам, ФСИН потребуется более 28 000 комплектов переносных видеорегистраторов для сотрудников, которые обойдутся в 500 млрд руб. Еще 1 млрд руб. нужен службе для закупки камер видеонаблюдения и систем охранного телевидения, всего 34 000 комплектов. Увеличение сроков хранения видеоматериалов до года потребует дополнительно около 15 млрд руб.

Первый заместитель директора ФСИН подчеркнул, что создание системы контроля потребует увеличение штата ведомства, поскольку вырастет нагрузка на сотрудников и операторов наблюдения. В среднесрочной перспективе, по его мнению, реализовать проект невозможно.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. Запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН была обнародована спустя год после инцидента. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН начала проверки в исправительных учреждениях по всей стране. Всего во время проверок служба выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

В начале сентября заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что служба внедрит в колониях систему тотального видеонаблюдения. Каждый сотрудник перед сменой будет получать включенный видеорегистратор, который будет записывать весь его рабочий день. Отключить запись самостоятельно нельзя, уточнял Максименко. Видео будет передаваться на сервер и храниться там большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно. Такая мера должна защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников, говорил он.

Бизнес
Новости

Минфин усомнился в целесообразности досрочного субсидирования нефтяников

Ведомости
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Компенсацию для нефтяников через механизм отрицательного акциза с демпфирующей надбавкой можно ввести не раньше 1 декабря 2018 г., заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин. Согласно принятому закону, этот механизм должен заработать с января 2019 г. «Стоит ли все это затевать ради одного месяца – это надо обсуждать», – подчеркнул замминистра (цитаты по «Интерфаксу»).

«Сейчас такого акциза, как акциз на нефтяное сырье, в России нет, он вводится с 1 января 2019 г. Дальше вопрос: это новый налог или новый подакцизный товар. Если мы рассматриваем его как новый налог, то его раньше первого января вообще нельзя ввести по Налоговому кодексу. Если это новый подакцизный товар, то его порядок вступления в силу – через месяц после опубликования. То есть, если закон по новым акцизам будет опубликован в октябре, то он может работать только с 1 декабря», – объяснил Трунин.

В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли (предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть до нуля к 2024 г. и пропорциональный рост НДПИ) предусмотрена компенсация за поставку топлива на внутренний рынок – демпфирующая надбавка с 2019 г. составит 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Нефтяники попросили увеличить компенсацию. Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение снизить фиксированную цену на топливо на 10%, что увеличит субсидию нефтяникам на 230 млрд руб. до 630 млрд руб. Кроме того, по итогам состоявшегося на этой неделе совещания у премьера Дмитрия Медведева Козак рассказал, что компенсацию могут начать выплачивать уже в 2018 г.

Минфин выступал против лишних расходов на нефтяников. Трунин ранее обращал внимание, что 630 млрд руб. – это сумма будущих сборов государства от увеличения ставки НДС на 2 п. п. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – указывал замминистра.

Теперь, после совещания у Медведева, Трунин отметил, что Минфин готов обсуждать вопрос снижения фиксированной в законе цены при расчете демпфирующей компоненты для того, чтобы не допустить подорожания топлива в 2019 г. Медведев на совещании заявил, что в этом году лимит повышения цен на топливо на рынке уже выбран и повторения произошедшего весной скачка цен допустить нельзя.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Московская и алтайская группы призвали объединиться ради пенсионного референдума

Ведомости
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Представители алтайской и московской региональных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста обратились к представителям других зарегистрированных региональных подгрупп с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Об этом сообщил Илья Свиридов, возглавивший московскую группу.

По его словам, на 29 сентября назначено заседание федеральной инициативной группы. «Несмотря на разницу в формулировках, содержание вопросов близко по смыслу, что дает основания для совместных действий по подготовке и проведения референдума», - говорится в обращении, которое подписали представители еще семи региональных групп: воронежской, забайкальской, иркутской, нижегородской, оренбургской, орловской, тамбовской.

Свиридов рассказал, что идею объединения поддержали КПРФ и инициативная подгруппа из Нижегородской области, зарегистрировавшая еще одну формулировку вопроса и собравшая 18 подгрупп в разных регионах. Таким образом, общее количество участников альянса составило 28 подгрупп, подсчитал он.

Для организации референдума требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах. По сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. КПРФ в конце августа довела до Верховного суда иск о регистрации альтернативных опросов - в компартии убеждены, что это спойлерские подгруппы, созданные для саботажа референдума.

Выбор редактора
Политика
Новости

Избирком Приморья примет решение о результатах выборов в четверг

Ведомости
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Крайизбирком Приморья примет решение о результатах губернаторских выборов на заседании в четверг, 20 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс». Заседание по этому вопросу состоится в 14:00, отметила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. По результатам первого никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Во втором туре победу одержал кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко. Однако своего соперника - коммуниста Андрея Ищенко он опередил только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.

Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях. ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Специальная комиссия Центризбиркома 19 сентября приступила к работе в Приморье. В этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что комитет будет рекомендовать признать выборы недействительными из-за нарушений.

Если избирком Приморья признает выборы недействительными, краевое заксобрание должно будет назначить повторные выборы. Они могут пройти через три месяца. Итоги губернаторских выборов в России до сегодняшнего дня не отменялись никогда, уточнил «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.

Пока что врио губернатора Приморья остается Тарасенко. В регион подберут нового врио, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Среди возможных кандидатур – бывший мэр города Артема Владимир Новиков и президент ГК «Аква-ресурсы» и бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов.

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

Авто
Новости

Росавтодор предложил сделать на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Ведомости
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Замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов предложил департаменту транспорта Москвы создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения (fast lane) на МКАД или Третьем транспортом кольце (ТТК), передает RNS.

«Я бы на месте Москвы сделал fast lane на кольцевой (МКАД) или ТТК», — сказал он в кулуарах форума по транспортной инфраструктуре. По его словам, на федеральных трассах такие полосы создавать не нужно. «А на федеральных трассах — жестковато. И так стоит все, и если еще одну полосу заберем...», — пояснил он отказ от идеи платной полосы на трассе до аэропорта «Домодедово».

Прончатов пояснил, что Росавтодор заказал исследование о целесообразности создания платных выделенных полос Институту экономики транспорта. По его словам, вопрос сложный. Не во всех странах сейчас существуют fast lane. «Нам было бы интересно. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность», — добавил Прончатов. По его словам, исследование будет готово в 2019 г.

По его словам, для fast lane «можно даже не строить полосу, взять просто одну полосу (действующую) сделать платной». «Трафик там, где бесплатно, ухудшится сразу значительно, и тоже будет всплеск [напряженности]», — сказал он.

В 2017 г. руководитель Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что проект по организации платных выделенных полос на дорогах может стартовать в 2018 г. Однако более конкретно он не рассказывал об этом. Сейчас в нескольких российских городах действуют выделенные полосы. Однако они предназначены только для общественного транспорта и автомобилей такси.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Орешкин объяснил идею новых «суперголосующих» акций для владельцев компаний

Ведомости
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Предложение ввести в оборот «суперголосующие» акции, которые позволят владельцам бизнеса сохранять контроль над компаниями, в первую очередь призвано помочь привлечь в Россию технологический бизнес, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Технологические компании за счет инноваций быстро набирают мощь, им требуется привлечение финансовых ресурсов, это зачастую размывает долю основных акционеров, основателей, идеологов компаний. Это приводит к тому, что баланс управления внутри компании нарушается», – объяснил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, суперголосующие акции позволят «выстраивать более гибкие структуры с точки зрения управления и владения акциями, чтобы больше влияния на управление имели одни акционеры, а финансовый доход – другие». Выстраивание таких гибких схем позволит сделать систему корпоративного управления более эффективной, заключил Орешкин.

Министр отметил, что эти предложения не связаны с попавшими под санкции компаниями Олега Дерипаски. «Это изменения, которые только обсуждаются на экспертном совете по корпоративному управлению, и они точно не будут приниматься в этом году, это вопрос глубокой проработки. Это больше связано с нашими технологическими компаниями – с "Яндексом" и рядом других компаний», – отметил Орешкин.

Как сообщали «Ведомости», предложение разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями обсуждалось на совете по корпоративному праву при Минэкономразвития. Это одно из предложений министерства к стратегии развития корпоративного права, которую готовит совет (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты).

Минэкономразвития предложило несколько новых типов акций, в том числе «суперголосующие». Последние позволят основателям компании или мажоритарным акционерам сохранить контроль при привлечении инвесторов. Однако эти бумаги предусматривают более низкие дивиденды, чем у других акционеров, а имущество при ликвидации или реорганизации бизнеса владельцы таких акций получат во вторую очередь. Необходимость этих поправок федеральный чиновник объяснял тем, что жесткое корпоративное законодательство затрудняет возврат бизнеса из офшоров, который активизировался из-за санкций.

Как выглядят роботы российского производства

Экономика
Новости

Минфин заложил в бюджет рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза

Ведомости
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В проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. заложены дивиденды Сбербанка в размере 209,5 млрд руб., 220,8 млрд руб. и 231,1 млрд руб. по годам соответственно, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В 2018 г. бюджет получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. дивидендов (их перечисляет Центробанк, владеющий 50% + 1 акцией Сбербанка). По итогам 2017 г. Сбербанк заплатил акционерам рекордные дивиденды – исходя из 36,2% чистой прибыли по МСФО.

Таким образом, как следует из проекта бюджета, в 2019 г. выплаты Сбербанка в казну увеличатся почти на 55%. Общие дивиденды по итогам 2018 г. составят около 420 млрд руб. по сравнению с 271 млрд руб. годом ранее.

Сбербанк согласно своей дивидендной политике обязался стремиться в течение трех лет последовательно повышать дивидендные выплаты до 50% чистой консолидированной прибыли. Дивиденды будут увеличены до этой планки при условии достижения к 2020 г. уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями стандарта «Базель III» на уровне 12,5%.

Недвижимость
Новости

В Госдуму внесен проект закона о реновации жилья во всех регионах

Ведомости
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Проект закона «О реновации жилищного фонда в РФ» внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы проекта - лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Проект Федерального закона направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда, говорится в пояснительной записке к документу. Он предоставляет право региональным властям за счет средств местных бюджетов (и иных не запрещенных законодательством источников) реализовывать программы реновации. Для этого региональным властям предоставляется право создать специальный фонд.

По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, так как действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда носят точечный характер и не охватывают весь объем жилых домов, требующих обновления. Именно поэтому «органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях».

Политика
Новости

Песков прокомментировал позицию Путина по ситуации с Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин при принятии решений относительно ситуации с российским Ил-20 в Сирии руководствуется информацией Минобороны. Данные израильской стороны в Москву еще не поступали, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Безусловно, поминутной и посекундной электронной информацией о полетах, которые там осуществлялись, и в первую очередь о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генштаб», — отметил он. «Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент дал согласие в разговоре с Нетаньяху, что Москву посетит делегация экспертов во главе с командующим ВВС Израиля и привезет эти данные», — добавил Песков.

По его словам, российские эксперты обязательно изучат данные израильской стороны. 

Во вторник, 18 сентября, Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию с Ил-20. Премьер пообещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате попадания ракеты сирийских ПВО в Ил-20. Крушение военного самолета Путин не обсуждал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, уточнил Песков.

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