Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа»
Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак. Об этом сообщила пресс-служба движения «Открытая Россия» в своем Telegram-канале.
При попытке зайти на сайт mbk.sobchakprotivvseh.ru появляется сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен по решению органов власти России».
Из реестра Роскомнадзора следует, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры от 20 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой статье в интернете должны блокироваться сайты, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Сайт «МБХ медиа» был заблокирован в феврале по требованию Генпрокуратуры, надзорное ведомство посчитало, что ресурс связан с организацией «Открытая Россия», которая была признана нежелательной.
В апреле 2017 г. Гепрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».