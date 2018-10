«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков

Политика

Новости

Bellingcat узнал о награждении второго «отравителя» Скрипаля званием Герой России

Врач ГРУ Александр Мишкин, скрывающийся, по данным расследователей Bellingcat и The Insider, под псевдонимом «Александр Петров», в 2014 г. был награжден званием Герой России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider. Петрова Великобритания назвала одним из отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что высшая награда была присуждена Анатолию Чепиге — по данным расследователей, это настоящее имя Руслана Боширова, еще одного подозреваемого по делу Скрипаля.

Bellingcat сообщает, что направил репортера в родное село Мишкина в Архангельской области — Лойга. Он пообщался с несколькими людьми, которые узнали Мишкина на опубликованных британскими властями фотографиях и в видеоинтервью телеканалу RT, где военный врач представился Александром Петровым.

Как минимум пять собеседников Bellingcat рассказали, что Мишкин несколько лет назад получил звание Героя России. Один источник утверждает, что бабушка Мишкина хранит фотографию, на которой президент России Владимир Путин пожимает ему руку во время награждения. По словам этого же собеседника, в поселке знают, что высшая награда была присуждена Мишкину либо в связи с присоединением Крыма к России, либо за спасение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Bellingcat не смог найти общедоступный документ, подтверждающий награждение Мишкина. Однако, оговариваются расследователи, в этом нет ничего необычного, поскольку часто подобные указы засекречиваются. Например, Bellingcat узнал о присуждении Чепиге аналогичного звания только благодаря тому, что эта информация была опубликована на сайте его военного училища, а его фамилия выгравирована на стеле у памятника Рокоссовскому около здания училища.

Подтверждением награждения Мишкина и Чепиги званием Герой России, по мнению Bellingcat, может служить факт их переезда в элитные квартиры в 2014 г. В том году Мишкин и Чепига стали владельцами двух московских квартир стоимостью 350 000 и 500 000 евро соответственно, указывают расследователи со ссылкой на данные Росреестра. Авторы полагают, что эти квартиры военные получили в качестве материальной премии, причитающейся к званию Герой России.

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ, при этом они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

12 сентября президент Владимир Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских лицах. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.