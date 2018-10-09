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«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков

Ведомости
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«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков для водителей и пассажиров «Яндекс.Попутка», рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Приостановлен, поскольку не встретил достаточного отклика у пользователей. Мы думаем над его переформатированием и, возможно, вернемся к этому сервису позднее», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Сервис в рамках эксперимента был запущен в начале года в Ростовской области и Красноярском крае. Пользователи сервиса при помощи приложения «Яндекс.Навигатор» могли найти попутчиков. Перед тем как воспользоваться услугами «Яндекс.Попутка», водителю необходимо зарегистрироваться — указать фамилию и имя, номер телефона, а также разместить фотографию водительского удостоверения для верификации.

Искать попутчика можно было для поездок на расстояние более 10 км. За свои услуги водитель мог получить компенсацию. В зависимости от дальности поездки сервис рекомендовал попутчику перечислить водителю определенную сумму. О размере компенсации попутчик и водитель договаривались самостоятельно. Речь идет не о заработке для водителей, а о компенсации расходов. Приложение «Яндекс.Попутка» для водителей было доступно в «Яндекс.Навигаторе» для Android.

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Бизнес
Новости

Путин призвал нефтяников не злоупотреблять своим положением

Ведомости
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Правительство и дальше будет поддерживать нефтяные компании и принимать меры для удержания роста цен на топливо, однако нефтяники не должны злоупотреблять своим положением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но тоже, мы, [премьер] Дмитрий Анатольевич [Медведев], неоднократно это обсуждали, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», – сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо», – подчеркнул президент. По его словам, власти находятся в постоянном диалоге с нефтяниками, последние же «относятся в целом с пониманием» к ситуации.

Ранее нефтяные компании добились увеличения компенсации за поставки топлива на внутренний рынок с 2019 г. В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли (предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины и параллельное повышение НДПИ, что приведет к росту внутренних цен на нефть) уже предусмотрена компенсация за поставки на внутренний рынок. Но нефтяники просили увеличить ее на 230 млрд руб. до 630 млрд. Правительство поддержало эту идею. Половину дополнительных расходов оплатят сами нефтяники за счет роста НДПИ, другую часть оплатит бюджет. Кроме того, поддержки добились нефтяники Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области и Дальнего Востока. Первоначально они не попали в список регионов, которым правительство было готово субсидировать рост стоимости нефти.

Также до 1 ноября 2018 г. власти подготовят законопроекты о льготах для стимулирования нефтедобычи. Одна из главных идей заключается в увеличении амортизации на инвестиции в добычу в Западной Сибири. Вместе с тем чиновники должны подготовить меры стимулирования геологоразведки на суше, предоставив повышенный вычет из налога на прибыль и НДПИ, расширить применение нового налога на добавленный доход, который зависит от финансового результата проекта, льгот для месторождений с высокой степенью обводненности и для новых.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

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Политика
Новости

Зорькин допустил возможность «точечных» изменений Конституции

Ведомости
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что Конституция России имеет недостатки, которые можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, Конституция не нуждается в кардинальных реформах. Об этом председатель Конституционного суда рассуждает в материале «Буква и дух Конституции», который будет опубликован в завтрашнем номере «Российской газеты».

«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины "живой Конституции". Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий», – отметил Зорькин.

В мае 2015 г. Зорькин говорил, что российская Конституция имеет приоритет над международными правовыми нормами, если лучше защищает баланс прав и интересов. По его словам, о приоритете национального права четко записано в Основном законе (часть 1 статьи 15 Конституции). В силу верховенства Конституции «международные правоустановления должны интерпретироваться как конкретизация положений Конституции», утверждал он.

Выбор редактора
Политика
Новости

Фигурант «списка Титова» рассказал о вымогательстве со стороны Дрыманова

Ведомости
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Экс-руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов, арестованный по делу о взятках, вымогал у юриста Евгения Рыжова, входящего в «список Титова», $3 млн за прекращение его уголовного преследования, сообщил ТАСС сам юрист.

Рыжов является фигурантом дела дела о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По версии следствия, группа злоумышленников отсудила здание у компании «Эквисман холдинг ЛТД» благодаря фальшивым документам и взятке судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой в 100 000 евро. После возбуждения дела Рыжов уехал в Майами. В августе официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в «списке Титова» есть дела, которые не подлежат пересмотру, и назвал, в частности, дело Рыжова.

По слова юриста, Дрыманов вымогал взятку через доверенного. Предполагалось, что оплата будет делиться на три этапа, рассказал Рыжов: сначала он должен был выплатить $1 млн в Москве, после этого сам Дрыманов или его окружение должны были прилететь в Майами и вручить юристу постановление о прекращении дела и получить еще $1 млн, затем все вместе должны были вернуться в Россию, где должен был быть выплачен оставшийся $1 млн. Также, отметил юрист, доверенный Дрыманова предлагал ему передать права на помещение на Гоголевском бульваре.

Рыжов, по его словам, отказался от обоих предложений, после чего был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он был на 22 дня задержан американскими пограничниками, но был отпущен после того, как власти США «разобрались и признали задержание незаконным». «В данный момент я нахожусь под защитой ФБР, так как в мой адрес и адрес моих близких поступают угрозы», — рассказал юрист.

3 июня Дрыманов подал в отставку, а 17 июля стало известно о его задержании. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Фамилия Дрыманова упоминалась в деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

Политика
Новости

В результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека

Ведомости
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Три человека погибли и еще двое пострадали в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, наезд на остановку произошел на улице Полесская. На сайте ГУ МЧС по Орловской области говорится, что на единый номер ведомства поступило сообщение о ДТП по адресу улица Полесская, д. 2. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Источник «Интерфакса» в скорой помощи подтвердил, что погибли трое человек и двое пострадали — 17-летняя девушка и женщина 24 лет.

В оперативном штабе на месте ЧП агентству рассказали, что, по предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. «Во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны двигателя», — отметил собеседник «Интерфакса».

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области Наталья Акулова сообщила ТАСС, что спасатели пытаются извлечь одного пострадавшего из-под троллейбуса.

25 декабря в Москве автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 пострадали. Через четыре дня, 29 декабря, рейсовый автобус наехал на остановку рядом с метро «Сходненская». Пострадали три человека.

В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей

Политика
Новости

Bellingcat узнал о награждении второго «отравителя» Скрипаля званием Герой России

Ведомости
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Врач ГРУ Александр Мишкин, скрывающийся, по данным расследователей Bellingcat и The Insider, под псевдонимом «Александр Петров», в 2014 г. был награжден званием Герой России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider. Петрова Великобритания назвала одним из отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что высшая награда была присуждена Анатолию Чепиге — по данным расследователей, это настоящее имя Руслана Боширова, еще одного подозреваемого по делу Скрипаля.

Bellingcat сообщает, что направил репортера в родное село Мишкина в Архангельской области — Лойга. Он пообщался с несколькими людьми, которые узнали Мишкина на опубликованных британскими властями фотографиях и в видеоинтервью телеканалу RT, где военный врач представился Александром Петровым.

Как минимум пять собеседников Bellingcat рассказали, что Мишкин несколько лет назад получил звание Героя России. Один источник утверждает, что бабушка Мишкина хранит фотографию, на которой президент России Владимир Путин пожимает ему руку во время награждения. По словам этого же собеседника, в поселке знают, что высшая награда была присуждена Мишкину либо в связи с присоединением Крыма к России, либо за спасение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Bellingcat не смог найти общедоступный документ, подтверждающий награждение Мишкина. Однако, оговариваются расследователи, в этом нет ничего необычного, поскольку часто подобные указы засекречиваются. Например, Bellingcat узнал о присуждении Чепиге аналогичного звания только благодаря тому, что эта информация была опубликована на сайте его военного училища, а его фамилия выгравирована на стеле у памятника Рокоссовскому около здания училища.

Подтверждением награждения Мишкина и Чепиги званием Герой России, по мнению Bellingcat, может служить факт их переезда в элитные квартиры в 2014 г. В том году Мишкин и Чепига стали владельцами двух московских квартир стоимостью 350 000 и 500 000 евро соответственно, указывают расследователи со ссылкой на данные Росреестра. Авторы полагают, что эти квартиры военные получили в качестве материальной премии, причитающейся к званию Герой России.

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ, при этом они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

12 сентября президент Владимир Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских лицах. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.

Политика
Новости

«Новотранс» и РЖД назвали разные версии обрушения моста в Приамурье

Ведомости
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Обрушение моста в городе Свободном Амурской области мог спровоцировать помимо грузовика прошедший тяжеловесный поезд, состоящий из грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось (25 т на ось). Об этом «Ведомостям» заявил представитель группы «Новотранс», на чьи вагоны упал мост. От использования таких составов создается повышенная вибрация, пояснил он. Собеседник «Ведомостей» отметил, что мост старый и был построен в 80-х гг. прошлого столетия. Вагоны компании были застрахованы.

В свою очередь представитель РЖД отметил, что на видеозаписи, размещенной в интернете, «отчетливо видно, что мост начал рушиться со стороны полосы отвода, как только на него въехал перегруженный грузовой автомобиль».

«Что касается железнодорожной инфраструктуры РЖД, то на участках обращения грузовых вагонов с повышенной нагрузкой на ось она для этого приспособлена, что подтверждено как опытными поездками, так и регулярной эксплуатацией», – продолжил представитель монополии. При этом, по его словам, Амурская область является регионом с повышенной сейсмичностью: «Строительными нормами определено, что возводимые сооружения здесь рассчитаны на землетрясения до 7–8 баллов». Он подчеркнул, что причины обрушения моста должна установить специальная комиссия с участием транспортной прокураторы и правоохранительных органов.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном – третьем по величине городе Амурской области – утром 9 октября. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу. Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд руб. Оно будет финансироваться из резервного фонда региона.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку соблюдения правил эксплуатации моста и действий лиц, ответственных за его эксплуатацию. Местные власти уточнили, что следователи проверят также возможное превышение допустимого веса груза автомобиля и выяснят степень вины подрядной организации, которой принадлежит грузовик.

По информации издания «Гудок», для движения составов железнодорожники решили построить временный объезд пострадавшего участка пути. РЖД сообщила, что произведет размен составов поездов «Владивосток – Москва» и «Нерюнгри – Хабаровск»: между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами. Когда будет восстановлено полноценное движение, представитель РЖД затруднился сказать.

Мост в Приамурье рухнул на участок Транссиба

Технологии
Новости

Крупные фонды хотят вернуть себе исследовательскую фирму Nielsen

Ведомости
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Группа крупных институциональных инвесторов думает сделать предложение о покупке американской компании Nielsen, которая занимается измерением телерейтингов и другими рыночными исследованиями. В их числе – фонды прямых инвестиций Blackstone и Hellman & Friedman. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на троих человек, знакомых с ситуацией.

Рыночная капитализация Nielsen составляет около $10 млрд. Недавно атаку на нее начал инвестор-активист Elliott Management; фонд призывает компанию стать непубличной или найти покупателя. Nielsen пытается адаптироваться к изменению поведения потребителей, которые, в частности, все больше предпочитают смотреть телепрограммы на мобильных устройствах.

Если консорциум во главе с Blackstone и Hellman & Friedman приобретет Nielsen, это будет означать, что компания вернулась к прежним владельцам, отмечает FT. Группа фондов прямых инвестиций, в которую входили Alpinvest, Blackstone, Carlyle, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts и Thomas H Lee, выкупили компанию за $9,3 млрд в 2006 г., сделав ее непубличной. В 2011 г. они вывели ее на биржу, долг компании на тот момент превышал $8 млрд.

Политика
Новости

СКР возбудил дело о хищении 188 млн рублей в институте Минобороны

Ведомости
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В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб. в 31-м институте специального строительства Минобороны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Решение принято по итогам проверки военной прокуратуры. Она установила, что в 2012-2013 гг. ООО «Радиострой» по договору субподряда получило от института авансы на 188 млн руб. на проектно-изыскательные работы. Однако оно не выполнило свои обязательства и не вернуло деньги. Институт при этом не принял мер «по своевременному истребованию неотработанных авансов по банковским гарантиям, что сделало невозможным их взыскание», отмечается в сообщении.

Материалы военный прокурор передал в военные следственные органы Следственного комитета. Те, в свою очередь, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»).

Есть ли по делу подозреваемые, Генпрокуратура не уточнила.

31-й институт специального строительства Минобороны, как сообщается на его сайте, является крупнейшим проектным институтом России, выполняющим разработку проектной документации на строительство объектов специального назначения. По проектам института построены, в частности, космодромы «Байконур» и «Восточный».

Политика
Новости

Российская премьер-лига потребовала сурового наказания для Кокорина и Мамаева

Ведомости
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«Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в заявлении.

Российская премьер-лига решительно осудила «хулиганское поведение» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и призвала сурово их наказать. Об этом говорится в официальном заявлении футбольной организации.

В отношении Кокорина и Мамаева заведены два уголовных дела по фактам побоев, они вызваны на допрос. Их подозревают в избиении накануне в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболистов опознал также водитель Mercedes ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук — его в тот же день жестоко избили у гостиницы «Пекин».

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, сообщил, что разорвет контракт с Мамаевым. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

Выбор редактора
Политика
Новости

Голодец назвала «неспортивным» поведение футболистов Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин ведут себя недопустимо, подавая дурной пример молодежи, заявила вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец, комментируя драки с участием футболистов.

«Я считаю недопустимым такое поведение футболистов. Я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги. Потому что это наши звезды, и многие поколения наших ребят, детей равняются на наших спортсменов. Такое поведение просто неспортивно», – сказала Голодец журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Комментируя перспективы включения Мамаева и Кокорина в сборную России по футболу, Голодец отметила, что «они в сборной не состоят». Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что после драки Мамаев и Кокорин могут навсегда потерять места в национальной сборной.

МВД возбудило два уголовных дела о побоях по факту конфликтов с участием Мамаева и Кокорина. О первом инциденте в понедельник сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, утром 8 октября футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже канал опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией. Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были госпитализированы и обратились с заявлением в полицию.

Газета «Московский комсомолец» позже написала, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Последний рассказал изданию подробности инцидента. По словам водителя, он ожидал телеведущую на 2-й Брестской улице в Москве и отказал незнакомой девушке в просьбе «погреться». После этого в его машину кинули какой-то предмет, а когда водитель вышел осмотреть машину, на него напала группа агрессивных молодых людей. В нападавших он опознал Кокорина и Мамаева.

Клуб «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» сообщил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. «Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.

Политика
Новости

Строительство моста взамен рухнувшего в Приамурье оценили в 2 млрд рублей

Ведомости
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Строительство нового моста взамен обрушившегося во вторник на железнодорожные пути Транссиба в городе Свободном Амурской области обойдется в 2 млрд руб. Об этом сообщила ТАСС первый зампред регионального правительства Татьяна Половайкина. По ее словам, сейчас правительство подбирает программу, чтобы быстрее возвести новый мост.

Пресс-секретарь губернатора Приамурья Эльвира Оверченко ранее говорила, что восстановление моста будет профинансировано из резервного фонда региона.

Автомобильный мост, проходящий над полотном Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали), частично обрушился в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. Движение поездов на участке было приостановлено. В результате пострадал водитель грузовика, который в момент обрушения проезжал по мосту. Он был доставлен в больницу.

Следователи управления Следственного комитета России (СКР) по региону начали проверку по факту обрушения моста. Они пообещали проверить соблюдение правил эксплуатации моста и действия лиц, ответственных за его эксплуатацию.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, прибывший на место инцидента, заявил, что мост был практически единственным рабочим сообщением с частью города, находящейся за железной дорогой. «Там проживает порядка 10 000 человек и находится городская больница. Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии. Вопрос находится на особом контроле», – уточнил он.

Мост в Приамурье рухнул на участок Транссиба

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