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Главного редактора «Эха Москвы» экстренно прооперировали

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в субботу срочно госпитализировали в одну из московских клиник с острой болью в почке. Об этом сообщил он сам в блоге на сайте радиостанции. После госпитализации Венедиктова экстренно прооперировали. По его словам, операция прошла успешно.

«Чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», — написал Венедиктов. Ожидается, что он проведет в больнице около недели.

Общественно-политическая радиостанция «Эхо Москвы» существует с 22 августа 1990 г. Согласно информации на ее сайте, ежедневная аудитория в Москве составляет 855 000 человек, в России — 2,7 млн.