В Youtube произошел всемирный сбой

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Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews. «Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим – уйдем оттуда сами», – сказал Лавров.

«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», – добавил министр. По его словам, Россия стала членом Совета Европы для обеспечения «общеевропейского, универсального, правового и гуманитарного пространства». Те, кто пытается подорвать это пространство, устав Совета Европы при помощи нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, «знают, на что идут». Лавров считает, что для удовлетворения амбиций «неких политиканов в нескольких столицах Европы» нельзя разрушать общеевропейскую организацию.

По мнению Лаврова, сейчас Совет Европы находится в глубоком кризисе, «и совсем не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года». Министр напомнил, что в 2014 г. Россию лишили права голоса «за свободу волеизъявления жителей Крыма», которые на референдуме приняли решение о вхождении полуострова в состав России. По его словам, были наказаны «парламентарии, которые были избраны населением Российской Федерации, а затем направлены в составе делегации в Совет Европы». В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. Лавров говорил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 10 октября заявлял о возможном исключении России из числа участников уставных органов Совета Европы. Это произойдет в том случае, если Россия не возобновит перечисление взносов в бюджет организации до середины 2019 г. «Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», – отмечал Ягланд.

О возможном выходе России из Совета Европы в сентябре говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», – заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.