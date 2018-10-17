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В Youtube произошел всемирный сбой

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Пользователи всего мира испытывали проблемы с доступом к крупнейшему видеохостингу Youtube, а также сервисам Youtube TV и Youtube Music, сообщила команда разработчиков сервиса. «Мы работаем над решением проблемы и обязательно сообщим, как только ее исправим», — говорится в заявлении разработчиков. Что это за проблема, они не уточняют.

Согласно данным сайта Downdetector, сбой начался около 4.00 мск. На главной странице Youtube не отображались видео с любых устройств. Около 5.40 мск стали появляться сообщения о восстановлении работы видеосервиса.

Настолько масштабный сбой в видеосервисе, принадлежащем Google, достаточно редок. Последний раз крупный сбой в работе Youtube был в середине июня, а до того — в апреле этого года.

Рекламные доходы от Youtube — ключевая часть выручки материнского холдинга Alphabet, напоминает Bloomberg. У компании недавно осложнились отношения с рекламодателями из-за показа рекламы в видео с проблемным контентом.

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Директор МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила поездку на Ближний Восток, сообщила BBC со ссылкой на представителя Лагард. График поездки включал участие директора МВФ в «Давосе в пустыне» — международной конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Причина отказа не уточняется.

Лагард стала последней в списке высокопоставленных гостей, отказавшихся от участия в мероприятии после исчезновения и возможного убийства диссидента и журналиста Джамаля Хашогги, которое связывают с саудовскими спецслужбами. На минувшей неделе Лагард заявила, что «в ужасе» от сообщений об исчезновении Хашкаджи, но менять планы не намерена.

От посещения FII среди прочих участников отказались руководитель Uber Дара Хосровшахи, старший вице-президент Google Диана Грин, руководители JP Morgan, HSBC и Credit Suisse. По сообщению BBC, c сайта мероприятия, проходящего с 23 по 25 октября, исчез список официально подтвержденных спикеров.

Саудовская Аравия думает признаться в том, что ее агенты случайно убили Хашогги во время допроса, сообщили накануне The Wall Street Journal и Financial Times. Хашогги – известный журналист, который в 2017 г. уехал жить в США и в своих колонках в The Washington Post критиковал политику саудовского наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Хашогги никто не видел с тех пор, как 2 октября он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие его убийство в консульстве, и поделились ими с США. Эр-Рияд свою причастность к пропаже Хашогги отрицает.

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Экономика
Новости

Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности

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Россия заняла 43 место в новом Рейтинге конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (WEF). Это на два пункта лучше, чем в прошлом году (45 место), следует из совместного сообщения WEF, Евразийского института конкурентоспособности и консалтинговой компании Strategy Partners.

«То, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга, — результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким, — говорится в сообщении. — Слабые стороны связаны с развитием финансового сектора ("сравнительная неустойчивость банков"), ограничениями регулирования и конкуренции в отдельных секторах экономики, а также институциональной среды».

К слабым сторонам российской экономики отнесены здоровье населения (100 место), развитость финансового рынка (86 место) и качество институтов (право собственности, независимость судов, свобода СМИ и т.д. — 72 место).

Сильными сторонами названы размер рынка (6 место) и развитость коммуникаций (25 мест в мире).

Исследователи отмечают, что Россия занимает достаточно высокое место в рейтинге способности к инновациям (36 место), «что теоретически дает ей шанс улучшить свое положение в будущем, воспользовавшись технологическим развитием», — отмечается в сообщении. Но этот фактор вскоре может исчезнуть. «Вопросы здравоохранения, а также соответствия профессионального образования потребностям новой экономики все больше становятся слабой стороной конкурентоспособности России», — сказал партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

GCI измеряет готовность стран к Четвертой промышленной революции. В топ-5 рейтинга вошли США, Сингапур, Германия, Швейцария и Япония. Китай находится на 28 месте, Индия на 58, Бразилия на 72. Соседи России в рейтинге — Индонезия, Кипр, Латвия и Словакия.

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Экономика
Новости

РБК: Минэкономразвития предложило еще больше ослабить валютный контроль

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Минэкономразвития предложило еще сильнее ослабить валютный контроль, снизив штрафы и отменив уголовную ответственность за валютные нарушения. Эти предложения содержатся в плане  «Трансформация делового климата» (ТДК), который Минэкономразвития разработало с экспертами и бизнесом, пишет РБК. Минфин и ЦБ подтвердили, что знакомы с инициативами министерства.

По данным РБК, Минэкономразвития предложило давать бизнесу 30-дневную отсрочку от штрафа на получение валютной выручки на счета в российских банках. Предельный штраф за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предложено снизить до 5% от суммы (сейчас — до 100%). Помимо этого, министерство хочет отменить штрафы за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам (сейчас — до 600 000 руб.) и уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.

«В перспективе обсуждается переход от сквозного контроля всех валютных операций к проверке только тех, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов», пишет РБК.

Минфин уже предлагал ослабить валютный контроль из-за санкций, однако его предложения были менее радикальны. Речь шла о российских компаниях-экспортерах, находящихся под санкциями.

Минфин предлагал разрешить им не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами, а также рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме».

Минфин хочет предоставить льготы экспортерам, которые заключают контракты в рублях. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых, послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Технологии
Новости

Малый бизнес хотят защитить от кибератак через «дочку» Сбербанка

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Подключением небольших компаний к государственной системе защиты от компьютерных атак (ГосСОПКА) займется «дочка» Сбербанка «Безопасная информационная зона» («Бизон»). Она указана в числе ответственных за кибербезопасность в нацпроекте «Цифровая экономика», сообщил «Коммерсантъ». В банке подтвердили, что опыт Сбербанка планируется использовать для защиты малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта.

Пока центры системы ГосСОПКА создаются только в федеральных органах власти и крупных корпорациях, стоимость подключения для них достигает десятков миллионов рублей. Корпоративные центры «Бизона» для малого и среднего бизнеса должны удешевить подключение, при этом позволив «Бизону» «стабильно зарабатывать на внешнем рынке, покрывая расходы за счет заказов от Сбербанка», пишет издание со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Потери малого и среднего бизнеса России от хакерских атак в 2017 году оцениваются в 12 млрд руб.

Весной президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк до конца года намерен предложить рынку пять продуктов для защиты от киберугроз. Вопрос коммерциализации услуг центра защиты от киберрисков Сбербанка тогда рассмотрел наблюдательный совет госбанка.

О том, что Сбербанк разрабатывает цифровой зонтик для защиты от кибератак, услуги которого намерен предложить другим российским банкам, стало известно из интервью зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова агентству Bloomberg в сентябре 2016 г. Он рассказал, что эта работа ведется совместно с ФСБ, а сама основа для «национальной антифрод-системы» может быть создана на базе «Бизона».

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Политика
Новости

NBC узнала о стратегии США по вытеснению России и Ирана из Сирии

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В администрации президента США Дональда Трампа готовится стратегия вытеснения Ирана и России из Сирии экономическими методами, сообщила NBC News со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Новая стратегия не подразумевает прямых военных столкновений сил США с формированиями Ирана и его союзников в Сирии. Вместо этого будет происходить экономическое и финансовое вытеснение. «Районам присутствия иранских и российских сил не будет оказываться помощь в восстановлении, сообщили три человека, знакомых с планом. Также США наложат санкции на российские и иранские компании, участвующие в восстановлении Сирии», - пишет NBC.

Текущие полномочия ВС США в Сирии не включают прямых действий против Ирана, напоминает ресурс. По закону о разрешении на применение военной силы (AUMF) от 2001 года, США могут действовать только против групп, ответственных за теракты 11 сентября 2001 года, и их союзников. «Военные продолжат преподносить миссию в Сирии как миссию против [запрещенного в России] "Исламского государства", преуменьшая значимость противодействия Ирану, а Белый дом и Госдепартамент увеличат экономическое и дипломатическое давление на Иран», — сообщил NBC.

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Экономика
Новости

Россия сократила вложения в гособлигации США

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Россия в августе сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $810 млн, следует из данных Минфина США. На конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,097 млрд по сравнению с $14,907 млрд месяцем ранее.

Весной, после жестких антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга.

В целом в августе иностранные государственные вложения в госдолг США выросли по сравнению с июлем на $13,4 млрд до $4,021 трлн, хотя два основных государственных держателя US Treasuries — Китай и Япония (свыше 50%) — сократили свои инвестиции.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе вырос на $35,4 млрд, до $6,287 трлн. 

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Стиль жизни
Новости

Букеровскую премию присудили Анне Бернс за роман «Молочник»

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Лауреатом международной Букеровской премии (Man Booker Prize) 2018 года стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман «Молочник» (Milkman), объявило жюри самой престижной премии англоязычной литературы в Лондоне.

Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х годах в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии, «которая вынуждена вступить в отношения с женатым мужчиной со связями в полувоенной группировке», — пишет The New York Times. «Жюри отметило особый черный юмор Бернс в описании кошмаров клановости, государственного терроризма, социальной обособленности и переплетения сексуального подавления с политическим», — отмечает газета.

В книге нет ни одного имени — сама Бернс говорила в интервью, что с ними текст «не работал». Титульный персонаж «Молочник» преследует главную героиню среди насилия, взрывов и бунтов в Северной Ирландии. «Никто из нас никогда не читал ничего подобного. Это история жестокости, сексуальных посягательств и сопротивления, переплетенная с едким юмором», — заявил председатель жюри, суринамский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа.

В июне премия «Золотой букер» была присуждена канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Он был признан лучшей работой из числа лауреатов Букеровской премии по литературе за 50 лет.

В 2017 году Букеровская премия была впервые в истории присуждена польской писательнице Ольге Токарчук за роман «Бегуны» (Flights, Bieguni). Она разделила престижную награду с переводчицей на английский язык Дженнифер Крофт.

Денежный эквивалент премии – 50 000 фунтов стерлингов.

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Политика
Новости

СМИ узнали подробности гибели журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле

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Тело журналиста-диссидента Джамаля Хашогги расчленили после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле, передает CNN со ссылкой на турецкий источник.

Полиция Турции обнаружила в консульстве Саудовской Аравии доказательства убийства Хашогги, сообщило во вторник Associated Press со ссылкой на турецкого чиновника. Он не уточнил, какие именно улики были найдены. Источник BBC ранее говорил, что у Турции есть аудиозаписи, подтверждающие убийство Хашогги в консульстве. По данным AP, турецкие власти готовы обыскать резиденцию генерального консула.

Хашогги пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Ранее турецкие власти заявляли, что у них есть доказательства убийства журналиста и причастности к этому Эр-Рияда. Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания саудовского консульства. Во время нахождения журналиста в консульстве в здании дипмиссии также находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек, прибывшая в Стамбул на двух самолетах. В день исчезновения Хашогги делегация покинула Стамбул.

Власти Саудовской Аравии официально отрицают причастность к пропаже Хашогги. Журналист пришел в консульство ради оформления документов для свадьбы с гражданкой Турции. Позже его невесте сотрудники консульства заявили, что Хашогги покинул здание дипломатической миссии через другой выход.

Хашогги с 2017 г. жил в США и работал обозревателем в Washington Post. В своих статьях он активно критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана.

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Политика
Новости

Более 85% женщин в парламентах Европы подвергались психологическому насилию

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Свыше 85% женщин в европейских парламентах подвергались психологическому насилию, говорится в совместном исследовании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентского союза. Оно опубликовано на сайте ПАСЕ. Под психологическим насилием в исследовании понимаются, к примеру, комментарии, которые были чрезвычайно унизительны или имели сексуальную коннотацию, а также запугивание или преследование.

Из исследования также следует, что 14,8% опрошенных подвергались физическому насилию, 24,7% – сексуальному. Почти половина участников опроса – 46,9% – получали угрозы убийства, изнасилования или избиения. Кроме того, 67,9% опрошенных были объектом комментариев, касающихся их внешнего вида или основанных на гендерных стереотипах. Эти действия являются нарушениями основных прав, что должно решаться парламентами, говорится в отчете. «К сожалению, исследование указывает на печальную реальность <…> Пока сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами, ни одна женщина не будет в безопасности от насилия и преследований», – приводятся в сообщении ПАСЕ слова председателя организации Лилиан Мори Паскье.

Одна из опрошенных рассказала историю своей коллеги, которая работала ассистентом депутата. По ее словам, мужчина отправлял той коллеге сообщения с сексуальными намеками и угрожал ей увольнением, если она ему откажет. В итоге эта коллега пожаловалась на него, ей пришлось уволиться, а он сохранил должность и работает до сих пор.

ПАСЕ и Межпарламентский союз опросили 123 женщин из 45 парламентов европейских стран. Исследование основано на личных беседах.

За что присудили Нобелевские премии в 2018 году

Политика
Новости

Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews. «Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим – уйдем оттуда сами», – сказал Лавров.

«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», – добавил министр. По его словам, Россия стала членом Совета Европы для обеспечения «общеевропейского, универсального, правового и гуманитарного пространства». Те, кто пытается подорвать это пространство, устав Совета Европы при помощи нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, «знают, на что идут». Лавров считает, что для удовлетворения амбиций «неких политиканов в нескольких столицах Европы» нельзя разрушать общеевропейскую организацию.

По мнению Лаврова, сейчас Совет Европы находится в глубоком кризисе, «и совсем не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года». Министр напомнил, что в 2014 г. Россию лишили права голоса «за свободу волеизъявления жителей Крыма», которые на референдуме приняли решение о вхождении полуострова в состав России. По его словам, были наказаны «парламентарии, которые были избраны населением Российской Федерации, а затем направлены в составе делегации в Совет Европы». В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. Лавров говорил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 10 октября заявлял о возможном исключении России из числа участников уставных органов Совета Европы. Это произойдет в том случае, если Россия не возобновит перечисление взносов в бюджет организации до середины 2019 г. «Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», – отмечал Ягланд.

О возможном выходе России из Совета Европы в сентябре говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», – заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

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Политика
Новости

США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

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Власти США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана. Информация об этом содержится на сайте минфина США. Ограничительные меры введены из-за финансовой помощи боевикам бандформирования Bonyad Taavon Basij, подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование).

Под санкции попали инвесткомпании Tadbirgaran Atiyeh, Negin Sahel Royal Company, Mehr Eqtesad Financial Group и Technotar Engineering Company. По данным минфина США, Mehr Eqtesad Bank, Bank Mellat ежегодно перечисляют боевикам сотни миллионов долларов. Эти банки также предоставляют кредитные линии связанным с Bonyad Taavon Basij компаниям. Посредником выступает инвесткомпания Mehr Eqtesad. Санкции также были введены и против Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group.

Ограничительные меры коснулись и крупнейшего иранского производителя тракторов - Iran Tractor Manufacturing Company (ITMC). Компания была основана в 1968 г. Mehr Eqtesad и Negin Sahel Royal Company владеют пакетами акций ITMC.

Минфин США ввел санкции также против инжиниринговой компании Technotar Engineering (принадлежит Mehr Eqtesad), Zinc Mines Development Company (IZMDC, занимается добычей цинка, свинца и других полезных ископаемых), крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали Esfehan's Mobarakeh Steel Company. «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Bonyad Taavon Basij — полувоенная группировка, сформированная после революции 1979 г. Она является одним из основных органов внутренней безопасности иранского режима, говорится на сайте минфина США. Эта группировка имеет филиалы в каждой провинции и в каждом иранском городе. По мнению американского ведомства, после обучения военному делу иранских детей отправляют в Сирию для поддержки режима сирийского президента Башара Асада.

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