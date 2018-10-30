«Яндекс» выпустил лимитированную серию умных колонок

Бизнес

Новости

Эксперты ВШЭ назвали рекордными за три года платежи бизнеса по внешним долгам

Несмотря на сокращение внешнего долга частного сектора (предприятия и банки), размер платежей в 2018 г. может оказаться максимальным за последние три года, говорится в подготовленном Институтом развития Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

Неделю назад Центробанк представил график платежей по внешнему долгу до середины 2020 г. В IV квартале бизнесу предстоит выплатить $29 млрд, что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 24% – по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Основной платеж традиционно приходится на декабрь. В III квартале платежи по внешнему долгу были пересмотрены в большую сторону. Это может быть связано в том числе с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднен, отмечают экономисты. Они не исключают, что и в IV квартале выплаты по внешнему долгу могут оказаться выше.

«В любом случае частный сектор по итогам года в соответствии с графиком платежей выплатит как минимум $128 млрд – максимум за последние три года, в том числе $112 млрд по основному долгу и $16 млрд в виде процентов», – указывают эксперты. Из которых на предприятия придется около $91 млрд.

В то же время часть платежей по внешнему долгу предприятий может быть пролонгирована или рефинансирована, отмечают экономисты. Кроме того, при исключении внутригрупповых платежей фактические платежи также могут снизиться. В результате чистые выплаты предприятий по основному долгу и процентам в целом за 2018 г. могут сократиться до $73 млрд, подсчитали во ВШЭ.

В целом внешний долг частного сектора сейчас составляет $409 млрд, или 25% ВВП. Банковская система устойчиво сокращает свои внешние обязательства с середины 2014 г., у предприятий динамика менее определенная, но после паузы 2016–2017 гг. процесс снижения долга вновь стал заметным, отмечают во ВШЭ. За девять месяцев 2018 г. обязательства предприятий сократились на $27 млрд, в том числе за счет отрицательной валютной переоценки рублевой части долга, обязательства банков – на $12 млрд. За этот период компании и банки выплатили по внешним долгам $87 млрд и $27 млрд соответственно. Это значит, что даже в условиях санкционного давления бизнес продолжает занимать на внешних рынках капитала, но стоимость обслуживания внешнего долга растет, обращают внимание экономисты.

По оценкам ЦБ, в ближайшие два года платежи по внешнему долгу частного сектора могут существенно снизиться. После трехлетнего непрерывного роста в 2019 г. они упадут в два раза и составят около $65 млрд. В первом полугодии 2020 г. ожидается сокращение еще на 20%. «Если оценки платежей не будут пересмотрены в сторону увеличения, столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса», – указывают во ВШЭ. Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может компенсировать, например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении цен на нефть примерно на $20/барр., резюмируют эксперты.