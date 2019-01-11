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Технологии
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Netflix купила права на российский сериал за рекордную для России сумму

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Американская стриминговая платформа Netflix купила права на показ сериала «Лучше, чем люди» у онлайн-видеосервиса Start, принадлежащего продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», сообщает газета «Коммерсантъ».

Сумму сделки стороны не раскрывают, но по словам одного из источников издания, она могла достичь рекордного для России $1 млн. В Netflix не ответили на запрос издания. Сериал первым среди российских телепроектов выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом (планируется локализация на 25 стран).

«Лучше, чем люди» — фантастический драматический сериал, повествующий о недалеком будущем, где роботы-андроиды стали частью общества. В проекте 16 серий, он уже вышел на онлайн-платформе Start и в онлайн-кинотеатре «Первого канала», а позже будет показан в телеэфире. Один из источников издания рассказал, что бюджет одной серии составил около 20 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн руб.

Ранее российские телепроекты не раз продавались на Netflix. Американская платформа покупала права на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор» у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, анимацию для компании ЦТВ, мультсериал «Маша и Медведь» и другие проекты. В сентябре Netflix купил 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ. Сделка оценивалась в $500 000 и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix.

Бизнес
Новости

На предприятии «Русагро» обнаружен вирус ящура

Ведомости
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На одном из свинокомплексов «Русагро» в Приморском крае выявлен случай заражения вирусом ящура. Об этом говорится в сообщении компании.

«Русагро» отмечает, что свинокомплекс был не полностью заселен. Компания уничтожит 481 животное и проведет карантин. «Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», – говорится в сообщении «Русагро».

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» – третий по величине российский производитель свинины по итогам 2017 г.

Ранее стало известно о подозрениях на птичий грипп в одном из крупнейших производителей индейки в России – «Евродоне». На предприятии компании обнаружили гибель птицы, причины пока не установлены. Есть подозрение на вспышку птичьего гриппа, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о ситуации на «Евродоне» от его сотрудников.

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Финансы
Новости

Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка. На начало 2018 г. «ФК Открытие» принадлежало 14,78% голосующих акций госбанка.

В мае он передал 5,99% акций Бинбанку: это нужно было для управления показателями достаточности капитала, объяснял тогда «ФК Открытие» (цитата по «Прайму»).

Пакет акций ВТБ вернулся в «ФК Открытие». Это произошло из-за объединения санируемых банков 1 января 2019 г., напомнил представитель «ФК Открытие».

Что делать с этой долей в ВТБ, «ФК Открытие» пока не решил, говорил предправления банка Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям»: «Пока держим бумаги и хотим получать дивиденды».

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в 2017 г. С 1 января 2019 г. «ФК Открытие» присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб., рассказывал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов телеканалу «Россия 24». Размер активов он не уточнил.

Бизнес
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

Ведомости
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 г., свидетельствуют данные биржи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 мск составила $62,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал до $53,01 за баррель.

Цены на нефть растут десятую сессию подряд.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI – на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 г.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

Цена акций UC Rusal и En+ выросла более чем на 5% после заявлений минфина США

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Цена акций UC Rusal и En+ на открытии торгов Московской биржи выросла более чем на 5% после заявления руководителя минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил планы вывести эти компании из-под действия американских санкций. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% до 448,1 руб. за бумагу, а акций UC Rusal – 4,2% до 31,37 руб. за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям UC Rusal – 7,7%.

Власти США 6 апреля 2018 г. объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В санкционном списке оказался бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в том числе UC Rusal, «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Включение в санкционный список означает для его фигурантов заморозку активов в США и запрет для американских граждан на работу с этими компаниями.

В декабре минфин США сообщил, что уведомил конгресс о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», поскольку бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% до 44,95%). Голосовать при этом он сможет только 35% акций. 10 января министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из-под санкций, поскольку они выполнили все антисанкционные требования. Тем не менее он пригрозил компаниям новыми санкциями, если они после снятия ограничений станут нарушать обязательства перед американским минфином.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

The Economist назвал рубль недооцененным по «индексу бигмака»

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Курс российского рубля недооценен по отношению к американскому доллару на 70%. К такому выводу пришел журнал The Economist, составив «индекс бигмака».

«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.

В этом году эксперты журнала пришли к выводу, что доллар выглядит «необычайно сильным» по отношению к другим валютам. Почти каждая валюта недооценена, отмечает The Economist. В 2018 г. повышение процентных ставок и снижение налогов сделали американские активы более привлекательными, повысив стоимость американской валюты, что стало плохой новостью для развивающихся стран с долларовыми долгами, объясняет журнал. По данным журнала, только три валюты являются переоцененными на фоне доллара. Например, швейцарский франк.

Валюты, которые считались недооцененными по «индексу бигмака», имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие десять лет, и наоборот. К такому выводу пришел The Economist, ссылаясь на анализ данных 1986 г. «Это то, о чем должны подумать инвесторы», – отмечает издание.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

В PepsiCo сменился председатель совета директоров

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Корпорация PepsiCo объявила, что новым председателем совета директоров назначен гендиректор компании Рамон Лагуарта. Он займет эту должность 1 февраля, отмечается в сообщении.

PepsiCo – один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компании принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Lay’s, Cheetos, «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и др.

Лагурта работает в PepsiCo 22 года. Он стал ее гендиректором в октябре 2018 г., сменив Индру Нуи, которая также была председателем совета директоров. Она возглавляла PepsiCo 12 лет, за это время выручка компании увеличилась на 81% до $63,5 млрд в 2017 г., а дивиденды на акцию почти утроились – до $3,17.

Уход Нуи продолжил серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, писала The Wall Street Journal (WSJ). С начала 2017 г. гендиректоров сменили Coca-Cola, Mondelez, Campbell Soup, General Mills, Kellogg, Hershey и Starbucks. Бизнес, на котором эти компании построили свою репутацию, перестал быть источником роста, отмечала Financial Times. При этом за время руководства Нуи PepsiCo значительно расширила линейку продуктов, начав выпуск хумуса, комбучи и других «здоровых» продуктов, добавляет WSJ.

Политика
Новости

CNN сообщает о начале вывода американских вооружений из Сирии

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США начали вывозить из Сирии военное наземное оборудование, передает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. «Некоторый груз уже переехал», – сообщил собеседник, знакомый с деталями операции. Он уточнил, что процесс идет уже несколько дней, но не сказал, из какой части Сирии было вывезено оборудование и какой транспорт был для этого задействован – воздушный или наземный. Секретность объясняется соображениями безопасности. Предположительно, вывод вооружений начнется с северной части Сирии.

Центральное командование ВС США уже определило, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы при проведении операции. Большая часть необходимых средств уже находится в регионе.

Высшие чиновники администрации, такие как советник президента по национальной безопасности Джон Болтон или госсекретарь Майк Помпео, отказались называть сроки вывода войск. В начале января Болтон заявил, что США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Это стало первым подтверждением того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

На выводе войск настаивает президент США Дональд Трамп, заявивший об этом в конце декабря. Собеседники телеканала из администрации США отмечали, что обсуждение доли вывезенного из Сирии оборудования если не удовлетворит намерения Трампа полностью, то хотя бы продемонстрирует прогресс в выполнении поставленной задачи.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Акционеры Google подали в суд на совет директоров компании

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Акционеры Alphabet Inc. (материнская компания Google) подали иск к членам совета директоров из-за того, что они одобрили выплату при увольнении в размере $90 млн одному из создателей операционной системы Android Энди Рубину. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы считают, что совет директоров не справился со своими обязанностями, одобряя большие выплаты и не разглашая деталей увольнения, отмечает агентство. По данным издания, жалоба направлена против топ-менеджеров компании и членов совета, включая соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Рубину позволили спокойно уйти в отставку, хотя внутреннее расследование показало, что прозвучавшие в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах заслуживают доверия, цитирует Bloomberg один из исков. В нем же указано, что во время работы в Google Рубин платил деньги женщинам за то, чтобы они «принадлежали ему». Поведение Рубина и других руководителей было отвратительным, незаконным, безнравственным, унижающим достоинство женщин, оно противоречит всем принципам, которые Google декларирует, также говорится в одной из жалоб.

Рубин – один из создатель операционной системы Android. Он управлял мобильным подразделением Google в течение нескольких лет, но уволился в 2014 г. Осенью The New York Times сообщила, что при увольнении ему выплатили $90 млн, хотя один из сотрудников обвинил его в сексуальных домогательствах. По данным газеты, такое выходное пособие совет директоров одобрил уже после начала расследования в отношении Рубина.

После выхода публикации The New York Times тысячи сотрудников Google по всему миру устроили акции протеста. Google сообщала, что за последние два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Среди них было 13 топ-менеджеров компании. «Никто из этих людей не получил выходного пакета», – говорилось в письме Google.

Тысячи сотрудников Google устроили акции протеста по всему миру

Технологии
Новости

Минэкономразвития предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

Ведомости
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Минэкономразвития разработало законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», сообщает РБК со ссылкой на документ. В его разработке участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. В законопроекте речь идет о создании так называемых регуляторных «песочниц», которые должны способствовать внедрению новых технологий, чему часто мешает несовершенство правовой базы.

В экспериментальном пространстве «можно будет делать то, что не совсем пока разрешено», пояснял ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика». «Песочница» станет прообразом «нового регулирования», уточнил замминистра экономического развития Савва Шипов. По итогам эксперимента будет сделан вывод, возможно ли его воспроизвести в реальной жизни.

Правовой эксперимент предполагается распространить на системы на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т. д., следует из документа. Также законопроект гарантирует, что для участников «песочниц» налоговая нагрузка расти не будет. Участвовать в эксперименте не смогут предприниматели с задолженностью по налогам и обязательным платежам, а также судимостью за экономические преступления за последние пять лет. «Песочницы» не предназначены для предприятий оборонной сферы, а также безопасности, иностранных дел и ликвидации чрезвычайных ситуаций, однако президент сможет переформулировать эти ограничения.

Трамваи, голографический театр, умный светофор. Российские инновации на «Иннопроме»

Экономика
Новости

Мнучин анонсировал продолжение торговых переговоров с Китаем на территории США

Ведомости
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Экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ «скорее всего» посетит Вашингтон в конце января. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает CBS. На этой неделе в Китае прошел первый раунд торговых переговоров двух стран на уровне экспертов, Лю Хэ в них участвовал, хотя ранее это не планировалось.

В Вашингтоне Лю Хэ, как ожидается, будет вести переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Мнучин выразил надежду на то, что частичная приостановка работы правительства США из-за бюджетных споров Белого дома и конгресса о финансировании стены на границе с Мексикой не помешает визиту китайской делегации. Работа госструктур в США ограничена уже 20 дней.

В декабре США и Китай договорились о 90-дневном перемирии, во время которого США не будут поднимать тарифы на китайский импорт с 10 до 25%, как планировали. До истечения этого срока осталось 50 дней.

Накануне президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги китайского раунда торговых переговоров. «Мы ведем переговоры и добиваемся огромного успеха с Китаем», – цитировал его Reuters. В чем именно проявились успехи, Трамп не уточнил. При этом американский лидер отметил, что «с Китаем на самом деле гораздо легче иметь дело, чем с оппозиционной партией». Он также указал, что Пекин более «благодарен», чем лидеры демократов в конгрессе – сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Технологии
Новости

Xiaomi объявил о выделении Redmi в отдельный бренд

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Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о присвоении независимого статуса бренду Redmi, сообщает агентство Sina. Презентация его первого продукта Redmi Red Rice Note7 состоялась накануне.

Генеральным менеджером Redmi Brand назначен бывший президент Jinli Mobile Лу Вэйбин, который отвечал за создание бренда, дизайн, производство и продажи Red Rice. Вэйбин также был назначен вице-президентом Xiaomi Group. Своим подписчикам в соцсети Weibo он сообщил об этом накануне, скан оригинала сообщения и его англоязычного перевода приводится в блоге Xiaomishka, специализирующемся на обзоре гаджетов Xiaomi.

Решение о выделении Redmi в отдельный бренд руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь ранее объяснял разницей в их позиционировании. Если Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, то Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи. Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi – премиум-телефоны, Redmi – бюджетные модели и Poco – «доступные премиум-телефоны».

В интервью Bloomberg TV Лэй Цзунь заявил о том, что компания сосредоточится на европейской экспансии на фоне ухудшившихся торговых отношений Китая и США. Выделение Redmi в отдельный бренд позволит повышать цены и характеристики флагманских гаджетов Mi.

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