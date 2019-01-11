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Netflix купила права на российский сериал за рекордную для России сумму

Американская стриминговая платформа Netflix купила права на показ сериала «Лучше, чем люди» у онлайн-видеосервиса Start, принадлежащего продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», сообщает газета «Коммерсантъ».

Сумму сделки стороны не раскрывают, но по словам одного из источников издания, она могла достичь рекордного для России $1 млн. В Netflix не ответили на запрос издания. Сериал первым среди российских телепроектов выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом (планируется локализация на 25 стран).

«Лучше, чем люди» — фантастический драматический сериал, повествующий о недалеком будущем, где роботы-андроиды стали частью общества. В проекте 16 серий, он уже вышел на онлайн-платформе Start и в онлайн-кинотеатре «Первого канала», а позже будет показан в телеэфире. Один из источников издания рассказал, что бюджет одной серии составил около 20 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн руб.

Ранее российские телепроекты не раз продавались на Netflix. Американская платформа покупала права на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор» у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, анимацию для компании ЦТВ, мультсериал «Маша и Медведь» и другие проекты. В сентябре Netflix купил 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ. Сделка оценивалась в $500 000 и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix.