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Совет директоров «Эха Москвы» утвердил Венедиктова на посту главного редактора

Совет директоров «Эха Москвы» утвердил Алексея Венедиктова в должности главного редактора радиостанции на следующие пять лет. Об этом сообщила «Интерфаксу» заместитель Венедиктова Екатерина Годлина.

Венедиктов подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение принято единогласно.

14 марта Венедиктова переизбрали на очередной срок журналисты «Эха Москвы». По итогам подсчета за него отдали голоса 79 из 108 участников процедуры.

В этот раз выборы главного редактора радиостанции впервые прошли на альтернативной основе, тогда как ранее кандидатура Венедиктова была единственной. Его соперником был ведущий «Эха Москвы» Алексей Голубев. Он набрал 22 голоса. Семь бюллетеней были испорчены.

Венедиктов занимает пост главного редактора «Эха Москвы» с 1998 г. 66% радиостанции принадлежит «Газпром-медиа холдингу», 34% – компании ЭМХК (49% в ней принадлежит Венедиктову, 46% – бывшему гендиректору «Эха» Юрию Федутинову, 5% – юристу радиостанции Илье Куртову).