Технологии

Новости

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Apple решила отказаться от выпуска беспроводной зарядки AirPower, сообщил CNN старший вице-президент компании Дэн Риччио. Он объяснил решение тем, что продукт пока не удалось довести до совершенства. По его словам, зарядка не соответствует высоким стандартам качества Apple, поэтому проект решили свернуть.

Риччио добавил, что Apple тем не менее продолжит развивать беспроводные устройства. Представитель компании извинился перед людьми, которые с нетерпением ожидали новинку.

Это первый случай, когда Apple отказалась от выпуска анонсированного ранее продукта, отмечает CNN. О скором выпуске беспроводной зарядки компания объявила в сентябре 2017 г. на презентации iPhone X. Планировалось, что AirPower поступит в продажу в 2018 г.

Беспроводное зарядное устройство с системой Qi должно было представлять собой небольшой коврик, с помощью которого одновременно можно было бы заряжать несколько устройств Apple. На прошлой неделе Apple анонсировала новую версию своих беспроводных наушников AirPods. Сообщалось, что они будут заряжаться от AirPower.