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ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Почти 60% россиян по-прежнему любят проводить досуг за просмотром юмористической программы, причем каждый четвертый житель страны смотрит такие телешоу несколько раз в неделю, еще 22% – несколько раз в месяц, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми преданными зрителями юмористических программ являются люди старшего поколения: среди респондентов старше 60 лет таких 69%.

По данным ВЦИОМа, комики нового поколения уступили эстрадным артистам, начинавшим свою карьеру еще в советские годы. Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%). На втором месте комик Евгений Петросян, которого выбрала 20% россиян, в том числе 28% среди респондентов старше 60 лет. В тройку лидеров вошел Михаил Жванецкий с 9% голосов (14% среди зрителей старше 60 лет). По 5% голосов респондентов получили Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефима Шифрин .

Самым популярным комиком у молодежной аудитории был назван Павел Воля: его выбрали 20% зрителей в возрасте 18–24 года (и 7% от общего числа респондентов). Гарика «Бульдога» Харламова поддержало 14% телезрителей этой возрастной категории (6% от общего числа респондентов).