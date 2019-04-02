Технологии

Новости

Телеканал RTVi сообщил о планах вдвое сократить количество новостей в эфире

Международный канал для русскоязычной аудитории RTVi вдвое сокращает количество новостей в эфире, рассказал «Коммерсанту» его владелец Руслан Соколов.

По его словам, раньше 45% вещания приходилось на новости, 30% — на другой собственной контент, а остальные 25% — на кино и сериалы. По новой стратегии соотношение изменится: по 25% на новости, а также на кино и сериалы, а остальные 50% — на проекты собственного производства.

Причины изменений — финансовые, объяснил Соколов: новости — самый дорогой и наименее монетизируемый формат.

Как отметил Соколов, реклама приносит RTVi 30% выручки, составляющей $5,5 млн, а остальное — доходы от дистрибуции, прежде всего от кабельных операторов в Израиле и США. Также телеканал получает дотации от инвестора, они составляют 70% от выручки — около 240 млн руб.

О прибыли пока речи не идет, подчеркнул владелец, телеканал нацелен выйти на окупаемость. Бюджет останется прежним, отметил он, а на развитие новых бюро и продвижение RTVi получит от инвестора еще $1,5 млн на год. Телеканал откроет новые офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, рассказал Соколов.

По словам двух источников «Коммерсанта» на медиарынке, сокращение новостей указывает на проблемы с деньгами.

RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. Сейчас телеканал принадлежит Руслану Соколову, экс-гендиректору телеканала «Звезда». В 2017 г. он был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным телеканала, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 до 10 млн человек, посещаемость сайта — с 42 тыс. до 2 млн.