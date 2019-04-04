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Первым глобальным руководителем Conde Nast станет топ-менеджер музыкального сервиса

Совет директоров издательского дома Conde Nast объявил о назначении на должность руководителя компании Роджера Линча, бывшего главного исполнительного директора музыкального сервиса Pandora, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 22 апреля и переедет в Нью-Йорк из Сан-Франциско.

Линч станет первым глобальным главным исполнительным директором Conde Nast. В прошлом году издательский дом решил объединить американское отделение компании и издателя международных версий журналов Conde Nast International. Роберт Зауэрберг, который занимал позицию руководителя американского ИД и проработал на ней в общей сложности 18 лет, уходит в отставку.

В ноябре 2018 г. руководитель цифрового бизнеса издательской группы Advance Publications (материнская компания Conde Nast) Стив Ньюхаус признался, что существовавшая много лет структура сдерживает развитие издательского дома. «Мы пришли к выводу, что настало время объединить наши американские и международные компании, чтобы полнее реализовать потенциал Conde Nast в интересах нашей аудитории и бизнес-партнеров», – говорил он.

Conde Nast выпускает глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ и другие. В январе этого года издательский дом объявил о запуске нового издания, которое получило название Vogue Business. В России Conde Nast работает с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour. С 2017 г. издательский дом прекратил публиковать российские версии журналов Conde Nast Traveller и Allure.