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РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Мобильный оператор МТС начал переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр на 100% принадлежит кипрской компании «Иви.ру медиа лимитед». В кипрском реестре юридических лиц совладельцами компании называются структуры ru-Net, Tiger Global, Baring Vostok, а также Lighthouse Strategy, Finsight Investments, уточняет издание.

Председатель совета директоров ru-Net Леонид Богуславский заявил РБК, что интерес к ivi.ru проявляют разные инвесторы, но «продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет». Пресс-служба МТС сообщила изданию, что ничего не знает о переговорах с онлайн-кинотеатром. Пресс-служба ivi отказалась комментировать изданию эту информацию.

Возможная продажа ivi.ru обсуждалась на рынке еще год назад, рассказал РБК топ-менеджер одного из видеосервисов, но тогда компания оценивала себя в $250 млн (15,7 млрд руб. исходя из среднегодового курса доллара в 2018 г.). «Возможно, ivi.ru добавил к этой стоимости успех прошлого года», – отметил он. Выручка компании в 2018 г. по МСФО выросла на 62% до 3,94 млрд руб., сообщил изданию представитель онлайн-кинотеатра.