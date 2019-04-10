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Роспечать сообщила о росте цен на газетную бумагу более чем на 50%

С 2015 по 2018 г. цены на газетную бумагу выросли больше чем на 50% и продолжают расти, рассказал на парламентских слушаниях руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. За прошлый год цена на бумагу выросла на 15%, а за I квартал 2019 г. – уже на 7%.

«Мы предпринимаем все возможные попытки, чтобы остановить этот рост, но честно признаем, что эта битва нами проигрывается – бумажное лобби сильнее, чем лобби СМИ», – констатирует Сеславинский.

По данным Минпромторга, за 10 лет производство бумаги упало почти в два раза. В России работают четыре целлюлозно-бумажных комбината, которые производят газетную бумагу. В 2017–2018 гг. Минпромторг проанализировал цены на бумагу и цены, которые дают комбинаты, в итоге посчитав, что рост цен составил не более 5–6%, сообщила представитель министерства.

«Дело в том, что основные закупки осуществляются небольшими объемами и типографиями, а целлюлозно-бумажные предприятия не могут сделать большую отсрочку платежа и сделать скидку», – напомнила она. По ее словам, ведомство договорилось с комбинатами о создании объединений, которые должны помочь решить эту проблему.

Ранее президент Владимир Путин давал несколько поручений по повышению доступности печатной продукции и мерах поддержки розничной печати, в том числе по снижению цен на бумагу.