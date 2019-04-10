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Роспечать сообщила о росте цен на газетную бумагу более чем на 50%

Ведомости
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С 2015 по 2018 г. цены на газетную бумагу выросли больше чем на 50% и продолжают расти, рассказал на парламентских слушаниях руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. За прошлый год цена на бумагу выросла на 15%, а за I квартал 2019 г. – уже на 7%.

«Мы предпринимаем все возможные попытки, чтобы остановить этот рост, но честно признаем, что эта битва нами проигрывается – бумажное лобби сильнее, чем лобби СМИ», – констатирует Сеславинский.

По данным Минпромторга, за 10 лет производство бумаги упало почти в два раза. В России работают четыре целлюлозно-бумажных комбината, которые производят газетную бумагу. В 2017–2018 гг. Минпромторг проанализировал цены на бумагу и цены, которые дают комбинаты, в итоге посчитав, что рост цен составил не более 5–6%, сообщила представитель министерства.

«Дело в том, что основные закупки осуществляются небольшими объемами и типографиями, а целлюлозно-бумажные предприятия не могут сделать большую отсрочку платежа и сделать скидку», – напомнила она. По ее словам, ведомство договорилось с комбинатами о создании объединений, которые должны помочь решить эту проблему.

Ранее президент Владимир Путин давал несколько поручений по повышению доступности печатной продукции и мерах поддержки розничной печати, в том числе по снижению цен на бумагу.

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Политика
Новости

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Ведомости
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Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч до 3000 руб. Об этом заявил на общественных слушаниях в Госдуме замруководителя ГИБДД Олег Понарьин, передает ТАСС.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.9 КоАП штраф за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч составляет 500 руб. Как отметил Понарьин, мера позволит остановить рост ДТП.

Также он рассказал, что ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скорости на величину 10-20 км/ч. Но вступление в силу этой нормы должно быть отложено как минимум на два года, считает ведомство.

ГИБДД выступает еще с одной инициативой, рассказал Понарьин: лишать водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой. По его словам, для этой же категории целесообразно ввести увеличенный размер штрафа начиная с превышения на 20 км/ч.

С 2016 г. в КоАП было внесено изменение, по которому при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней ему предоставляется скидка в 50%. Возможность не касается штрафов за наиболее тяжкие нарушения, в частности управление машиной в состоянии опьянения.

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Стиль жизни
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Ученые впервые показали фото черной дыры

Ведомости
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Ученым впервые удалось получить изображение черной дыры. Снимок был показан в ходе пресс-конференции, которую транслировал Национальный научный фонд США.

Фото удалось получить с помощью системы из восьми наземных радиотелескопов Event Horizon Telescope. Они были установлены в разных точках планеты, в том числе на вулканах на Гавайях и в Мексике, в горах Сьерра-Невада и в Аризоне, в чилийской пустыне Атакама и в Антарктиде.

Черная дыра, изображение которой сделали ученые, находится в центре галактики M87. Она расположена на расстоянии 55 млн световых лет от Земли и имеет массу, в 6,5 млрд раз превышающую массу Солнца.

Новость дополняется.

Политика
Новости

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Абызова

Ведомости
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Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Во время заседания адвокат заявил, что соответствующая жалоба не поступила в суд, и ходатайствовал о переносе. Абызов и следствие поддержали ходатайство. Следующее заседание назначено на 12 апреля.

Ранее 10 апреля Мосгорсуд оставил под арестом другого фигуранта дела – председателя совета директоров Первого строительного фонда Александра Пелипасова.

25 марта против Абызова возбудили дело, на следующий день его задержали в подмосковном доме. Он арестован до 25 мая 2019 г.

Бывшего министра обвиняют по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По данным следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж, утверждают следователи.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Технологии
Новости

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Ведомости
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Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times. По мнению специалистов, такие услуги быстро станут востребованными, поскольку мусор на орбите Земли представляет опасность для спутников и космических станций.

По оценкам Европейского космического агентства, сейчас на расстоянии в пределах 2000 км от Земли находятся около 900 000 объектов размером более 1 см. Со временем их число должно увеличиться, поскольку такие компании, как SpaceX и Blue Origin, стремятся сделать космические запуски дешевле. Эти объекты могут разгоняться до 40 000 км/ч и на такой скорости даже частица размером 1 мм способна повредить спутник, так как столкновение будет сопоставимо со взрывом ручной гранаты, отмечают специалисты. Поэтому уборка мусора важна для развития рынка космической инфраструктуры. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, размер этого рынка вырастет с $339 млрд в 2017 г. до $2,7 трлн в 2045 г.

Astroscale планирует начать деятельность в 2020 г. Собирать мусор она намерена с помощью небольших спутников, которые затем будут сгорать вместе с ним в атмосфере. Компания не раскрывает затраты, но стремится сделать свою технологию простой и дешевой.

У Astroscale есть конкуренты – британский проект RemoveDEBRIS и американская Rocket Lab. Никто из них пока не привлек так много средств от инвесторов, утверждает основатель Astroscale Нобу Окада. Но самые успешные испытания на данный момент провел RemoveDEBRIS, который собирает космический мусор с помощью сетки, отмечает FT.

Финансы
Новости

Рубль подорожал более чем на 30 копеек

Ведомости
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Рубль укрепляется на торгах Московской биржи в среду, 10 апреля. К 15.20 мск доллар подешевел на 33 коп. до 65,59 руб., евро – на 30 коп. до 72,83 руб.

Индекс Мосбиржи в среду достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта. К 15.35 мск индекс Мосбиржи скорректировался до 2582,82 п. (+0,49% к закрытию вторника). Индекс РТС к этому времени вырос на 0,92% до 1259,9 п.

Санкции затягиваются, и инвесторы наращивают вложения в рублевые активы. В понедельник, 8 апреля, о снижении энтузиазма американских конгрессменов в отношении новых санкций со ссылкой на одного из сенаторов сообщило агентство Bloomberg. «Чувствуется некоторая усталость от санкций», – сказал инициатор одного из санкционных законопроектов Марко Рубио (цитата по Bloomberg). Впрочем, этот оптимизм может оказаться преждевременным, предупреждает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.

О спросе на рисковые бумаги говорит и очередной успешный аукцион ОФЗ, указывает он. На первом из двух аукционов в эту среду Минфин продал 10-летние бумаги на 86,76 млрд руб., доходность составила 8,34% годовых. «Не исключено, что рубль обязан укреплением новым аукционам – часть инвесторов покупали российскую валюту, чтобы приобрести ОФЗ», – замечает Покатович.

Бизнес
Новости

Мантуров назвал число заявок на покупку автомобилей Aurus

Ведомости
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На покупку автомобилей Aurus поступило более 500 заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Сначала ведомство намерено удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а после запуска серийного производства на мощностях Sollers в Елабуге (Татарстан) выйти на внешние рынки. Запуск серийного производства запланирован на 2021 г.

«Причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а на класс SUV – внедорожник, который у нас весной будет уже продемонстрирован, и рассчитываем на большой интерес покупателей к этому автомобилю», – рассказал Мантуров. По его словам, прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов до конца апреля.

Автомобили Aurus (проект «Кортеж») мелкими сериями выпускает ФГУП «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НАМИ) по заказу Минпромторга. На их создание из бюджета потратили более 12 млрд руб. В составе семейства предусмотрены лимузины, седаны, минивэны и SUV (внедорожник). Мантуров ранее говорил, что названия автомобилей будут соответствовать названиям башен Кремля: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Изначально проект был нацелен на создание автомобиля для президента. Владимир Путин впервые проехал на лимузине Aurus в день инаугурации на этот пост в Москве в мае 2018 г. В апреле этого года на Aurus пересел Мантуров: министр приехал на автомобиле бренда на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье. В декабре 2018 г. дилер люксовых автомобильных брендов «Авилон» начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

Электрический европейский автопром и российский Aurus. Новинки Женевского автосалона

Недвижимость
Новости

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Ведомости
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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента. Он вступит в силу 1 октября 2019 г.

Законопроект направлен на предотвращение нарушения прав жителей многоквартирных домов. Он вводит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг.

Госдума приняла законопроект 6 марта, но через неделю Совет Федерации отклонил его. Верхняя палата парламента выступила против того, чтобы документ вступил в силу спустя 10 дней после подписания президентом, как это было предусмотрено первой редакцией, и предложила перенести срок на 1 января 2020 г.

После этого была сформирована согласительная комиссия. В ее состав вошли депутаты Госдумы и сенаторы. В начале апреля они договорились, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

Финансы
Новости

Банки не будут ухудшать качество кредитов с «ипотечными каникулами»

Ведомости
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Банки получат право не ухудшать качество обслуживания ипотечных кредитов тех заемщиков, которые решат воспользоваться «ипотечными каникулами», следует из опубликованного проекта изменений в положение ЦБ. Эта мера позволит не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери по таким ссудам, говорится в сообщении регулятора. Как правило, ухудшение качества кредита приводит к увеличению формируемых под него резервов.

Сейчас законопроект об «ипотечных каникулах» ждет второго чтения в Госдуме. Как следует из опубликованного текста законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредита обратиться в банк с требованием снизить или приостановить выплаты по кредиту. Максимальный срок таких каникул – полгода. Воспользоваться ими можно лишь один раз за срок действия кредита и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Воспользоваться каникулами заемщик сможет только в том случае, если ипотеку он платит за единственное жилье. После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, то есть срок ипотеки удлинится.

Политика
Новости

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Ведомости
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Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».

Его признали виновным по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Также судья решила лишить его звания майора.

Слушания проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно». Как сообщил пресс-секретарь суда, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу.

Как сообщает ТАСС, суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под стражей с декабря 2016 г., и постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу, в частности планшет, ноутбук и мобильный телефон подсудимого.

В феврале был признан виновным в госизмене бывший начальник отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также к 14 и семи годам соответственно были приговорены еще два фигуранта дела – сотрудник отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну.

Политика
Новости

Песков прокомментировал использование образа Путина в агитации Порошенко

Ведомости
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Кремль прокомментировал использование образа президента России Путина в предвыборной агитации Петра Порошенко. «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появлении в Киеве и Харькове предвыборных плакатов с изображением Порошенко и Путина (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель штаба Порошенко ранее назвал плакаты и газеты с изображением Путина официальной рекламной продукцией, призванной продемонстрировать способность президента Украины «смело смотреть в глаза» российскому лидеру. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин – вне закона», – заявил представитель штаба.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Однако никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. После подсчета всех протоколов у лидера предвыборной гонки – артиста Владимира Зеленского – 30,24% голосов избирателей, Порошенко, занявшего второе место, поддержали 15,95% избирателей. Второй тур назначен на 21 апреля.

Порошенко ранее говорил, что результаты первого тура выборов показали независимость украинцев и «сломали российский сценарий». По его мнению, «друзья и недруги из России» не хотели бы видеть его во втором туре. Порошенко в ходе предвыборной кампании также называл Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95», которая с 2012 г. сотрудничает с телеканалом «1+1», принадлежащему Коломойскому. И Зеленский, и Коломойский опровергали это.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Ведомости
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Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram. «Постепенно социальные медиа делают все более и более сложным наше общение друг с другом. Мы устали от борьбы с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы появляться в вашей новостной ленте», – пояснила компания.

Lush призвала клиентов больше беспокоиться «о страсти, чем о лайках».

Компания откажется от соцсетей в ближайшее время. После этого Lush будет общаться с клиентами через чат на своем сайте, по электронной почте и телефону. Компания не уточняет, затронет ли отказ от соцсетей все страны ее присутствия или только Великобританию.

Ранее Lush столкнулась с критикой ее поведения в социальных сетях: блогер Белла Рапопорт обратилась к компании и попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания на это не пошла.

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