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РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, следует из материалов госзакупок. ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственно Роскомнадзору) заказало разработку такой системы в середине марта. Первоначальная стоимость контракта составляла 25 млн руб., но победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 млн руб., говорится в протоколе закупочной комиссии.

По условиям контракта, система должна появиться к декабрю 2019 г. и помочь Роскомнадзору снизить стоимость круглосуточного контроля за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. Согласно техническому заданию, в ней одновременно смогут работать не менее 20 человек.

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязывает поисковики исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы. К ФГИС также должны подключаться и владельцы VPN-сервисов; если они не предоставят информацию о своих владельцах, им грозит штраф 50 000–300 000 руб.

Необходимость создания автоматической системы пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснял тем, что проконтролировать исполнение закона вручную невозможно. Кроме того, владельцы и администраторы VPN-сервисов и анонимайзеров получат доступ к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, говорил Ампелонский.

В конце марта Роскомнадзор направил уведомление владельцам десяти VPN-сервисов, потребовав от них подключиться к ФГИС. Шесть из них заявили, что не планируют сотрудничать с ведомством, часть также пообещали убрать из России свои серверы. Только «Лаборатория Касперского», владеющая Kaspersky Secure Connection, заверила, что ее решения будут соответствовать требованиям российских законов.