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Прокатчик назвал дату выхода «Братства» Лунгина

Ведомости
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Премьеру фильма Павла Лунгина о войне в Афганистане перенесли на 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ Елену Бродскую. Прокатчиком фильма в России выступает WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures).

Решение о переносе сроков проката фильма 12 апреля приняло Министерство культуры сразу после закрытого показа картины, на котором присутствовали члены Совета Федерации и ветераны афганской кампании. Позднее сенатор Игорь Морозов на заседании Совета Федерации заявил, что в «Братстве» содержатся фактологические неточности, и попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко распорядиться, чтобы «фильм не вышел 9 мая».

Лунгин призвал сенаторов «перестать хотеть, чтобы их хвалили и облизывали», а в разговоре с «Говорит Москва» назвал претензии мракобесием и рассказал, что изначально Морозов просил по-дружески показать ему фильм. Режиссер пошел навстречу и попросил у Минкульта зал, хотя «был не обязан», в итоге, по его словам, на просмотр пришли «уже заряженные негативно люди»

«Братство» должно было стать единственной крупной российской премьерой о войне, которая выйдет 9 мая. В прошлом году на эту дату вышли «Собибор» Константина Хабенского и «Танки», автором идеи которого был Мединский.

В основу фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева (экс-директор ФСБ, ветеран войны в Афганистане, был депутатом Госдумы до кончины в апреле 2019 г.) об операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Поводом для недовольства Игоря Морозова стали сцены с грабежами караванов, мародерством и драками между российскими солдатами, показанные в картине, они и стали причиной споров вокруг даты премьеры.

Политика
Новости

Правительство Франции примет закон для восстановления собора Парижской Богоматери

Ведомости
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Правительство Франции примет специальный закон для восстановления собора Парижской Богоматери. Он необходим для обеспечения прозрачности расходования пожертвований, передает BFMTV. «Президент республики Эмманюэль Макрон призвал осуществить восстановление собора в течение пяти лет. Это масштабная задача. Ради этого правительство сделает все необходимое», — заверил премьер Франции Эдуар Филипп. Он пообещал, что каждый евро, пожертвованный на реконструкцию собора, пойдет «именно на это». 

Филипп также отметил, что правительство снизит подоходный налог для французов, которые сделают пожертвования на реконструкцию.

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Экономика
Новости

Рахмон сообщил о двукратном сокращении притока трудовых мигрантов из Таджикистана

Ведомости
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Количество приезжающих в Россию трудовых мигрантов из Таджикистана имеет тенденцию к сокращению, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду в Кремле. По его словам, в 2018 г. на работу в Россию из Таджикистана выехали 480 000 человек. Это на 50% меньше пиковых значений начала 2000-х гг., когда в Россию ежегодно выезжало по 1 млн человек, отметил Рахмон.

Ранее эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщали о минимальном за всю постсоветскую историю притоке мигрантов, остающихся в России надолго. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указали они.

По данным экспертов, меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно.

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Политика
Новости

Чиновник Пак рассказал об обстоятельствах драки с Кокориным в кафе

Ведомости
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак рассказал об обстоятельствах конфликта с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в кафе «Кофемания» осенью 2018 г. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале Пресненского районного суда, где Пак дает показания. По словам чиновника, молодые люди вели себя агрессивно по отношению к нему, Кокорин применил силу – ударил его стулом по голове. Нападал ли на него Мамаев, Пак не помнит.

Чиновник отметил, что со стороны компании футболистов были выкрики «убью», «повезло, что остался жив». Кокорин, по словам Пака, повернулся и агрессивно сказал, что он «китаец». «Вы сказали слово «китаец». Это оскорбление?» – уточнил один из адвокатов обвиняемых. «Если в издевательском тоне, то, наверное, да», – ответил Пак. В то же время он не будет заявлять иск к футболистам о возмещении морального и физического вреда. Пак также оставил решение о наказании для обвиняемых на усмотрение суда.

Пресненский суд Москвы 9 апреля начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила водителя одной из ведущих «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, утверждают следователи.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 (побои). Следствие утверждает, что они действовали по предварительному сговору. Сами футболисты наличие сговора отрицают. Они также не признают вины в нанесении побоев.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Стиль жизни
Новости

Медведев объяснил отказ от объединения старейших театров России

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назвал непроработанной идею объединить два старейших театра России – Александринский театр в Санкт-Петербурге и Театр имени Волкова в Ярославле, сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, процедура слияния театров не была проработана «ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения», поэтому он ее отверг и приостановил. «Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать», – подчеркнул премьер.

Об объединении театров в единый комплекс – «Первый национальный театр России (Академический Александринский театр – Академический театр имени Волкова)» – в конце марта сообщил министр культуры Владимир Мединский. Он отмечал, что этот шаг будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также эффективному использованию бюджетных средств.

На следующий день Медведев приостановил действие соответствующего приказа и поручил чиновнику провести широкое обсуждение проекта слияния театров. Позже заместитель министра культуры Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении театров нет, был лишь его проект, передавало «РИА Новости». «Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение... Приказ не внесен в базу Минкультуры», – подчеркивал он.

Экономика
Новости

Медведев предложил в 100 раз повысить ценовой порог для электронных аукционов

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев предложил повысить с 3 млн до 300 млн руб. ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней). С такой инициативой он выступил в Госдуме в ходе ежегодного отчета о работе правительства.

Сейчас, если цена контракта меньше 3 млн руб., извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок не менее чем за семь дней до окончания приема заявок. Если же цена контракта превышает эту сумму, извещение нужно разместить не менее чем за 15 дней.

Госдума на этой неделе должна рассмотреть законопроект, предполагающий повышение ценового порога для электронного аукциона до 50 млн руб. Документ уже прошел два чтения. Предложения Медведева могут рассмотреть и внести в законопроект до третьего чтения.

В сфере строительства премьер предложил поднять лимит, допускающий проведение электронного аукциона в недельный срок, до 2 млрд руб. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предполагает повышение этого порога до 500 млн руб.

Экономика
Новости

Медведев допустил льготы по дивидендам для попавших под санкции госкомпаний

Ведомости
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Санкции могут стать основанием для смягчения подхода правительства по дивидендам компаний с госучастием, заявил премьер Дмитрий Медведев в Госдуме.

По его словам, дивидендная политика может меняться в зависимости от целей, которые преследует государство. «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения», – сказал премьер.

Он отметил, что размер дивидендов также может быть скорректирован, если речь идет об оборонных и инфраструктурных компаниях, у которых очень значительные инвестиционные планы.

Правительство требует, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все это требование выполняют. «Газпром» ни разу не направлял на дивиденды половину прибыли, объясняя это дорогостоящими стройками. Размер дивидендов компании за 2018 г. может составить всего 17,5% чистой прибыли. «Россети» также не выполняют требование по дивидендам из-за «бумажного» убытка за прошлый год по РСБУ.

Бизнес
Новости
Дарья Коржова

Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев рассказал, что правительство рассматривает два варианта поддержки производителей фруктов и ягод. Первый вариант предусматривает предоставление им государственных субсидий, второй предполагает снижение ставки НДС на фрукты и ягоды до 10%. Об этом премьер сказал в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Медведев пояснил, что в случае если будет выбран первый вариант, поддержку получат только российские производители, при этом субсидии им будут выделяться на регулярной основе. Второй вариант, предусматривающий снижение НДС на фрукты и ягоды, по мнению Медведева, хорош, но он будет распространяться и на зарубежную продукцию. «Но, возможно, мы по этому пути и пойдем», – не исключил премьер.

Вопрос о снижении ставки НДС на фрукты до 10% обсуждался в прошлом году на совещании под председательством Владимира Путина в Минеральных Водах. По его итогам вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что президент поддержал эту идею.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

Технологии
Новости

Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета

Ведомости
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В прошлом году вклад рунета в российскую экономику составил 3,9 трлн руб., что на 11% больше, чем в 2017 г. Таковы данные исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения. Со смартфонов и планшетов в сеть ежемесячно выходят 24,3 млн пользователей, с компьютеров – 13,9 млн.

Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам, говорится в исследовании РАЭК. Она ссылается на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая оценила рынок интернет-рекламы в рунете в 2018 г. в 203 млрд руб., а рынок ТВ-рекламы – в 187 млрд руб. Сегмент электронной коммерции, по оценкам РАЭК, в 2018 г. вырос на 13% до 1,95 трлн руб. Транзакции на основных платформах превысили 511 млрд руб. Самый большой прирост наблюдался в сфере онлайн-ритейла.

Рост инфраструктурного сегмента до 106,2 млрд руб. (17,3% к позапрошлому году) обеспечили облачные сервисы и российские дата-центры. Сегмент медиа и развлечений также вырос на 17,3% до 75 млрд руб. за счет платных онлайн-видео, потоковых музыкальных сервисов и продаж электронных книг.

Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России в прошлом году в РАЭК оценили в 1,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2017 г.

Экономика
Новости

Орешкин доложил Путину о затратах на импортозамещение

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин доложил президенту Владимиру Путину о затратах на импортозамещение в 2018 г., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, по данным Минэкономразвития, в прошлом году в промышленность и создание российских аналогов иностранной продукции было инвестировано практически 637,5 млрд руб. Из них государство инвестировало около 70 млрд руб.

Ранее Путин на пленарном заседании Арктического форума спросил Орешкина о том, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамещение. Министр не смог ответить на этот вопрос. Президент на это сказал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в прошлом году было потрачено 637 млрд руб. 

Технологии
Новости

Еврокомиссия не нашла доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского»

Ведомости
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У Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Евросоюза, нет доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского». В марте бельгийский политик Герольф Аннеманс обеспокоился тем, что продукты «Лаборатории Касперского» используются российскими спецслужбами для слежки за пользователями, и подал запрос в Европейский парламент. В ответе политику, который опубликован на сайте Европарламента, сообщается, что таких доказательств найдено не было.

В июне 2018 г. Европейский парламент принял резолюцию о кибербезопасности, по которой всем странам, входящим в ЕС, было рекомендовано отказаться от вредоносного и опасного оборудования и софта. В числе производителей такой продукции была названа «Лаборатория Касперского». В мае прошлого года правительство Нидерландов публично отказалось от использования продуктов компании.

«В частных разговорах с западными политиками и регуляторами мы много раз слышали, что у них нет претензий к нашим продуктам. Я очень рад, что Еврокомиссия пришла к таким же выводам и подтвердила это публично», – рассказал «Ведомостям» вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев. По его словам, план «Лаборатории Касперского» по открытию центров прозрачности и дата-центров в Европе эффективен и приносит результат.

В 2017 г. правительство США запретило все госорганам страны использовать продукты «Лаборатории Касперского». Американские власти обвинили компанию в слежке за пользователями в пользу российских спецслужб. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский все обвинения отрицал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как недобросовестную конкуренцию.

Политика
Новости

Власти Франции назвали собирающие пожертвования на Нотр-Дам организации

Ведомости
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Правительство Франции опубликовало на своем сайте список организаций, которые официально собирают пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери.

В сообщении отмечается, что с государством взаимодействуют четыре организации: Центр национальных памятников, Фонд Нотр-Дам, Фонд наследия и Фонд Франции. Для тех, кто внесет пожертвование, предусмотрены налоговые льготы.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены, французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. За 16 апреля французские власти смогли собрать на его реконструкцию около 700 млн евро от французских бизнесменов и компаний.

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