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Пользователей Netflix предупредили об угрозе кибератак

ESET обнаружила угрозу кибербезопасности пользователей видеосервиса Netflix, из-за возможной атаки хакеров у них могут похитить данные кредитных карт, следует из сообщения антивирусной компании.

Уточняется, что мошенники отправляют от имени видеосервиса письмо, в котором просят подтвердить учетную запись пользователя, это якобы должно спасти аккаунт пользователя от блокировки «из-за зафиксированной подозрительной активности». В итоге пользователь попадает на фальшивую страницу, которая имитирует дизайн официального сайта видеосервиса.

Далее предлагается ввести логин и пароль. После этого пользователь оказывается на странице с формой для ввода данных банковской карты. По утверждению экспертов компании, след фальшивого сайта ведет к бесплатному хостингу в ОАЭ.

Стриминговый видеосервис Netflix был основан в 1997 г. и демонстрирует фильмы по платной подписке. С 2013 г. компания производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также телепрограммы. Число подписчиков Netflix составляет около 140 млн человек, почти половина из них проживает в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.