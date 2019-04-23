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«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке. Эту информацию газете подтвердили президент «Финама» Владислав Кочетков и гендиректор «Е-генератора» Юрий Белоусов.

СМИ2 предлагали нескольким компаниям, в том числе «Ростелекому», Сбербанку, «Газпром-медиа» и Тинькофф-банку, рассказал один из собеседников «Коммерсанта». В «Ростелекоме» это отрицают. Источник в Сбербанке подтвердил, что предложение поступало, но до серьезных переговоров дело не дошло. Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила газете, что предложение находится на стадии рассмотрения.

«Финам» готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%, рассказал Кочетков. По словам источника, компания оценена в 3,8 млрд рублей.

На днях в СМИ2 было объявлено о смене гендиректора, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты связывает это с потенциальной продажей компании. Вместо Анны Ивановой ее возглавил Юрий Белоусов.

СМИ2 — один из крупнейших новостных агрегаторов в России. По итогам 2018 года его выручка составила 304 млн руб., а чистая прибыль — 144 млн руб. 40% «Е-генератора» принадлежит «Финаму», остальное — партенрам инвестхолдинга, включая Белоусова (16,5%).