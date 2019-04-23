СМИ узнали о запуске «Яндексом» кэшбэка по своим сервисам
«Яндекс» совместно с Альфа-банком и Тинькофф-банком планирует выпуск кобрендовых карт, которые позволят пользователям получать кэшбэк на сервисы компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к компании источник и знакомого с реализацией проекта собеседника. Презентация проекта запланирована на сегодня. В разосланных «Яндексом» приглашениях отмечается, что компания представит «кое-что полезное для кошельков россиян». Предполагаемые участники проекта ситуацию не комментируют.
По словам источников, владельцы карт будут получать кэшбэк в размере 1–10%. Максимальный кэшбэк предполагается начислять на один из сервисов, который будет меняться каждые три месяца. На 5% могут рассчитывать пользователи остальных сервисов «Яндекса», включая «Такси», «Еду» и маркетплейс «Беру». Возврат денег на карту будет происходить ежемесячно. Выпуск и обслуживание карт должны быть бесплатными в первый год, затем – по 500 руб. в месяц.
Кэшбэк стимулирует клиентов увеличивать объем операций по картам, считает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт» Ростислав Яныкин. В новом проекте «Яндекс» получает продвижение своих предложений банками. В свою очередь, компания дает им видимость доступа к аудитории и дополнительный рекламный трафик, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.