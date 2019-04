СМИ узнали о запуске «Яндексом» кэшбэка по своим сервисам

Бизнес

Сбербанк инициировал смену гендиректора Афипского НПЗ

Гендиректором Афипского НПЗ, контрольный пакет в котором принадлежит Владимиру Когану, стал Сергей Кращук. Сообщение о новом руководителе опубликовано на сайте завода. Ранее Кращук возглавлял Краснодарский НПЗ, подконтрольный владельцу «Русснефти» Михаилу Гуцериеву. По данным «Коммерсанта», первым обратившего внимание на кадровую перестановку, смена гендиректора может говорить о скорой продаже Афипского НПЗ структурам Гуцериева. О подготовке такой сделки сообщалось ранее.

Основным владельцем Афипского НПЗ мощностью 6 млн т является «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана, 100% которой заложены Сбербанку за долги. С 2017 г. завод взяла в управление группа New Stream Дмитрия Мазурова, близкая к ней трейдинговая структура получила 16% в капитале НПЗ. В конце 2018 г. управление New Stream взяли на себя топ-менеджеры, нанятые Сбербанком. Старшим вице-президентом New Stream стал Максим Андриасов, возглавивший Антипинский НПЗ и «Нефтегазиндустрию». Гендиректором Афипского НПЗ был назначен Виталий Козлов. Теперь он покинул завод в связи с переходом на другую работу, отмечают собеседники издания. В New Stream подтвердили, что оперативное управление, включая кадровые вопросы, перешло к Сбербанку.

Сбербанк является основным кредитором Афипского и Антипинского НПЗ. Получив оперативный контроль над заводами, он начал искать на них покупателей. По словам одного из собеседников издания, на Афипский НПЗ есть «целый ряд интересантов», но финальных решений пока не принято. Гуцериев рассматривал покупку завода несколько лет назад, но тогда сделка не была реализована.

При этом группа «Сафмар» Гуцериева, в которую входят нефтекомпании «Русснефть», «Нефтиса», а также Орский и Краснодарский НПЗ, тоже испытывает ряд финансовых сложностей, отмечает издание. Во второй половине 2018 г. его собеседники указывали на высокую валютную долговую нагрузку группы. Продажа семьей Гуцериевых 15% акций холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» обосновывалась необходимостью погашения валютных займов.