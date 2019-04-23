СМИ узнали о запуске «Яндексом» кэшбэка по своим сервисам

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СМИ узнали о возможном отказе от проекта строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге

Проект строительства административного и жилого комплекса Верховного суда может быть остановлен после федеральной инспекции и пересмотрен в пользу создания на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова общедоступного парка и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в федеральных и региональных органах власти. Такое решение может быть принято по итогам начинающегося сегодня двухдневого визита в Санкт-Петербург президента Владимира Путина.

Идею строительства судебного квартала на месте снесенных зданий бывшего ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия», занимавшегося разработками ракетного топлива, Путин озвучил еще в 2012 г. Для ее реализации был остановлен проект ВТБ по строительству на этом месте элитного жилого комплекса «Набережная Европы». Инвестор получил компенсацию затрат более чем на 11 млрд руб. из федерального бюджета. С 2013 г. проектом судебного квартала занимается Управделами президента. По постановлению правительства от 2016 г. стройка должна быть завершена в 2019 г. По факту она находится на стадии нулевого цикла. Согласно Федеральной адресной инвестиционной программе стройка стоимостью 35,735 млрд руб. должна завершиться не раньше конца 2021 г. По данным портала госзакупок, сейчас освоено мене 10% бюджета – 3,49 млрд руб.

Из комментария советника руководителя Управделами президента Елены Крыловой и размещенных на портале госзакупок актов выполненных работ следует, что до сих пор не завершена «разработка рабочего котлована» и рекультивация территории с вывозом отходов грунта на спецполигон. Качество рекультивации подвергалось критике экологического сообщества. В экспертизе НОУ ДПО ИПК «Прикладная экология» в 2011 г. указывалось, что около 70% территории ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» загрязнено химическими элементами и веществами в чрезвычайно опасной степени и 30% – в опасной, а вредные вещества мигрировали в почву до 10,5 м. В январе 2019 г. Ассоциация экологических журналистов Санкт-Петербурга предупреждала председателя ВС Вячеслава Лебедева, что официальные инстанции не предоставляют «точные данные по количеству, классу опасности, местах складирования вывезенных грунтов», что ставит под угрозу жителей Петербурга и судей ВС. В письме также сообщалось о попытках ООО «СК «Сегмент», аффилированного со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, вывезти грунт на не предназначенный для такого класса опасности полигон. По словам источников, именно эта фирма была одной из структур, которые занимались подбором субподрядчиков и персонала для судебного квартала.

Судьба стройки может решиться уже сегодня. Собеседники отмечают, что архитектурная общественность предлагала разбить здесь парк и Дворец танцев еще в 2012 г. Тогда член правительства Санкт-Петербурга, а сейчас вице-губернатор Евгений Елин в письме занимавшему в то время пост губернатора Георгию Полтавченко призывал вернуться к историческим планам развития города – построить новый парк. Эта же идея, по словам Елина, обсуждалась и была поддержана при формировании новой команды Смольного в качестве одного из возможных ключевых проектов. Однако решение по этому вопросу должен принять федеральный центр, отметил вице-губернатор.