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НТВ анонсировал шоу про магию с Зеленским в качестве ведущего

Ведомости
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На телеканале НТВ с 3 мая выйдет шоу «Магия», ведущим которого является будущий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе.

Как сообщает «Коммерсантъ», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что программа выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Пресс-служба НТВ рассказала ТАСС, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

«ВайТ Медиа» производит контент в различных жанрах для российских телеканалов: сериалы, телешоу, художественные, телевизионные, документальные и анимационные фильмы. На сайте компании говорится, что к середине 2018 г. на ее счету было свыше 3000 премьерных часов контента, более 50 проектов находились в разработке. В библиотеке «ВайТ Медиа» шоу «Один в один», «Взвешенные люди», «Новая «Фабрика звезд», «Ты супер!», сериалы «Преступление», «Родина», «Мост», романтическая комедия «Любовь с ограничениями», фильм «У ангела ангина» и др.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Политика
Новости

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ Эквадору

Ведомости
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Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) Эквадору. «У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», – сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По словам Шиптона, он опасается, что его сына выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу.

Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Политика
Новости

Песков поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на двусторонних переговорах во Владивостоке показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который присутствовал на встрече в расширенном формате. По его словам, Ким Чен Ын осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов.

«Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», – сказал Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1» (его слова приводит «Интерфакс»).

Лидер КНДР на этой неделе впервые приезжал с визитом в Россию. Он посетил Владивосток, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Песков отметил, что основную часть переговоров лидеры двух стран провели в формате тет-а-тет, после этого состоялась встреча в расширенном формате.

Как прошел прием в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Бизнес
Новости

В Воронежской области сгорел распределительный центр «Магнита»

Ведомости
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В селе Нечаевка под Воронежем сгорел распределительный центр ритейлера «Магнит», сообщил региональный главк МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи 28 апреля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара уже составляла около 20 000 кв. м, впоследствии она выросла до 42 000 кв. м.

Ликвидировать возгорание удалось только к утру. Погибших и пострадавших нет. О причинах пожара пока ничего не сообщается. По словам замруководителя администрации Новоусманского района Андрея Колыванова, пожар мог начаться с верхних этажей стеллажей. «Специфическая конструкция здания, боковой ветер, перебои с пожарным водоснабжением привели к быстрому распространению огня», – говорится в сообщении администрации.

Распределительный центр в селе Нечаевка обслуживал Воронежскую и соседние области. На сайте администрации отмечается, что в нем работали около 900 человек из Воронежа и Новоусманского района.

«Магнит» начал внутреннюю служебную проверку для установления обстоятельств пожара, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ритейлера. Компания отметила, что оказывает также активное содействие сотрудникам оперативных и правоохранительных служб, которые работают на месте.

Фотографии с места событий

Бизнес
Новости

Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета

Ведомости
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Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка. В Ульяновске самолет будет окрашен, после чего отправится на аэродром в подмосковный Жуковский для продолжения летных испытаний.

В подписи к видео отмечается, что из Иркутска в Ульяновск летел борт, оснащенный пассажирским салоном. Ранее корпорация «Иркут» сообщила, что премьерный показ российского самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), который пройдет в июле в Жуковском.

МС-21 – самолет среднемагистрального класса, самого востребованного в мировой и российской авиации. Он должен составить конкуренцию самолетам Airbus 320/321 и Boeing 737. Лайнер разработала и испытывает корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

Как новый лайнер МС-21 впервые прилетел в Москву

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании двух главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке

Ведомости
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Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух братьев, которые являются главными подозреваемыми в деле о серии терактов, сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на полицию. Задержанных зовут Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак.

Как рассказал изданию представитель полиции, подозреваемые скрывались в обувном магазине, который принадлежит их родственнику, в городе Навалапития. Помимо братьев полиция задержала водителя фургона, в котором подозреваемых привезли в этот магазин, владельца дома, у которого был спрятан фургон, и владельца магазина. Братья арестованы, а их дело передано департаменту уголовного розыска для дальнейшего расследования.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сначала сообщалось о 359 погибших, однако позже власти страны уточнили эту цифру. По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство», полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

The Telegraph сообщила об угрозе терактов в Индии и на Мальдивах по сценарию Шри-Ланки

Ведомости
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Теракты, аналогичные тем, что произошли на Шри-Ланке 21 апреля, могут повториться и в других популярных у туристов странах, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в разведывательных службах. Наиболее вероятными объектами атак издание называет Индию и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании.

Как объяснили собеседники The Telegraph, боевики «Исламского государства» (ИГ) после разгрома этой запрещенной террористической группировки в Сирии и Ираке покидают Ближний Восток и могут сосредоточиться на организации терактов на курортах. Если раньше лидеры ИГ уделяли много времени и сил государственному управлению и обустройству жизни на захваченной территории, то теперь они могут полностью переключиться на организацию взрывов и нападений, говорят источники в разведслужбах.

«Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе», – отметил один из собеседников издания.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сначала сообщалось о 359 погибших, однако позже власти страны уточнили эту цифру. По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека. Ответственность за случившееся взяло ИГ, полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Взрывы на Шри-Ланке

Политика
Новости

Пожар на территории оборонного завода в Красноярске потушили спустя почти два дня

Ведомости
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш»), сообщил региональный главк МЧС. Пожар тушили почти двое суток, были задействованы 94 сотрудника МЧС и 26 единиц техники.

Пожар на территории «Красмаша» (входит в «Роскосмос») начался днем 26 апреля, загорелась кровля одного из цехов. Позже стало известно, что горит склад готовой продукции красноярского завода холодильников «Бирюса», который расположен на территории оборонного предприятия. Основные здания «Красмаша» не пострадали.

Площадь пожара составила 20 000 кв. м, у горящего здания обрушилась кровля. Погибших и пострадавших нет.

«Красмаш» – один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания.

Пожар на территории Красноярского машиностроительного завода

Политика
Новости

Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.

Зеленский посоветовал Кремлю не тратить время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами. По мнению актера, принять это предложение могут только те, кто находится под воздействием российской пропаганды или пытается избежать уголовного преследования на Украине.

По словам Зеленского, на Украине есть то, чего нет в России: свободные средства массовой информации и интернет. В России же можно быть арестованным за мирный протест, нет честных выборов и не соблюдаются права человека. Зеленский пообещал, что Украина будет предоставлять свое гражданство всем, кто готов бороться за свободу.

«Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса», – написал Зеленский. По его словам, он готов к переговорам с российским президентом и рассчитывает на деэскалацию конфликта между странами, предлагая обмен задержанными и арестованными гражданами по принципу «все на всех». «Настоящая нормализация [отношений] произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», – резюмировал Зеленский.

Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей. В субботу, 27 апреля, Путин не исключил, что упрощенная процедура может быть распространена на всех граждан Украины.

Технологии
Новости

Эрнст прокомментировал ситуацию с результатами голосования в шоу «Голос.Дети»

Ведомости
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За все сезоны проекта «Голос» «Первый канал» впервые столкнулся с ситуацией, когда возникли вопросы к используемой в шоу системе голосования, заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст. Он пояснил, что в финале шестого сезона «Голос.Дети» активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», – констатировал Эрнст.

В связи с этим «Первый канал» начал проверку, в ходе которой планируется выяснить, был ли такой значительный перевес голосов следствием искренней реакции зрителей или есть иные причины, отметил гендиректор телеканала.

«Первый канал» будет информировать о результатах начатой проверки, на сайте телеканала опубликован протокол голосования, добавил Эрнст. «Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень», – резюмировал он, добавив, что по результатам проверки «Первый канал» вместе с компанией Talpa примет решение о необходимости менять систему голосования в шоу «Голос».

Ранее «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

Политика
Новости

Коломойский заявил о готовности помогать Зеленскому советами

Ведомости
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов президента, на которых победил шоумен Владимир Зеленский. Об этом он сказал в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

Первое, что собирается сделать Коломойский после возвращения, – отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском». Никаких встреч он пока не планирует: все, кого он хотел бы видеть, по словам предпринимателя, сами прилетают к нему в Израиль. Зеленский приезжал в феврале прошлого года на день рождения, отметил Коломойский.

Бизнесмен также заявил, что готов помогать новому президенту Украины советами. По его словам, во время предвыборной гонки он давал советы Зеленскому «один или два раза» за полгода. «Я очень хотел, чтобы он выиграл», – отметил Коломойский. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Во время предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» Порошенко назвал Коломойского бизнес-партнером Зеленского и спросил у своего оппонента, готов ли тот отправить предпринимателя в тюрьму за вывод средств из Приватбанка. Зеленский ответил, что все люди, которые нарушают закон, даже если в их числе будет Коломойский, сядут за решетку, если их вина будет доказана.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фотографии

Бизнес
Новости

Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

Ведомости
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Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но сначала необходимо понять, насколько это нужно рынку и готовы ли сами эти компании к реализации капиталоемких проектов в Арктике, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о допуске частных нефтяных компаний к освоению арктического шельфа.

По словам Путина, вопрос не в том, чтобы добывать больше, а в спросе и предложении: надо понять, способен ли рынок принять новые добываемые объемы нефти без резкого падения цен. «Мы ведь по нефти почему согласились работать вместе с саудитами и другими нашими друзьями из ОПЕК – потому что смотрим, что нужно рынок держать, нужно проводить какую-то согласованную ценовую политику», – отметил Путин.

Кроме того, шельфовые проекты являются очень затратными, поэтому нужно считать, насколько эффективным будет вложение средств, добавил президент. «Газпром» и «Роснефть» – крупняк все-таки. Компаниям с меньшей капитализацией привлечь ресурсы будет труднее», – пояснил Путин. «Мы с ними договоримся, если мы увидим, что они готовы к реализации таких проектов», – отметил он.

При этом Путин не исключил, что частные компании могут быть в будущем привлечены к освоению шельфа – самостоятельно или с компаниями с госучастием. «Вопрос только, когда рынок будет к этому готов. И когда это будет целесообразно с экономической точки зрения», – резюмировал он. Президент подчеркнул, что вопрос именно в этом, а не в том, что государство искусственно выбрасывает частные компании с этого рынка.

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