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НТВ анонсировал шоу про магию с Зеленским в качестве ведущего

На телеканале НТВ с 3 мая выйдет шоу «Магия», ведущим которого является будущий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе.

Как сообщает «Коммерсантъ», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что программа выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Пресс-служба НТВ рассказала ТАСС, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

«ВайТ Медиа» производит контент в различных жанрах для российских телеканалов: сериалы, телешоу, художественные, телевизионные, документальные и анимационные фильмы. На сайте компании говорится, что к середине 2018 г. на ее счету было свыше 3000 премьерных часов контента, более 50 проектов находились в разработке. В библиотеке «ВайТ Медиа» шоу «Один в один», «Взвешенные люди», «Новая «Фабрика звезд», «Ты супер!», сериалы «Преступление», «Родина», «Мост», романтическая комедия «Любовь с ограничениями», фильм «У ангела ангина» и др.

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и шоумен Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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