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Участников расследования итогов голосования в шоу «Голос.Дети» проверят на полиграфе

Сотрудников Group-IB, которые займутся проверкой результатов финального голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», проверят на полиграфе, заявил в эфире телеканала РБК гендиректор компании Илья Сачков. По его словам, проверять итоги конкурса будут 15 человек, хотя обычно для расследований Group-IB задействует пять-семь сотрудников. Круг общения участников расследования будет ограничен, все они будут перепроверять друг друга, пообещал Сачков.

Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и sms-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего вице-президента «Лукойла» и экс-сенатора от Башкирии Ралифа Сафина. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. В соцсетях поднялась волна недовольства итогами голосования, которые пользователи сочли накрученными. «Первый канал» заявил, что проверит результаты голосования, и снял с эфира документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», который традиционно выходит на следующий день после финала шоу «Голос» и был запланирован на утро 27 апреля.