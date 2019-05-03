SpaceX подтвердила разрушение космической капсулы Crew Dragon при испытаниях
Космическая капсула корабля Crew Dragon, которую SpaceX планирует использовать для доставки людей на Международную космическую станцию (МКС), была разрушена во время испытания. Об этом сообщил вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции в NASA.
Компания называла аварию «аномалией». CNN отмечает, что инцидент может сорвать планы SpaceX отправить космонавтов на МКС в этой капсуле в 2019 г. Кенигсман подтвердил, что сбой «явно не стал хорошей новостью для всего графика».
Нештатная ситуация, в результате которой разрушилась капсула, произошла во время неудачных огневых испытаний Crew Dragon в конце апреля. Во время финального испытания на испытательном стенде произошел сбой, сообщил тогда представитель SpaceX. По данным подразделения ВВС США на мысе Канаверал, где проходили испытания, в результате инцидента никто не пострадал. CNN сообщал, что во время испытаний над испытательным комплексом «поднялись плотные клубы дыма».
Одновременно компания отменила запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, запланированный на 3 мая. NASA объяснило отмену запуска проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя. «Следующая возможность для запуска будет завтра в 02.48 по восточноамериканскому времени (09.48 мск), – уточняется в сообщении.