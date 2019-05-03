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Технологии
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SpaceX подтвердила разрушение космической капсулы Crew Dragon при испытаниях

Ведомости
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Космическая капсула корабля Crew Dragon, которую SpaceX планирует использовать для доставки людей на Международную космическую станцию (МКС), была разрушена во время испытания. Об этом сообщил вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции в NASA.

Компания называла аварию «аномалией». CNN отмечает, что инцидент может сорвать планы SpaceX отправить космонавтов на МКС в этой капсуле в 2019 г. Кенигсман подтвердил, что сбой «явно не стал хорошей новостью для всего графика».

Нештатная ситуация, в результате которой разрушилась капсула, произошла во время неудачных огневых испытаний Crew Dragon в конце апреля. Во время финального испытания на испытательном стенде произошел сбой, сообщил тогда представитель SpaceX. По данным подразделения ВВС США на мысе Канаверал, где проходили испытания, в результате инцидента никто не пострадал. CNN сообщал, что во время испытаний над испытательным комплексом «поднялись плотные клубы дыма».

Одновременно компания отменила запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, запланированный на 3 мая. NASA объяснило отмену запуска проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя. «Следующая возможность для запуска будет завтра в 02.48 по восточноамериканскому времени (09.48 мск), – уточняется в сообщении.

Политика
Новости

Посольство России в США направило ноту протеста из-за приговора Бутиной

Ведомости
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Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной, вынесенным ранее американским судом. В сообщении российского посольства в США в Twitter уточняется, что дипломаты также посетили Бутину с американской тюрьме. «Мария стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения», — говорится в сообщении.

Бутина была задержана в США летом 2018 г. Ее обвинили в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о бывшем зампреде Банка России Александре Торшине.

Россиянка частично признала вину. В апреле суд американского округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

После приговора Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным (она работала помощницей Торшина, когда тот занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации). Однако, по словам Бутиной, он не пошел на контакт с ее родными. Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком» и предположила, что им нужно встретиться и разобраться в ситуации.

Что известно о Марии Бутиной

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Экономика
Новости

Суды обязали россиян заплатить за жилье более 130 млрд рублей в прошлом году

Ведомости
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Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в прошлом году в судах, свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде. ТАСС отмечает, что они впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам.

Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию. 10 лет назад таких дел было рассмотрено 1,47 млн, в 2014 г. – 2,1 млн, в 2017 г. – 5,4 млн.

Суды в прошлом году удовлетворили почти 99% подобных исков. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила почти 135 млрд руб. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

В большинстве удовлетворенных судами исков (5,7 млн) речь шла о долге до 50 000 руб., в 365 000 – о долге от 50 000 до 100 000 руб., еще 153 000 исков касались требований от 100 000 до 300 000 руб. Почти 16 000 ответчиков задолжали за ЖКУ от 300 000 до 500 000 руб. Долги 521 ответчика превысили отметку в 1 млн руб.

Бизнес
Новости

Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon

Ведомости
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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon, сообщил Баффетт в интервью CNBC. Бизнесмен подчеркнул, что инвестировать в компанию Джеффа Безоса решил не он, а один из портфельных управляющих Berkshire – Тед Уэшлер или Тодд Коумз. Оба управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

Баффетт назвал себя «идиотом» за отказ ранее покупать акции Amazon. Он уточнил, что инвесткомпания обнародует информацию о своих активах по данным на конец I квартала 2019 г. позднее в этом месяце.

В прошлом Баффетт говорил, что восхищается работой Безоса, генерального директора и основателя Amazon. Он признавался, что считает ошибкой решение не инвестировать в интернет-ритейлер на раннем этапе работы Amazon. «Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил», – сетовал Баффетт.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan объявили о создании совместного проекта под названием Haven. Его целью является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Ведомости
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Мировые центробанки, в том числе регуляторы России и Китая, нарастили покупки золота в первые три месяца этого года до максимальных объемов за шесть лет, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, Москва закупила 55,3 т золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны превысило 2168 т. В 2018 г. Россия купила 274,3 т золота. Закупки золота финансировались за счет практически полной продажи Банком России портфеля казначейских облигаций США, говорилось в докладе организации. ЦБ в основном приобретает золото у отечественных производителей.

Москва, скупая золото, стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США, отмечает Bloomberg.

В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.

Политика
Новости

Правительство опровергло родство жены Медведева и совладельцев «Мираторга»

Ведомости
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В пресс-службе правительства опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Дмитрия Медведева Светланой и руководителями холдинга «Мираторг» братьями Виктором и Александром Линниками, сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба объяснила официальное заявление «некорректными публикациями и поступившими вопросами» на эту тему. В сообщении подчеркивается, что бизнесмены не являются «ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой».

Девичья фамилия супруги премьера – Линник. Президент «Мираторга» Виктор Линник ранее опровергал информацию о родстве с супругой премьера. «Это просто совпадение. Мы не родственники», – заявлял он. К бизнесу «Мираторга» Светлана Медведева не имеет никакого отношения, говорил Forbes высокопоставленный чиновник федерального правительства.

В марте Национальная мясная ассоциация, куда входит «Мираторг», призвала запретить частным лицам ввозить в Россию мясные и молочные продукты для личного пользования, писали «Ведомости». Минсельхоз и Россельхознадзор поддержали предложение. Позже Виктор Линник в ответ на негативную реакцию в отношении инициативы заявил в интервью Forbes, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков «балаболами».

Политика
Новости

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына освободили через месяц после приговора

Ведомости
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Власти Малайзии освободили обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее адвоката. Он уточнил, что его подзащитная, гражданка Вьетнама Доанг Тхи Хыонг, была выпущена из тюрьмы утром 3 мая. В ближайшее время она вернется на родину.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 г. Пока он ждал рейса, к нему подбежали две девушки, одна из которых втерла ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Подозреваемые заявили, что были уверены в том, что участвуют в розыгрыше для телешоу.

Кроме Доанг Тхи Хыонг по делу об убийстве Ким Чен Нама проходила также индонезийка Сити Айсия. Изначально ей предъявили обвинения в сознательном соучастии в преступлении. В марте прокуратура Малайзии сняла обвинения с Сити Айсии и освободила ее в зале суда. Она вернулась на родину.

Обвинение в отношении Доан Тхи Хыонг было переквалифицировано на умышленное причинение вреда. В апреле ее приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Судья Азми Ариффин отмечал, что обвиняемой повезло, так как изначально ей грозила смертная казнь.

Бизнес
Новости

Bloomberg: лорд Баркер получил от $4 млн за снятие санкций c компании Дерипаски

Ведомости
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Член палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил бонус на сумму от 3 до 4 млн фунтов (от $3,9 до $5,2 млн) за переговоры о снятии санкций с компании En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы добиться соглашения между министерством финансов [США] и российским миллиардером Олегом Дерипаской», — отмечает агентство.

В марте Баркер подтвердил, что получит за эту работу бонус, назвав его «относительно скромным». En+ не раскрывала, сколько заплатит ему. В своих отчетах, отмечает Bloomberg, компания указывала, что в прошлом году заплатила $16 млн «ключевому управленческому персоналу», в частности $1,8 млн неисполнительным директорам, в том числе Баркеру. По словам собеседников Bloomberg, эти суммы не включают бонус, выплаченный Баркеру, поскольку он был выплачен тогда, когда санкции были сняты, то есть уже в 2019 г.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле 2018 г. Баркер нанял американскую компанию Mercury для лоббирования его интересов, и она представила властям США названный его именем план вывода компаний Дерипаски из-под санкций. Документ был опубликован летом 2018 г., а в январе этого года санкции были отменены.

Работа Баркера на российскую компанию стала поводом для расследования в британской палате лордов. Жалобу на него отклонили в феврале.

Баркер занимает должность председателя совета директоров En+. Он был членом британской палаты общин, а с октября 2015 г. является членом палаты лордов. С 2010 по 2014 г. Баркер занимал пост министра энергетики Великобритании.

Технологии
Новости

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на своей странице в Facebook запуск телеканалом НТВ шоу, в котором он будет ведущим.

Он напомнил, что участие в телешоу сделало его популярным на Украине и помогло стать избранным главой государства. «Эфир этого шоу [на НТВ], снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — подчеркнул Зеленский.

НТВ анонсировало запуск шоу «Магия» с Зеленским в конце апреля. Оно выйдет 3 мая. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе. Пресс-служба НТВ уточняла, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

По данным «Коммерсанта», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что оно выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Бизнес
Новости

В Белоруссию поступила чистая нефть из России

Ведомости
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Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.

Учитывая это, поступление нормальной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 4 мая, как и планировалось, отметило ведомство, а нормализация качества нефти в трубе на Усть-Лугу ожидается 7 мая.

О том, что чистая нефть поступила в Белоруссию, сообщил также и «Белнефтехим» на своем сайте, сославшись на диспетчерскую службу «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе). «Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча»», — подчеркнул белорусский государственный концерн.

В присутствии представителей «Транснефти» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» были произведены стандартные технологические операции и отбор проб. После этого нефть начали транспортировать в сторону производственно-диспетчерской станции «Мозырь», сообщил «Белнефтехим».

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был остановлен. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб. Токарев отметил, что некачественная нефть попала в трубопровод из-за «мошеннической схемы».

Технологии
Новости

Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

Ведомости
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Пользователи пожаловались на блокировку музыкальной социальной сети Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Один из пользователей обратился к своему провайдеру «Дом.ru» в Twitter, приложив к сообщению скриншот, согласно которому при попытке зайти на Last.fm у него на экране всплывает сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Дом.ru» ответил ему, сославшись на федеральный список экстремистских материалов Минюста. Из него следует, что одна из страниц на Last.fm. внесена в перечень по решению хабаровского суда от 2017 г.

О блокировке сообщается и на сайте группы поддержки Last.fm. «Кажется, Last.fm вновь заблокирован в России Роскомнадзором. Кто-нибудь знает, в чем причина?» — написал один из пользователей. Ему ответил один из представителей сайта, поблагодарив его за информацию. Других комментариев у сообщения нет.

На сайте «Антизапрет», который занимается мониторингом реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора (в него вносится информация о заблокированных сайтах), сообщается, что Last.fm включен в реестр 17 апреля. В самом реестре информации о блокировке нет.

Роскомнадзор пока эту информацию не комментировал. РБК запросил комментарий у этого ведомства, а также у нескольких операторов, в частности Ростелекома, Эр-Телеком («Дом.ru»), МГТС, «Вымпелкома», «Транстелекома» и «Мегафона».

В 2015 г. Роскомнадзор уже блокировал Last.fm. Это было связано с решением суда в Кирове, по которому в России был признан запрещенным трек «Убей мента» группы «Психея».

Технологии
Новости

Автор анонимного Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Ведомости
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Автор Telegram-канала «Сталингулаг» — анонимного и одного из самых популярных в России — подтвердил, что его зовут Александр Горбунов. Об этом он рассказал в своем первом личном интервью, которое он дал BBC.

«Меня зовут Александр Горбунов, и я — автор “Сталингулага”», — сказал он. Позже в Telegram-канале «Сталингулаг» появилась ссылка на его интервью для BBC с подписью: «Я больше не аноним».

О том, что автором Telegram-канала может быть 26-летний житель Махачкалы Александр Горбунов (сейчас ему 27 лет), писал РБК в июле 2018 г. Сам автор ранее эту информацию не подтверждал. Подтверждение с его стороны последовало за публикацией в «Сталингулаге» о том, что ко всем его родственникам пришли «следователи и вооруженные люди», которые разыскивают его. После этого его мать — Татьяна Горбунова — дала интервью изданиям The Bell и Baza. Второму она подтвердила, что ее сын действительно является автором канала. Также она сообщила, что у Горбунова наследственное заболевание — спинальная амиотрофия Верднига — Гоффмана, из-за которой появляется мышечная слабость: «Он очень больной мальчик от рождения. Он у меня колясочник».

В интервью BBC Горбунов рассказал, что начал вести Telegram-канал, так как ему «просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — отметил он.

Горбунов сообщил, что основной вид его деятельности — это трейдинг. «Это мой основной источник дохода. Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется. А расходы у меня в Москве очень большие — это расходы не для того, чтобы вести роскошную жизнь, а банально для того, чтобы просто выйти из квартиры, чтобы я дома смог попить воды, чтобы мне сутки полностью помогали квалифицированные люди», — отметил он.

Автор «Сталингулага» также рассказал, что «пик карьеры любого трейдера — создание собственного фонда», и что он собирался открыть свой. Однако после публикации РБК о том, что он является автором Telegram-канала, с ним «прекратились любые контакты по этой теме» и он остался частным трейдером. На вопрос о том, почему трейдер не может вести Telegram-канал, он ответил: «Российский бизнес старается стоять в стороне от политики, которая не очень нравится действующей власти».

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 331 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400. В декабре 2017 г. «Сталингулаг» дал письменное интервью телеканалу «Дождь».

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