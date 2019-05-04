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SpaceX вывела на орбиту космический корабль Cargo Dragon с грузом для МКС

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический грузовик Cargo Dragon американской компании SpaceX, вскоре он должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило NASA.

Запуск был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 9.50 мск. На корабле раскрылись солнечные батареи. Одновременно первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на плавучей платформе в Атлантике.

Запуск грузовика к МКС стал 17-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX. Cargo Dragon доставит на МКС около 2,5 т продуктов, оборудования и материалов для научных экспериментов. Стыковка с космической станцией запланирована на 6 мая.

Изначально запуск Cargo Dragon планировался на 25 апреля, но неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, распределяющих энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По ним системы станции получают электроэнергию от солнечных батарей. В результате запуск был перенесен. Позже он был вновь отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе для посадки ступени.