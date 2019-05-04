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SpaceX вывела на орбиту космический корабль Cargo Dragon с грузом для МКС

Ведомости
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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический грузовик Cargo Dragon американской компании SpaceX, вскоре он должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило NASA.

Запуск был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал. Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 9.50 мск. На корабле раскрылись солнечные батареи. Одновременно первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на плавучей платформе в Атлантике.

Запуск грузовика к МКС стал 17-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX. Cargo Dragon доставит на МКС около 2,5 т продуктов, оборудования и материалов для научных экспериментов. Стыковка с космической станцией запланирована на 6 мая.

Изначально запуск Cargo Dragon планировался на 25 апреля, но неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, распределяющих энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По ним системы станции получают электроэнергию от солнечных батарей. В результате запуск был перенесен. Позже он был вновь отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе для посадки ступени.

Политика
Новости

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Ведомости
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Избранного президента Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление Зеленского.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», — отметил украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Сам Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

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Политика
Новости

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Ведомости
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Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова, передает РИА Новости.

По ее словам, власти Монголии зафиксировали два случая заражения чумой: «два человека употребили в пищу тарбагана (сурка), который является разносчиком чумы». «Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен», — добавила собеседница агентства.

С россиянами, находящимися в провинции Баян-Улгий, все в порядке, подчеркнула она. Также там находятся туристы из других стран, в том числе США, Японии, Германии. Сведений о других зараженных не поступало.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Монголии уточняет, что карантин продлится до 6 мая.

Политика
Новости

Порошенко назвал преимущества украинского паспорта перед российским

Ведомости
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Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности, опередив российский, написал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко. Он уточнил, что с украинским паспортом можно свободно посетить большее число стран, чем с российским.

«Горжусь тем, что мы укрепили статус украинского гражданства», – отметил украинский президент.

Порошенко сослался на международный рейтинг Passport Index 2019. Этот рейтинг опирается на данные о количестве стран, которые может посетить гражданин государства без визы. Согласно Passport Index 2019, украинцы могут без оформления визы посетить 133 страны, тогда как россияне – лишь 117. В числе стран, которые дополнительно могут посетить украинцы, – Швеция, Швейцария, Португалия, Польша, Норвегия, Нидерланды и другие европейские государства. Украина и Евросоюз договорились о безвизовом режиме в мае 2017 г.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процесс получения гражданства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «РИА Новости» 3 мая сообщило об очереди из желающих получить российский паспорт в первый день приема заявок в Донецке.

Выбор редактора
Политика
Новости

КГБ Белоруссии: гендиректор «Белтелекома» задержан за взятку от россиянина

Ведомости
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Гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан за получение взятки от гражданина России, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Белоруссии. В сообщении уточняется, что Сиводедов получил 15 000 евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

Россиянин, передававший взятку, также задержан. Его имя не указывается, в сообщении он обозначен лишь инициалом «К». КГБ Белоруссии утверждает, что дома у Сиводедова найдено еще почти $500 000, полученных по другим эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих ему квартиры в Минске, а также участок с жилым домом в Минском районе.

Задержанные арестованы. Они сотрудничают со следствием, добавили в ведомстве.

«Белтелеком» – крупнейший государственный оператор связи в Белоруссии, включает девять филиалов и три производства. В компании работают более 16 000 человек.

Политика
Новости

Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от российской компании

Ведомости
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Правоохранительные органы Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина при получении взятки в $148 600 от российской компании, название которой не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

В сообщении уточняется, что Втюрин был задержан с поличным 3 мая. Вместе с ним задержали представителя «российской коммерческой структуры "Г" , передававшего взятку. Обоим предъявлены обвинения в даче и получении взятки. Деньги предназначались для "продвижения интересов" российской компании в Белоруссии, утверждает КГБ Белоруссии.

Фигуранты заключены под стражу. Они признали вину, говорится в сообщении.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а затем Академию МВД Белоруссии. В 2007–2014 гг. Втюрин руководил службой безопасности белорусского президента Александра Лукашенко, в 2014 г. был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. Белорусские СМИ неоднократно называли его одним из самых влиятельных людей страны.

В начале мая стало известно, что Лукашенко уволил Втюрина за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующий указ президента Белоруссии от 24 апреля был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Бизнес
Новости

В США пассажирский Boeing упал в реку при посадке

Ведомости
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Пассажирский Boeing 737, следовавший с аэродрома на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, съехал в реку Сент-Джонс при посадке в Джексонвилле (штат Флорида), сообщает пресс-служба местной полиции в своем Facebook. Самолет принадлежит авиакомпании Miami Air International.

На борту самолета было 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Часть пассажиров – военные, отмечает Associated Press. По данным департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы. 21 человек был доставлен в больницу. Состояние пострадавших не оценивается как критическое или тяжелое.

Причина, по которой лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы в реку, не уточняется. В результате он оказался на мелководье, угрозы затопления самолета не было. Командующий военно-морским аэродромом Джексонвилля капитан Майкл Коннор назвал спасение всех находившихся на борту людей «чудом».

Сколько времени потребуется на то, чтобы извлечь самолет из воды, неизвестно. На месте работают более 90 сотрудников местных экстренных служб.

Бизнес
Новости

Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

Ведомости
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«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Агентство напоминает, что запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объема добычи нефти в России и составит более 1 млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней. «Транснефть» оперативно не прокомментировала агентству эту информацию. Представители «Транснефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».

В апреле Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба». Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был приостановлен. Минск предварительно оценил объем некачественной нефти в своих нефтепроводах в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе) позже сообщила, что объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины составляет примерно 5 млн т.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что это произошло в результате «мошеннической схемы».

Накануне, 2 мая, Минэнерго России и «Гомельтранснефть Дружба» сообщили, что проблема частично решена: из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть. 4 мая она должна поступить на принадлежащий «Белнефтехиму» Мозырский НПЗ. После стабилизации качества нефти в Мозыре нефть поступит на Украину. Срок, когда нефть поступит в Польшу, пока не определен.

Политика
Новости

Путин и Трамп обсудили по телефону итоги расследования Мюллера

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Стороны обсудили, в частности, итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г., которое завершилось в марте.

Сандерс подчеркнула, что «оба лидера знали, что сговора (между Трампом и представителями российских властей) не было», отмечает CNBC. По ее словам, этот вопрос Трамп и Путин обсудили «коротко». В Белом доме назвали беседу «очень позитивной». Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила позже пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем или же возможность продления существующего – между США и Россией. Они поговорили о ситуации в КНДР и Венесуэле. Трамп призвал Путина усилить давление на КНДР с целью ядерного разоружения региона. Путин в свою очередь заявил, что венесуэльцы «вправе сами определять будущее своей страны».

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Российский лидер в разговоре с американским коллегой отметил, что новым властям Украины нужно сделать реальные шаги по реализации минских договоренностей, говорится в сообщении Кремля. Общение Путина и Трампа – первый их контакт после декабрьского саммита «двадцатки» в Аргентине. Тогда американский лидер в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным, и они пообщались лишь в кулуарах форума.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР задержал основателя языкового сервиса LinguaLeo

Ведомости
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Следователи задержали жителя Башкирии, сознавшегося в убийстве сестры, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

В сообщении ведомства имя задержанного не называется. Однако в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове – создателе сервиса для изучения языков LinguaLeo.

По данным СКР, 2 мая мужчина поссорился с сестрой в доме в селе Дюртюли. Он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. «Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном», – сообщило ведомство. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для 34-летнего обвиняемого.

Компания LinguaLeo была основана в 2009 г. Она разработала приложение для изучения языков, которое, по утверждению компании, используют более 17 млн человек по всему миру. Согласно информации Crunchbase, за время работы сервис привлек $3 млн.

Политика
Новости

Посольство России в США направило ноту протеста из-за приговора Бутиной

Ведомости
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Российское посольство в США направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной, вынесенным ранее американским судом. В сообщении российского посольства в США в Twitter уточняется, что дипломаты также посетили Бутину в американской тюрьме. «Мария стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения», – говорится в сообщении.

Бутина была задержана в США летом 2018 г. Ее обвинили в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о бывшем зампреде Банка России Александре Торшине.

Россиянка частично признала вину. В апреле суд американского округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

После приговора Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным (она работала помощницей Торшина, когда тот занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации). Однако, по словам Бутиной, он не пошел на контакт с ее родными. Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком», и предположила, что им нужно встретиться и разобраться в ситуации.

Что известно о Марии Бутиной

Экономика
Новости

Суды обязали россиян заплатить за жилье более 130 млрд рублей в прошлом году

Ведомости
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Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в прошлом году в судах, свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде. ТАСС отмечает, что они впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам.

Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию. 10 лет назад таких дел было рассмотрено 1,47 млн, в 2014 г. – 2,1 млн, в 2017 г. – 5,4 млн.

Суды в прошлом году удовлетворили почти 99% подобных исков. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила почти 135 млрд руб. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

В большинстве удовлетворенных судами исков (5,7 млн) речь шла о долге до 50 000 руб., в 365 000 – о долге от 50 000 до 100 000 руб., еще 153 000 исков касались требований от 100 000 до 300 000 руб. Почти 16 000 ответчиков задолжали за ЖКУ от 300 000 до 500 000 руб. Долги 521 ответчика превысили отметку в 1 млн руб.

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