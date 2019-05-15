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Минфин согласился выдать «Первому каналу» на контент 2,5 млрд рублей

Минфин согласился выделить 2,5 млрд руб. «Первому каналу» на производство контента. Это следует из подготовленных ведомством поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на которые обратил внимание РБК.

В документе говорится, что «Первый канал» получит эту сумму на компенсацию затрат, «связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

Действующая редакция бюджета на 2019 г. предполагает лишь субсидию «Первому», НТВ, «Пятому каналу», «Карусели», «ТВ Центру» и «Матч ТВ» на распространение сигнала в городах с населением менее 100 000 человек. Общая ее сумма – 7,1 млрд руб. В СПАРК сообщается, что «Первый канал» получил в этом году из бюджета на эти цели 1,3 млрд руб.

Представитель «Первого канала» отказался от комментариев РБК.

Пресс-служба Минфина напомнила РБК, что заявки на предоставление субсидий подаются главными распорядителями бюджетных средств. В случае с «Первым каналом» это Минкомсвязь. Заместитель руководителя этого ведомства Алексей Волгин сообщил, что министерство поддерживает дополнительную субсидию в 2,5 млрд руб. для «Первого». «Жизнь покажет», – ответил он на вопрос о том, могут ли другие телевещатели с госучастием рассчитывать на дополнительные субсидии.

В ноябре 2018 г. «Коммерсантъ» писал, что, согласно подготовленному по заказу «Первого канала» докладу PwC, «Первому каналу» требуется ежегодная господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 гг. и по 5 млрд руб. в 2022–2025 гг.