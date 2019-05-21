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Главный редактор сайта «Дождя» Андрей Борзенко покидает свой пост

Главный редактор сайта телеканала «Дождь» Андрей Борзенко покидает свой пост. Об этом сообщил он на своей странице в сети Facebook. «Я проработал всего пару месяцев главредом сайта "Дождя", мог бы и дольше, но обстоятельства сложились так, что не в этот раз. Тут никаких загадок и интриг, чисто решение, так бывает», — написал Борзенко. Журналист поблагодарил коллег телеканала за совместную работу.

Телеканал «Дождь» на своих официальных страницах в соцсетях и сайте не комментировал уход Борзенко.

Борзенко был назначен на пост главного редактора сайта «Дождя» в конце февраля. До работы на телеканале Борзенко работал в журналах «Сноб», «Коммерсантъ Weekend», в «Проекте 1917» и «Картах истории».

Канал «Дождь» запущен в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеет Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой. В 2017 г. выручка телеканала составила 406 млн руб., чистой прибыли у канала не было.