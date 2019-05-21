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АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

В I квартале 2019 г. демонстрируют снижение все сегменты рекламного рынка, кроме интернета и Out Of Home (наружная реклама и реклама в помещениях), следует из материалов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объемы рекламных бюджетов в российской прессе в I квартале 2019 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 12% до 3,4–3,6 млрд руб. Наиболее драматичное падение демонстрирует рынок рекламы в газетах – до 1,3–1,4 млрд руб., т. е. на 18% хуже показателей прошлого года. Объемы бюджетов на рекламу в журналах снизились на 7% до 2,1–2,2 млрд руб.

Рынок телевизионной рекламы за год снизился на 6% до 41,5–42 млрд руб., рынок рекламы на радио – на 5% до 3,3–3,5 млрд руб. Положительную динамику демонстрирует только рынок интернет-рекламы – рост на 18% до 51–51,5 млрд руб. Сегмент Out Of Home вырос на 3% до 10,8–11 млрд руб., в том числе наружная реклама выросла на 2% до 8,9–9,1 млрд руб.

«Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил около 111 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», – отмечается в материалах АКАР.