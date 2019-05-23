Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу
Amedia TV (объединяет Amediateka, Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2) подписала новое долгосрочное соглашение с CBS Studios International, по которому российский сервис получит права на показ сериалов производства CBS и Showtime, сообщается на сайте американской корпорации.
Amedia TV будет показывать оригинальные программы CBS All Access, среди которых «Сумеречная зона» Джордана Пила и сериалы Showtime – «Шучу» с Джимом Керри, «Черный понедельник» и др. Кроме того, сервис получил эксклюзивные права на показ сериалов «Миллион мелочей» и «Во тьме».
Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.
У Amedia TV ранее было соглашение с CBS, но оно недавно истекло. Сервис также сотрудничает со студиями HBO, FOX, Sony Pictures Television, Starz, ABC, ВВС и др. Среди их сериалов, доступных на российском сервисе, – «Игра престолов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Острые предметы», «Отчаянные домохозяйки» и другие.
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