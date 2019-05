Huawei попросила американский суд рассмотреть ее иск против США в упрощенном порядке

Политика

Представители Дерипаски назвали претензии минфина США бездоказательными

Представители бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что оправдывающий санкции документ минфина США состоит из ложных утверждений, газетных статей и неточностей, говорится в сообщении на сайте предпринимателя. Соответствующий документ был направлен в минфин США и суд Вашингтона.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, – против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.

«Похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)», — говорится в ответе представителей Дерипаски.

При этом отмечается, что по мнению представителей бизнесмена, включение Дерипаски в санкционный список вызывает вопросы к объективности чиновников OFAC, которые «проигнорировали презумпцию невиновности», один из основных принципов американского права.

США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 г. за то, что бизнесмен действует в интересах «высокопоставленных должностных лиц» России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Бизнесмен считает санкции против него незаконными.