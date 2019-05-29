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Huawei попросила американский суд рассмотреть ее иск против США в упрощенном порядке

Китайская телекоммуникационная корпорации Huawei подала ходатайство о рассмотрении своего иска к правительству США в упрощенном порядке, передает Reuters со ссылкой на сообщение суда. В марте технологический гигант подал иск в Федеральный окружной суд Восточного округа Техаса против США с требованием признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 года (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei. Рассмотрение дела в упрощенном порядке позволит компании сократить сроки разбирательства.

Юристы Huawei оспаривают введенный США запрет, настаивая, что конгресс США не предоставил доказательств в поддержку введения ограничений на продукцию компании. «Правительство США не представило никаких доказательств того, что Huawei несет угрозу безопасности. Здесь нет оружия, нет дыма. Только предположения», — приводит Channel NewsAsia слова главного юрисконсульта Huawei Суна Люпина.

Раздел 889 закона NDAA, принятого в 2018 г., наложил полный запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США обвиняли компанию в связях с правительством Китая. Также Вашингтон призывал своих партнеров в мире, в том числе по НАТО, отказаться от оборудования китайской компании при создании мобильных сетей пятого поколения (5G) из-за рисков кибершпионажа. Huawei неоднократно отрицала обвинения в сотрудничестве с китайским правительством и спецслужбами.

Подготовка к рассмотрению иска Huawei началась на фоне ужесточения санкций США против компании. 15 мая Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. После этого Минторг США внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, но позже выдал компании временную лицензию на 90 дней.