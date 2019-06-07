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Издатели пожаловались на задержку платежей со стороны крупного дистрибутора

Правление Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) написало открытое обращение с жалобой на задержку платежей. Обращение опубликовано на сайте ГИПП.

«Роспечать» – дистрибутор печатной продукции. Ее сеть, согласно данным на сайте компании, насчитывает более 2000 торговых точек в 17 регионах страны. В ГИПП входят такие СМИ, как «Коммерсантъ» и «Российская газета». Президент союза – гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

В обращении отмечается, что в союз в последнее время поступают «многочисленные жалобы от издателей газет и журналов на серьезные сбои в сотрудничестве» с «Роспечатью». Речь идет о нарушении сроков и размеров платежей и систематическом невыполнении договорных обязательств, поясняется в обращении. В частности, оплата за проданную прессу в розницу через «Почту России» за 2018 и 2019 гг. произведена не в полном объеме, указывает правление ГИПП. Кроме того, издатели сомневаются, что «Роспечать» вовремя оплатит основную подписку, собранную за второе полугодие 2019 г., обращает внимание союз. Все это ставит под угрозу бесперебойный выпуск газет и журналов в России, подчеркивает организация.

ГИПП просит дать разъяснения по ситуации и принять безотлагательные меры. Если эти меры не будут приняты, организация примет «крайние меры», в том числе может приостановить сотрудничество с «Роспечатью».

Обращение правления ГИПП адресовано гендиректору «Роспечати» Георгию Аликошвили, а также акционеру компании Павлу Езубову.

Как пояснил «Коммерсанту» Новиков, через «Роспечать» проходит «не менее половины всей подписки в стране». По его словам, у «Аргументов и фактов» не такая критичная ситуация, как у коллег по рынку, – сложности с платежами начались лишь в мае. Задолженность у «Роспечати» накапливалась несколько лет, рассказал газете гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. Он предполагает, что, «возможно, корень проблемы в недостаточном контроле за региональными филиалами». Долю «Роспечати» на рынке дистрибуции прессы он оценивает как минимум в 10%.

В «Роспечати» письмо «вызвало определенное недоумение», говорит заместитель гендиректора компании Виктор Кокорев. На заседании правления ГИПП вопросов о работе «Роспечати» не было, специальных встреч союз не инициировал, указал он. Компания оптимизирует сеть и будет вынуждена закрыть нерентабельные киоски, поэтому объемы продаж сократятся, как и ассортимент изданий. Все задолженности перед издателями будут погашены, подчеркнул он.