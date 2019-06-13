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Ученые оценили вред экологии от майнинга криптовалют

По данным на ноябрь прошлого года, компьютерная техника, используемая для добычи биткойнов, выделяла столько же углекислого газа, сколько некоторые страны, например Иордания или Шри-Ланка. Об этом сообщает издание Zeit Online со ссылкой на исследование Мюнхенского технического университета.

Авторы доклада подсчитали, что компьютеры в процессе майнинга биткойнов потребляют около 45,8 трлн кВт\ч энергии в год. При этом они выделяют от 22 до 22,9 млн т углекислого газа в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также выяснили, что больше всего биткойнов добывается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.

Биткойн в последнее время возобновил рост, на момент публикации он стоил на бирже Coindesk $8177,69. В мае его цена поднималась выше $9000 впервые за год.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

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