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Гендиректор «СТС медиа» возглавил «НМГ студию»

Вячеслав Муругов назначен президентом «НМГ студии», сообщила Национальная медиа группа. Он будет совмещать эту должность с руководством «СТС Медиа» и останется заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. У «СТС медиа» два владельца – НМГ и ВТБ.

«НМГ студия» запущена осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы, ее первым проектом стало сопродюсирование фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина выйдет в прокат в начале 2020 г. В этом году студия закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio и недавно объявила о сопродюсировании еще двух проектов – сериала «Тесла» от Милоша Биковича и «Водород», а также интерактивного сериала Тимура Бекмамбетова «Русский интернет». Сама «СТС Медиа» владеет долей в кинокомпании «Водород».

Как руководитель студии Муругов также займется запуском проектов для международных рынков.

Мир медиа стремительно меняется, меняются каналы распространения, меняются модели дистрибуции, и только сам контент остается стабильным ядром индустрии, объясняет Муругов: «Поэтому для нас это фокус стратегического развития. И не только внутри России, ведь контент становится все более универсален, он пересекает границы и все чаще выходит за пределы только национальной аудитории».

У Муругова уже есть опыт создания производственных компаний: он был соучредителем «Леан-М», Art Pictures Vision. Также он участвовал в развитии таких студий, как Good Story Media и Yelloow, Black&White (обеими компаниями сейчас владеет конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»).

НМГ начала создавать свое подразделение про производству контента еще в 2015 г. И на старте этим также занимался Муругов, но в 2016 г. он был назначен гендиректор «СТС Медиа» и несколько лет был сосредоточен на развитии этого холдинга.