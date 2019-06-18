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Ответственный за кибертурнир FIFA 19 в Москве чиновник покинул свой пост

Ведомости
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Александр Полинский покинул пост генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы, сообщило «РИА Новости». В разговоре с агентством Полинский никак не прокомментировал свой уход. Представитель мэрии не ответил на звонки «Ведомостей».

Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий занималась организацией киберспортивного турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Соревнования прошли в Москве 15 июня в «ЦСКА-арене».

На организацию и рекламу турнира власти Москвы потратили больше 37 млн руб., но на него пришло около 10 человек, а трансляцию посмотрело не более 300 человек, писал Championat.com. Первым внимание на небольшую посещаемость турнира обратил внимание Telegram-канал Cyberslovo.

Организаторы турнира изначально заявляли его как международное соревнование, на которое якобы позвали иностранных киберспортсменов, писал ТАСС. Им уже купили билеты и оплатили проживание в отеле, но за пять дней до начала турнира организаторы сменили его статус на народный турнир, о чем сообщили иностранным спортсменам, также они снизили призовой фонд с 1 млн до 160 000 руб., отмечал Championat.com.

Championat.com также обратил внимание, что в документах, опубликованных на сайте госзакупок, в качестве ведущих мероприятия были заявлены блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная, гонорар которых составлял 450 000 руб. Но сама Командная на своей странице в Twitter сообщила, что ни ее, ни Евгения Савина власти Москвы не звали.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сказал Regnum, что проведением мероприятия занимались недобросовестные подрядчики. «Это вопиющий случай некомпетентности, а озвученные в СМИ колоссальные суммы поражают», – сказал он.

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Бизнес
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Бизнес-омбудсмен Титов назвал удивительным дело Якобашвили

Ведомости
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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов назвал обыски в музее «Собрание» и уголовное дело, в котором фигурирует бизнесмен Давид Якобашвили, попыткой оказать давление на предпринимателя. Об этом он сообщил «Ведомостям».

«Дело удивительное. Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный», – отметил Титов, подчеркнув, что предпринимателя не напрасно выбрали председателем комиссии РСПП по этике. Он также добавил, что около 80% всех дел против бизнеса связаны с тем, что предприниматели привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов.

По его мнению, необходимо повысить доверие к арбитражным процессам, тогда бизнес не будет стремиться перевести разбирательство в уголовную плоскость. «Идет драка на дубинках, а самая большая дубинка – это уголовное дело. Не суд и не наказание по приговору, а именно давление через возбуждение уголовного дела», – заявил Титов. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что ситуацию можно исправить только созданием нормальной судебной системы, которой бы доверяли как государство, так и бизнес. «Нельзя привлекать силовиков, вмешивая их в собственные споры. Тот, кто считает иначе, должен становиться изгоем», – добавил он.

ФСБ 18 июня проводит обыски в основанном Якобашвили музее «Собрание», эту информацию подтвердил «Ведомостям» сам бизнесмен, находящийся в Женеве на конференции. Суть претензий правоохранителей Якобашвили пояснять не стал. Источник в следственных органах сообщил «Ведомостям», что дело, в котором фигурирует Якобашвили по ст. 159 УК (мошенничество), расследуется ФСБ. В ФСБ на запрос «Ведомостей» не ответили. По словам источника РБК, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Ведомости
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Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте. «Аэрофлот» за год поднялся в списке с 23-го на 22-е место, а S7 – с 98-го на 96-е. При этом среди авиакомпаний Восточной Европы «Аэрофлот» держит первое место уже седьмой год подряд. Вторую строчку в региональном рейтинге заняла LOT Polish, а S7 расположилась в нем на третьем месте. Шестое место в Восточной Европе заняла «Победа», а замыкает десятку авиакомпания «Россия». Однако в сотню лучших авиакомпаний мира они не вошли.

Отмечается, что глобальный рейтинг World Airline Awards 2019 возглавила авиакомпания Qatar Airways. Второе место заняла Singapore Airlines, лидировавшая годом ранее. Qatar Airlines возглавляет рейтинг в пятый раз за историю проведения исследований.

Третье место получила японская ANA All Nippon Airways. Четвертое место у гонконгской Cathay Pacific Airways, годом ранее она занимала шестую строчку. Пятое место у Emirates, а шестое – у тайваньской EVA Air. Далее в рейтинге расположилась китайская Hainan Airlines, на восьмом месте – австралийская Qantas Airways, на девятом – немецкая Lufthansa, а замыкает десятку Thai Airways. Skytrax составляет рейтинг лучших авиакомпаний мира на основе опроса пассажиров с 1999 г.

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Новости

Замминистра МВД анонсировал ревизию правил дорожного движения

Ведомости
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Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой анонсировал проведение ревизии существующих правил дорожного движения (ПДД), передает «Интерфакс». «Нам надо остановиться и провести хорошую ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты, параграфы, разделы», – пояснил он.

Горовой также заявил, что после утверждения концепции нового Кодекса об административных нарушениях (КОАП) теперь перед МВД стоит задача подготовки самого Кодекса. Необходимо модернизировать работу подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции и защиту интересов всех участников административного делопроизводства, уточнил замминистра.

В декабре 2018 г. начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» проверять водителей на знание ПДД при замене прав, т. е. раз в 10 лет. В Союзе автошкол объясняли, что идея связана с внесением в ПДД множества изменений, которые водители зачастую не знают. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству эту идею не поддержали. Первый зампред думского комитета Вячеслав Лысаков говорил, что обязательная пересдача экзамена предусмотрена только для тех водителей, которых ранее лишили прав за грубые нарушения ПДД.

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Финансы
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Силуанов выступил против изменения порога инвестирования средств ФНБ

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов не согласен с инициативой Центробанка о пересмотре порога в 7% ВВП для начала траты фонда национального благосостояния (ФНБ), передает ТАСС.

«Мы, собственно, к этому шли – 7% позволяют нам три года прожить при низких ценах на нефть», – отметил Силуанов. По его словам, право инвестировать средства ФНБ свыше 7% ВВП не означает, что правительством будет потрачена вся сумма сверх этой границы.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 июня заявила, что пороговый уровень в 7% ВВП был определен давно, поэтому регулятор предлагает рассчитать, достаточно ли этих 7%, чтобы противостоять современным рискам. Если тратить не все, а часть суммы выше 7%, это будет равнозначно повышению цены отсечения, отмечала Набиуллина. По ее словам, это может привести к повышению реального курса рубля, но стабилизирующий эффект у правила останется.

В Минфине тогда сообщили, что готовы рассматривать предложение Центробанка, хотя уже занимаются проработкой вопроса инвестирования средств ФНБ. В начале июня Силуанов обещал, что правительство установит критерии проектов, куда можно будет вкладывать средства ФНБ, до конца 2019 г. Однако официального обсуждения в правительстве еще не было.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. сверхдоходы – все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ожидает к концу 2019 г. 7,9 трлн руб. В 2020 г. из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, в 2021 г. – 4,2 трлн руб., говорил ранее «Ведомостям» федеральный чиновник.

Новости СМИ2
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Новости

Частников лишат права размещать камеры для фиксации нарушений ПДД

Ведомости
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Парламентарии готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в сфере обеспечения безопасности на дорогах, рассказал «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По его словам, основной задачей является «убрать частников». «Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные», – пояснил он.

Лысаков отметил, что собранную информацию на флешке относят в ГИБДД. «Что с этой флешкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили – эту историю надо заканчивать», – отметил он. Лысаков также сказал, что неправильная установка видеокамеры позволяет фиксировать превышение скоростного режима на 7 км/ч. «Таким образом, ненарушитель делается нарушителем», – добавил Лысаков.

По его словам, внесенный во вторник на рассмотрение в Госдуму законопроект предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения. Законопроект подготовила группа депутатов, в их числе председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его заместитель Виталий Ефимов и Лысаков.

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Экономика
Новости

Рост промышленного производства в России замедлился в пять раз

Ведомости
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Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В апреле он составил 4,6%.

Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали резкого замедления годовых темпов роста промышленности, потому что в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 г. Их консенсус-прогноз предусматривал, что этот показатель будет на уровне 1,4%.

Такое же резкое замедление роста промышленного производства было зафиксировано в марте. Тогда он замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале. Минэкономразвития поясняло, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.

Ранее Росстат сообщил об ускорении роста промышленного производства в апреле до двухлетнего максимума – 4,9%. Однако на следующий день отозвал эту оценку из-за ошибки, которая была допущена, потому что предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа. В итоге оценка роста промышленности была снижена до 4,6%.

Бизнес
Новости

Зеленский планирует договориться с Россией по газу «без выкручивания рук» Украине

Ведомости
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Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Киев и Москва в ближайшее время договорятся о транзите российского газа в ЕС через Украину. «Вы знаете, что у нас заканчивается контракт [на транзит российского газа] в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Контракты на поставку российского газа в страны Европы истекают в конце 2019 г. Будут ли они продлены, пока неизвестно. В январе на трехсторонней встрече Россия – ЕС – Украина, посвященной обсуждению транзита газа через Украину после 2019 г., сторонам не удалось договориться из-за разночтений в оценках решения Стокгольмского арбитража.

В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и транзите топлива через украинскую территорию, обязав российский холдинг перечислить украинской стороне $2,56 млрд и еще $4,7 млрд за транзит в 2018–2019 гг. «Газпром» решения суда обжаловал. Слушания по апелляции назначены на октябрь 2019 г.

В июне 2019 г. премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передавал «Интерфакс».

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Авто
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Россияне смогут получать госномера для машин в частных организациях

Ведомости
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект закона, позволяющий получать госномера для автомобилей при их регистрации как в ГИБДД, так и в специализированных организациях – пунктах изготовления номеров, передает ТАСС.

Правкомиссия предлагает внести поправки в еще не вступивший в силу закон о регистрации транспортных средств. Этот закон должен вступить в силу 4 августа, рассказал ТАСС первый зампредседателя думского комитета по транспорту Михаил Авдеев (КПРФ).

По словам Авдеева, более чем в 30 российских регионах за  госзнаком нужно будет ехать более чем за 100 км, а в некоторых субъектах таких организаций не существует. По этой причине нужно предоставить выбор – получить номер в ГИБДД или в спецорганизации, пояснил Авдеев. Стоимость услуги будет в пределах 2000 руб. «Человек получает документ в ГИБДД. Если в расположенном рядом специализированном пункте получение знаков будет стоить дешевле, он пойдет туда получать госномера», – заключил Авдеев.

В августе 2018 г. президент Владимир Путин одобрил законопроект, предлагающий разрешить регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД. Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в 2011 г. В первом чтении депутаты приняли его только в 2013 г. После законопроект находился на доработке. В июле 2018 г. парламентарии приняли законопроект в третьем, окончательном чтении. Закон позволит покупателям автомобилей регистрировать их и получать госномера в автосалоне.

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Политика
Новости

Медведев предложил увеличить пособие по уходу за детьми до прожиточного минимума

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе. Это коснется только тех семей, чей доход ниже установленного уровня, уточнил он.

Это предложение премьер озвучил на совещании по реформированию системы компенсационных выплат по уходу за ребенком. О его итогах Медведев доложит президенту. Если Путин поддержит увеличение пособий, они должны будут приобрести силу указа, добавил глава правительства.

Сейчас ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 50 руб. Медведев напомнил, что эта выплата была введена в 1994 г. и с тех пор ни разу не индексировалась. По словам премьера, «ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

О том, что правительство планирует рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, Медведев говорил еще в апреле во время ежегодного отчета в Госдуме. Увеличить выплаты планируется с 2020 г.

Недвижимость
Новости

Венчурный фонд Абрамовича инвестировал в стартап по управлению недвижимостью

Ведомости
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Венчурный фонд Impulse VC, среди пайщиков которого числится бизнесмен Роман Абрамович, инвестировал в сервис GuestReady, который помогает арендодателям управлять недвижимостью. Об этом пишет TechCrunch. Всего стартапу удалось привлечь $6 млн средств инвесторов в ходе этого раунда. Impulse VC и инвесткомпания VentureSouq из Дубая стали ведущими инвесторами этого раунда.

Это не первая инвестиция венчурного фонда, связанного с Абрамовичем, в данный стартап. В 2017 г. Guest Ready уже привлекал на рынке капитала $3 млн в ходе посевного раунда. Тогда TechCrunch назвал Impulse VC основным инвестором в данный стартап.

Стартап в области гостеприимства GuestReady был основан три года назад. Он оказывает такие услуги владельцам недвижимости, как уборка, стирка, регистрация заезда и выезда гостей. По данным сайта GuestReady, он ведет более 2000 объектов в шести странах – Великобритании, Франции, Португалии, ОАЭ, Малайзии и Гонконге. Стартап сотрудничает с такими агрегаторами жилья для сдачи в аренду, как Booking.com, Airbnb и HomeAway (принадлежит Expedia), рассказал в интервью изданию гендиректор GuestReady Александр Лимперт. По его словам, выручка от заказов на GuestReady приближается к $50 млн в год, однако конкретное количество заказов он не назвал.

Средства инвесторов нужны стартапу не только для развития бизнеса, но и для поглощения конкурентов, предполагает TechCrunch. По данным издания, два месяца назад GuestReady поглотил французский сервис BnbLord, который оказывает аналогичные услуги владельцам недвижимости во Франции и Португалии и является крупнейшим игроком рынка в этих странах.

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Политика
Новости

РБК узнал об обысках в музее бизнесмена Давида Якобашвили

Ведомости
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ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей компании «Вимм-билль-данн» – Давида Якобашвили, сообщил РБК со ссылкой на знакомого бизнесмена и источник, близкий к РСПП. По словам одного из собеседников издания, действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора.

Якобашвили отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию, добавив, что сейчас находится в Женеве на конференции Международной организации труда. Запрос в ФСБ пока остался без ответа. Представитель музея отказалась от комментария.

Как следует из решения на сайте Мосгорсуда, в 2018 г. Минахи судился с Якобашвили по поводу займов: он требовал предоставить ему $4,7 млн по ранее заключенным кредитным договорам. Якобашвили отказывался это делать, утверждая, что «никогда не брал денежных средств у Минахи в долг», напротив, тот брал у него деньги регулярно без оформления каких-либо документов, отдавал частями и на момент судебного разбирательства долги полностью не вернул. В октябре 2018 г. Таганский районный суд отказал в требованиях Минахи из-за отсутствия подлинников кредитных договоров и подозрений в том, что предоставленные суду копии созданы с использованием компьютерного монтажа. В ноябре Мосгорсуд утвердил данное решение в окончательной форме.

Российский Forbes оценивает состояние Якобашвили в $750 млн. Бизнесмен был одним из основателей компании «Вимм-билль-данн», продав свою долю в 2011 г. компании PepsiCo. В 2018 г. Якобашвили открыл в центре Москвы музей «Собрание», в котором представлены коллекции антикварных часов и механических музыкальных инструментов.

Якобашвили входит в правление РСПП, также являясь председателем комиссии по корпоративной этике при РСПП. Среди недавних споров, которые рассматривала комиссия по этике, – претензии инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring».

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