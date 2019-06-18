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Ответственный за кибертурнир FIFA 19 в Москве чиновник покинул свой пост

Александр Полинский покинул пост генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы, сообщило «РИА Новости». В разговоре с агентством Полинский никак не прокомментировал свой уход. Представитель мэрии не ответил на звонки «Ведомостей».

Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий занималась организацией киберспортивного турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Соревнования прошли в Москве 15 июня в «ЦСКА-арене».

На организацию и рекламу турнира власти Москвы потратили больше 37 млн руб., но на него пришло около 10 человек, а трансляцию посмотрело не более 300 человек, писал Championat.com. Первым внимание на небольшую посещаемость турнира обратил внимание Telegram-канал Cyberslovo.

Организаторы турнира изначально заявляли его как международное соревнование, на которое якобы позвали иностранных киберспортсменов, писал ТАСС. Им уже купили билеты и оплатили проживание в отеле, но за пять дней до начала турнира организаторы сменили его статус на народный турнир, о чем сообщили иностранным спортсменам, также они снизили призовой фонд с 1 млн до 160 000 руб., отмечал Championat.com.

Championat.com также обратил внимание, что в документах, опубликованных на сайте госзакупок, в качестве ведущих мероприятия были заявлены блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная, гонорар которых составлял 450 000 руб. Но сама Командная на своей странице в Twitter сообщила, что ни ее, ни Евгения Савина власти Москвы не звали.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сказал Regnum, что проведением мероприятия занимались недобросовестные подрядчики. «Это вопиющий случай некомпетентности, а озвученные в СМИ колоссальные суммы поражают», – сказал он.