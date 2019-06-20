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Корпоративный мессенджер Slack выйдет на биржу с оценкой почти $16 млрд

Корпоративный мессенджер Slack планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу при оценке около $15,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Оценка компании основана на ориентировочной цене в $26 за акцию, установленной 19 июня.

Источники газеты, знакомые с предложением, отметили, что ожидают начало торгов выше этой цены. Вместо публичного размещения акций (IPO) Slack выбрала прямой листинг. Таким образом, Slack разместит существующие акции на бирже без предварительных торгов с участием институциональных инвесторов. Их стоимость будет формироваться на основе спроса и предложения.

Оценка Slack – лишь ориентир для открытия, отмечает издание. Один из источников пояснил, что биржа публикует ориентировочную цену размещения после анализа сделок с акциями на частном рынке и общения с консультантами. По мнению опрошенных газетой банкиров, более низкая заявленная цена может стать преимуществом для компании и помочь росту акций.

Slack – корпоративный мессенджер, который был запущен в тестовом режиме в августе 2013 г., публичный релиз состоялся в феврале 2014 г. В мае 2019 г. на частном рынке акции Slack торговались в среднем по $26,83 за бумагу, отмечает WSJ. В последние недели акции компании стоят около $31,5 за акцию. Slack не первая компания, выбравшая прямой листинг вместо IPO. В прошлом году таким образом на биржу вышел музыкальный сервис Spotify. Выход Slack на Нью-Йоркскую биржу запланирован на 20 июня под тикером WORK.