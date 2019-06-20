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Корпоративный мессенджер Slack выйдет на биржу с оценкой почти $16 млрд

Ведомости
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Корпоративный мессенджер Slack планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу при оценке около $15,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Оценка компании основана на ориентировочной цене в $26 за акцию, установленной 19 июня.

Источники газеты, знакомые с предложением, отметили, что ожидают начало торгов выше этой цены. Вместо публичного размещения акций (IPO) Slack выбрала прямой листинг. Таким образом, Slack разместит существующие акции на бирже без предварительных торгов с участием институциональных инвесторов. Их стоимость будет формироваться на основе спроса и предложения.

Оценка Slack – лишь ориентир для открытия, отмечает издание. Один из источников пояснил, что биржа публикует ориентировочную цену размещения после анализа сделок с акциями на частном рынке и общения с консультантами. По мнению опрошенных газетой банкиров, более низкая заявленная цена может стать преимуществом для компании и помочь росту акций.

Slack – корпоративный мессенджер, который был запущен в тестовом режиме в августе 2013 г., публичный релиз состоялся в феврале 2014 г. В мае 2019 г. на частном рынке акции Slack торговались в среднем по $26,83 за бумагу, отмечает WSJ. В последние недели акции компании стоят около $31,5 за акцию. Slack не первая компания, выбравшая прямой листинг вместо IPO. В прошлом году таким образом на биржу вышел музыкальный сервис Spotify. Выход Slack на Нью-Йоркскую биржу запланирован на 20 июня под тикером WORK.

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Путин призвал Зеленского начать переговоры по Донбассу

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает лидера Украины Владимира Зеленского талантливым человеком, помнит его выступления в Москве на КВН, но происходящее сейчас в отношениях двух стран напоминает не комедию, а трагедию.

«Если уж он оказался в том месте, где находится, нужно проблемы решать. Во время избирательной кампании он об этом говорил, сделал это ядром своей избирательной программы. Он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. А как решать тогда эту проблему?» – отметил Путин.

По его словам, в современной истории не было конфликтов, которые решались бы без переговоров участвующих сторон. Он призвал Зеленского прекратить блокаду Донбасса и начать переговоры для восстановления мира. «Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – подчеркнул он.

Путин ни разу не встречался с Зеленским, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.

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Путин ответил на вопрос о возможном объединении Белоруссии и России

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность объединения России и Белоруссии в одно государство. По его словам, на сегодняшний день вопрос так не стоит. «Речь идет о создании союзного государства. Это не единое государство», – пояснил Путин. По его словам, создание союзного государства подразумевает под собой введение общей валюты, учреждение единого парламента.

«Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад», – уточнил российский лидер. По его словам, ранее «что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии». Путин рассказал, что он договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко вернуться к этому договору и вместе посмотреть, «что нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы». «Сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, заместителей руководителя правительства, этим активно занимаются», – уточнил Путин.

Глава государства отметил, что на самом деле было уже много чего сделано. «В том числе с точки зрения социальной сферы, социальных гарантий, перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Мы можем и должны сделать гораздо больше», – заключил Путин.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин недоволен Лукашенко, усиливает на него давление и беспокоится о возможном выходе Минска из-под влияния Москвы. Давление может быть прелюдией к поглощению Россией Белоруссии, отмечало агентство. Путин, по информации источников Bloomberg, может захотеть возглавить объединенное государство, чтобы «обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 г.». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информация Bloomberg неверная.

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Политика
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Правительство может запретить вылов косаток не для научных целей

Ведомости
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Правительство может запретить вылов косаток и белух для культурно-просветительских целей, а оставить разрешение на вылов морских животных только для научных целей. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, разрешение на вылов косаток и белух могут оставить для народов Крайнего Севера, для которых это является традиционным промыслом.

«Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением», – прокомментировал ситуацию Путин.

Корреспондентка «России 1» во время прямой линии из Приморья сообщила, что сейчас двух косаток и шесть белух из бухты в Находке везут в район Шантарских островов, откуда их выпустят на свободу.

В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму». Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. В конце мая в Кремле были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство ранее пообещало выпустить морских животных в июле-августе этого года. Три компании, которые занимались отловом косаток и белух, владивостокский суд признал виновными в незаконном отлове косаток и белух. За нарушение правил рыболовства компанию «Сочинский дельфинарий» оштрафовали на 37,6 млн руб., «Белый кит» – на 28,2 млн руб., «Океанариум ДВ» – на 56,4 млн руб.

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Экономика
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Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, как будет развиваться российская экономика и будут ли к этому причастны экономисты 1990-х гг. По словам Путина, сейчас в России нет таких экономистов. «Где они сейчас? Назовите хоть одну фамилию. Разве что Алексей Леонидович Кудрин, и тот не в полном объеме. Перековался и уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева (советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции. – "Ведомости"). По словам Путина, "Кудрин хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить". "Но, правда, его коллеги – почти ученики – оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции и так далее. Они пускай и поспорят. Но у нас реально нет экономистов 1990-х гг. Какие-то идеи, может быть монетаристские, присутствуют. Но нет и системы 1990-х гг.», – пояснил Путин.

По его словам, системы тех лет уже не существует, так как, во-первых, в России «нет такой инфляции, которая тогда была – 30 с лишним процентов». Нет долгов, которые были. «У нас нет зависимости от МВФ, наоборот, наши золотовалютные резервы превысили уже планку в $500 млрд и продолжают расти», – добавил президент. По его словам, сейчас еще есть единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. Но нет ситуации, которая была в 90-е гг., когда «полгода не платили зарплату» и единственным источником существования нередко была пенсия, пояснил Путин. «И ту (пенсию. – "Ведомости") не платили своевременно. И она была ничтожной», – добавил российский лидер.

Однако, по его словам, самое главное в том, что сейчас не существует чистой рыночной экономики или командной. «Ее просто не существует, а вот смешанная – она во всем мире присутствует», – добавил он. «Как только начинаются какие-то сбои в экономике, проблемы начинаются, тут же возрастает роль государства», – отметил Путин. «Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, государство из экономики уходит», – заключил он.

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Политика
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Путин рассказал о чувстве личной ответственности за коррупцию в стране

Ведомости
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Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что все дела о коррупции будут расследоваться открыто и гласно, поскольку он чувствует ответственность за происходящие преступления.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. А если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали, – так же, как это происходит в некоторых странах, как и у нас бывало. Все равно встает альтернатива – часто мне говорят: может, мы это закроем? У меня всегда один ответ: нет. Если мы имеем дело с преступлением, коррупцией, наживой за счет граждан, мы всегда должны это доводить до конца и делать это гласно», – сказал он.

«И мы будем продолжать это делать. Откуда они берутся, эти деньги? Понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати сказать, здесь, как правило, обе стороны виноваты: одни тащат – другие берут. Куда уходят деньги? В доход государства, разумеется», – добавил Путин.

По его словам, чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении – с них всегда будет особый спрос за преступления, связанные с коррупцией.

Бизнес
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Агрохолдинг «Русское молоко» назвал дело против Бойко-Великого заказным

Ведомости
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Агрохолдинг «Русское молоко» прокомментировал обвинения, выдвинутые против его владельца Василия Бойко-Великого, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Представитель агрохолдинга назвал это дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией бизнесмена.

Вчера, 19 июня, владелец компании «Вашъ финансовый попечитель» (в нее входит агрохолдинг «Русское молоко») Бойко-Великий был задержан по подозрению в растрате средств из банка «Кредит-экспресс» (бизнесмену принадлежит 10% уставного капитала банка). В структурах, связанных с Бойко-Великим («Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель»), по информации РБК, также вчера прошли обыски.

Как рассказал тогда адвокат Бойко Алексей Аверьянов, его подзащитному предъявлено обвинение в хищении $500 000 со счета Владимира Шеина, который был совладельцем банка. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, а также другие фигуранты дела – директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова – похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Бойко-Великий свою вину не признает.

«Между Василием Бойко-Великим и Шеиным был заключен договор займа, впоследствии заем был полностью погашен, о чем имеется нотариально заверенная расписка», – цитирует представителя агрохолдинга «РИА Новости». По его словам, ни Бойко-Великий и его семья, ни руководство «Вашего финансового попечителя» не имели отношения к управлению «Кредит-экспрессом».

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.

В 2006 г. против Бойко-Великого было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Следствие считало, что он создал преступное сообщество и незаконно приобрел право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района. Через 10 лет дело было закрыто.

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Технологии
Новости

«Ростелеком» сообщил об атаках на call-центр прямой линии с Путиным

Ведомости
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На call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были совершены две мощные атаки, сообщил «РИА Новости» «Ростелеком». Обе атаки были отражены, уточнили в компании.

«Силами «Ростелекома» они были отражены. На работу прямой линии никак не повлияло», – отметили в пресс-службе компании.

20 июня в 12 часов дня началась прямая линия с Путиным. Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Нынешняя прямая линия – 17-я по счету, она проходит ежегодно с 2001 г. Мероприятие не проводилось два раза – в 2004 и 2012 гг. В прошлом году прямая линия длилась 4 часа 20 минут (260 минут), во время нее Путин ответил на 79 вопросов. Рекорд по длительности был в 2013 г., тогда президент общался с россиянами 4 часа 48 минут (288 минут). Особенностью прямой линии в 2018 г. было то, что президент в прямом эфире давал поручения членам правительства и заслушивал их доклады.

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Путин прокомментировал выполнение нацпроектов цитатой из Пелевина

Ведомости
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Президент Владимир Путин во время прямой линии, комментируя исполнение национальных проектов, процитировал писателя Виктора Пелевина. «Говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое нынешнее поколение? Никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма провели Олимпийские игры в 1980 г.», – вспомнил слова писателя президент.

По словам Путина, результаты исполнения нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас. «В этом году, в следующем году и так далее», – уточнил он. «Это должно отражаться и на уровне доходов, и на зарплатах. Мы видим, что здесь есть положительные тенденции», – добавил Путин. Он отметил, что существуют «внешне негативные факторы». Какие именно, президент не стал перечислять. Однако, по его словам, эти факторы позволяют направлять ресурсы в нужном направлении и добиваться результата. «И в конечном итоге обеспечить толчок и прорыв. На это весь расчет в рамках национальных проектов", – заключил Путин.

Ранее президент сказал, что министры несут персональную ответственность за реализацию нацпроектов. Каждый министр думает, «как добиться поставленной задачи», утверждал президент.

О строительстве коммунизма и Олимпиаде вместо него Пелевин написал в романе «Числа», вышедшем в 2003 г. «Что делали советские люди? Они строили коммунизм. Сначала казалось, что он наступит после революции. Потом эта дата стала отъезжать все дальше и вскоре стала чем-то вроде горизонта. <… > Но в восьмидесятом году окончательно выяснилось, что вместо коммунизма будет Олимпиада», – писал Пелевин.

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Бизнес
Новости

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости
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На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть». Как рассказали «Ведомостям» в «Транснефти», 19 июня в 15.00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате в 20.17 была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь – Адамово на Польшу. Представитель Pern (оператор польского участка нефтепровода «Дружба») подтвердил приостановку закачки из-за превышения хлороорганических соединений в нефти.

В «Транснефти» утверждают, что со стороны России в Белоруссию на участке Унеча – Мозырь в июне нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходила. Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлоророрганических соединений в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в «Транснефти», ссылаясь на данные белорусских коллег.

Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22.30, превышение содержания хлорорганики в нефти снизилось до 4 ррм. В 8.37 20 июня Польша возобновила прием российской нефти. «Угрозы в поставках сырья для клиентов Pern нет», — ответил представитель Pern. Также компания обратилась к «Гомельтранснефть Дружба»за разъяснением ситуации, отметил он: «В ответ белорусский оператор трубопровода подчеркнул, что инцидент является результатом переключения элементов инфраструктуры».

«Гомельтранснефть Дружба» сообщила, что из всех ниток трубопровода и дренажных емкостей в пяти точках были взяты пробы, анализ образцов не подтвердил превышение в них концентрации органических хлоридов, их массовая доля была на уровне ГОСТа, отметили в компании. «Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются», — говорится в сообщении предприятия.

Перекачка от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу Унеча – Мозырь – 2 в это время не сокращалась.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае поставки в Европу сократились на 592 550 т, или на 3,22%, по сравнению с апрелем, приводит «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК.

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Политика
Новости

Путин пообещал быстрое проведение «мусорной реформы»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал не затягивать в стране реформу утилизации отходов. Он заявил, что ему поступает много вопросов по поводу роста тарифов на вывоз мусора.

«Нужно первичные иметь деньги, чтобы начать работу системы. Но люди должны видеть результаты. Это не тот случай, когда надо оттягивать на 20 лет. Эффект люди должны почувствовать сейчас», – сказал он.

Путин напомнил, что системное решение проблемы обращения с отходами началось после того, как в ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи рассказали ему о ситуации с мусорным полигоном. «С этого момента с моей стороны пошел сигнал коллегам в регионы. Сделали это предметом внимания на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые. И никто этим как следует никогда не занимался», – добавил глава государства.

По его словам, ежегодно в России генерируется 70 млн т отходов, что крайне негативно влияет на экологию. «Усугубляется это еще и тем, что общество у нас превратилось все-таки в общество потребления», – подчеркнул он.

Путин также отметил проблему использования пластиковых упаковок. «В Тихом океане целые острова со среднюю европейскую страну образовались», – заявил он. Президент также назвал безобразием продемонстрированные ему ведущими кадры с мусорных свалок и пообещал разобраться, в каких регионах создана такая вопиющая ситуация.

Политика
Новости

Путин рассказал о персональной ответственности министров по нацпроектам

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что министры несут персональную ответственность за реализацию национальных проектов. По его словам, каждый министр думает, «как добиться поставленной задачи». «Персональная ответственность министров в данной работе необходима. Она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», – пояснил Путин.

По мнению президента, исполнение нацпроектов – это ключевая тема. «Можно было бы не концентрировать ресурсы, административные и финансовые усилия на конкретных направлениях, а жить по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня и реагируя на проблемы, которые возникают», – сказал Путин. Но, по его словам, работу все же необходимо строить по-другому: «Можно и нужно, на мой взгляд, понять, что является главным для прорывного развития, что является главным с точки зрения мировых тенденций и что мы должны сделать и чего должны добиться, чтобы поднять уровень жизни граждан». По его словам, именно для этого созданы нацпроекты.

Путин считает необходимым «изменить структуру нашей экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфрастурктуру». Все это необходимо для того, чтобы «толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».

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