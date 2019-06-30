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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink

Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.