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Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей

Facebook и Instagram сообщили в своих официальных аккаунтах в Twitter, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером 3 июля.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами при попытке загрузить или отправить изображения, видео и другие файлы в приложениях соцсетей. «Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Facebook.

Instagram также сообщил, что все его пользователи вновь получили доступ к соцсети. Несмотря на это, в обсуждении поста в Twitter пользователи пожаловались, что работа сервиса восстановлена не полностью, в частности, не работают хэштеги.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) начали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск 3 июля. Технические проблемы в работе сервисов наблюдались по всему миру. По состоянию на 3.50 мск 4 июля, некоторые пользователи продолжают жаловаться на проблемы в работе соцсетей.

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