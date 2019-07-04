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РСПП займется локализацией иностранного софта

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст рабочую группу, которая будет искать компромисс в вопросе локализации в России иностранного софта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСПП в ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Ассоциация выступает против включения продуктов иностранных компаний в реестр российского ПО: так иностранные компании, локализовавшиеся в России, наряду с отечественными получат преференции при госзакупках.

В своем письме РСПП указывает, что при переходе на российское ПО госкомпании несут двойные расходы из-за внедрения новых и списания старых ИТ-систем, испытывают трудности при взаимодействии с иностранными компаниями, а также отмечает, что не все российское ПО соответствует международным стандартам, в том числе в области безопасности. В Минкомсвязи поддержали предложение о локализации иностранного софта.

Российские производители не раз жаловались, что заказчики все еще активно закупают иностранное ПО, отмечает «Ъ». Локализация тех классов софта, где есть отечественные аналоги, может уничтожить российских разработчиков, приводит газета слова управляющего директора «Росплатформы» Владимира Рубанова.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), говорится в целевых показателях нацпроекта «Цифровая экономика». Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г., рассказывал замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт».